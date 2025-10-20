Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza El escritor barcelonés, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, presumió de familia paterna con raíces asturianas a su llegada a Oviedo

Azahara Villacorta Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 15:33

«Estoy en casa». Con esas palabras, Eduardo Mendoza, uno de los cronistas literarios más fascinantes de la Barcelona más efervescente, dejó claro este domingo, nada más pisar suelo asturiano para recoger el Premio Princesa de Asturias de las Letras el próximo viernes, que, además de su Cataluña natal, esta tierra también es la suya. Y lo es, entre otras razones mucho menos poderosas, porque sus lazos familiares lo atan con fuerza a Avilés: de allí era su abuela paterna, Luz Arias Carvajal, que casó con su abuelo, destinado en Oviedo.

Aquí tuvo la pareja un hijo, Eduardo Mendoza Arias-Carvajal, fiscal, casado con Cristina Garriga Alemany, ama de casa e hija de una estirpe de escritores, además de hermana del historiador Ramón Garriga Alemany, antes de mudarse a Barcelona.

De ese ambiente marcadamente literario y cosmopolita bebió el autor de 'Sin noticias de Gurb' durante su infancia y juventud, pero no fue Eduardo Mendoza el único que presumió de raigambre astur. También la Premio Princesa de las Artes, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, desplegó con orgullo sus raíces asturianas («uno de mis abuelos vivió en Asturias»), vascas y aragonesas. Un mestizaje que es una de las mayores señas de identidad de estos galardones, del Principado al mundo.

