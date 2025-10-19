El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Premio Princesa de las Artes, Graciela Iturbide Álex Piña
Premios Princesa 2025

Llegan los primeros premiados a Oviedo: «Estoy muy feliz de estar en Asturias»

La primera en saludar desde el Hotel Reconquista fue la galadordonada de Artes, Graciela Iturbide

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:23

Comenta

La Semana de los Premios Princesa de Asturias 2025 vive desde este domingo en Oviedo una jornada crucial en su recorrido hacia la ceremonia de entrega del próximo viernes en el Teatro Campoamor. La primera galardonada en hacer acto de presencia en el Hotel Reconquista fue la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, Premio de las Artes. «Estoy muy feliz de estar en Asturias», fueron sus primeras palabras.

Tras ella, está previsto que también lo hagan la genetista estadounidense Mary Claire King, Premio de Investigación Científica y Técnica, y el escritor barcelonés, Eduardo Mendoza.

Desde primeras horas se repetía la escena habitual de cada año en estas fechas delante del Hotel de la Reconquista, con un nutrido grupo de curiosos aguardando la llegada de los premiados, mientras a la puerta del hotel los músicos de la Banda de Gaitas, montaban guardia, ensayando las piezas de bienvenida.

Resto de llegadas

El lunes está previsto que lleguen Antonio Saborit, director del Museo de Antropología de México, galardondo con el Princesa de Asturias de la Concordia, que lo hará a primera hora de la mañana. Lo seguirá Douglas Massey, Premio de las Ciencias Sociales, pasado el mediodía y durante la tarde, lo harán el Premio de Comunicación y Humanidades,Byung-Chul Han y otro de los galardonados con el Premio de Investigación Científica y Técnica, Peter Greenberg.

A los galardonados les aguarda una jornada repleta e actividad. Así, la científica Mary Claire King partipará en la Fábrica de Armas en un encuentro con escolares del programa Toma la Palabra(11.30) y su charla 'Genes que curan'. Iturbide, por su parte, estará en la inauguración de la exposición fotográfica 'España y México' (18.30) e intervendrá en un encuentro con el público (19.30), en las instalacioens de la fábrica de La Vega. Mientras, el novelista Eduardo Mendoza, acudirá a un encuentro con los clubes de lectura de la región (19) en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

