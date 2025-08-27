El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rainer Weiss, a la derecha.

Muere el Nobel y Premio Princesa de Investigación Rainer Weiss

El físico norteamericano, clave en la detección de las 'ondas gravitacionales', recogió su galardón en Oviedo en 2017

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:42

Rainer Weiss ha fallecido tras una carrera consagrada a la física que le hizo valedor de los mayores reconocimientos: el Nobel de Física y el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que recibió en 2017 de manos del Rey Felipe VI. Su trabajo ha estado orientado a abrir nuevas puertas al estudio del Universo. Weiss recibió el premio junto a Kip S. Thorne, Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO, por «la detección directa de las ondas gravitacionales, ondulaciones del espacio-tiempo anticipadas por Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad General hace ahora un siglo«, según apuntaba el acta del jurado, que añadía cómo »este logro responde a uno de los desafíos más importantes de la física en toda su historia«.

El premio reconoció «el talento individual y la obra colectiva de más de mil investigadores de un centenar de instituciones de dieciocho países. El proyecto LIGO supone un reto tecnológico de primera magnitud. La extraordinaria precisión alcanzada por sus instrumentos ha permitido observar colisiones de agujeros negros muy masivos que ocurrieron hace más de mil millones de años. La detección de ondas gravitacionales abre una nueva ventana para el estudio del universo descubrir nuevos fenómenos y alcanzar regiones del espacio-tiempo no accesibles con las técnicas actuales».

El jurado estuvo presidido por Pedro Miguel Echenique Landiríbar e integrado por Juan Luis Arsuaga, Juan Ignacio Cirac, Miguel Delibes de Castro, Luis Fernández-Vega, Cristina Garmendia, Álvaro Giménez Cañete, Bernardo Hernández, Clara Menéndez Santos, Salvador Moncada, Ginés Morata, Enrique Moreno, Teresa Rodrigo, Inés Rodríguez Hidalgo, Manuel Toharia y Santiago García Granda. Weiss recogió su galardón junto a Les Luthiers, la Hispanic Society of America, La Unión Europea y los All Blacks, entre otros.

