El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Así fue el magistral encuentro de Eduardo Mendoza con los clubes de lectura de Asturias

Asistentes al evento han tenido la oportunidad de compartir impresiones con el escritor

E. C.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Los asistentes al encuentro que ha tenido lugar en el Calatrava de Oviedo han tenido la oportunidad de trasladarle directamente a Eduardo Mendoza sus preguntas y reflexiones, en una conversación moderada por representantes del Grupo de Animación a la Lectura de las bibliotecas públicas de Asturias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  8. 8

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  9. 9 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  10. 10 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Así fue el magistral encuentro de Eduardo Mendoza con los clubes de lectura de Asturias