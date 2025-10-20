Así fue el magistral encuentro de Eduardo Mendoza con los clubes de lectura de Asturias Asistentes al evento han tenido la oportunidad de compartir impresiones con el escritor

E. C. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:32 | Actualizado 20:53h.

Los asistentes al encuentro que ha tenido lugar en el Calatrava de Oviedo han tenido la oportunidad de trasladarle directamente a Eduardo Mendoza sus preguntas y reflexiones, en una conversación moderada por representantes del Grupo de Animación a la Lectura de las bibliotecas públicas de Asturias.

