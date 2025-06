Erika Pastrana Izquierdo se estrena como jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica y lo hace con el ánimo de ... dar en el clavo, acertar y que lo se premie se llegue a divulgar de una manera correcta. Hacer el conocimiento científico accesible es una de las máximas vitales de esta mujer licenciada en Bioquímica y Biología Molecular que desde 2017 lleva la dirección editorial de 'Nature Research Journals' y es responsable de la gestión y dirección editorial de la revista 'Nature' en salud y ciencias aplicadas.

-¿Cómo se siente en el jurado?

-Es un honor enorme. Es un placer leer las candidaturas, hay un nivel enorme y tengo ganas de ver cómo la discusión transcurre y se llega al consenso.

-¿Hasta qué punto es importante la divulgación en el ámbito científico y hasta qué punto se hace bien?

-Es fundamental. Es una parte muy importante de la ciencia que no se quede en los círculos más científicos, que tenga una repercusión más amplia y que la sociedad entera entienda cuáles son esos avances, qué implicaciones van a tener y transferir un poco el conocimiento desde las universidades al público en general, porque casi todas las aplicaciones científicas acaban teniendo aplicación en la sociedad. Yo he dedicado mucha parte de mi carrera a cómo presentar los hallazgos y cómo los traducimos a un lenguaje más amplio.

-¿Dónde estamos en ese camino divulgativo?

-Hay mucho trabajo que hacer para modernizar las plataformas y los métodos a través de los que nos comunicamos. Por ejemplo, las generaciones nuevas, consumen vídeo, audio y están en las plataformas como Tik Tok y eso es una asignatura pendiente, porque realmente la gente que tiene ahora veinte años son los científicos del futuro y tenemos que conseguir que sean ellos los que realmente se enganchen con la ciencia.

-¿Cómo vive este ataque al conocimiento que está ocurriendo en EE UU?

-Es una pena, yo soy una de esas científicas que emigramos a los EE UU para hacer ciencia puntera, hay una apoyo enorme, las capacidades que tienes en EE UU son muy difíciles de comparar con otros países y hay un riesgo grande de que eso va a disminuir muchísimo. Ya ha disminuido. Pero a la largo EE UU tiene una apuesta muy fuerte por la ciencia y eso le ha dado un liderazgo mundial y yo espero que a la larga haya una recapacitación sobre eso, porque realmente perder ese sitio puntero puede suponer una desventaja enorme para el país.

-Hablamos de divulgación ciudadana, pero ¿qué pasa con los políticos y su relación con la ciencia?

-Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de conectarnos y hacernos oír por los medios más políticos. Es muy importante y es algo que los científicos y los medios como los nuestros debemos poner como una prioridad.

-¿No es ahora una prioridad?

-Depende del ámbito, del partido político, históricamente ha habido interés, pero no siempre. Estamos en un momento malo. No es el mejor momento para no tener a la ciencia como aliada, así que esperemos que eso cambie pronto.