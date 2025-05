Sheila Cremaschi es por vez primera jurado de los Premios Princesa de Asturias, pero conoce bien los galardones. No en vano el Hay Festival ... lo recibió en 2020 en la categoría de Comunicación y Humanidades junto a la Feria del Libro de Guadalajara. Ahora su misión es elegir al que será Premio de las Letras 2025, que mañana se fallará en Oviedo.

-¿Cómo se ven las cosas de este lado, el de ser jurado?

-Es una experiencia fascinante. Soy fan de la Fundación Princesa de Asturias y me siento con una enorme responsabilidad por tener que cuidar un legado tan importante.

-¿Hacia dónde le gustaría que fuera el Premio de las Letras?

-Me gustaría que fuera un escritor universal de mucho prestigio. Me da igual qué idioma hable.

-Es responsable del Hay Festival, absolutamente consolidado, ¿qué significó para ustedes el Premio Princesa?

-Nosotros estábamos en este nivel [hace un gesto y coloca las manos a la altura de la cabeza] y cuando ganamos el Princesa de Asturias subimos once niveles más. Tuvimos un prestigio extra.

-Están ahora empeñados en captar nuevos públicos.

-A mí me interesan los jóvenes y estamos con unas estrategias que no sabemos si funcionan o no. Una cosa es Latinoamérica, que son todos jóvenes, y otra donde estamos, con una enorme población de más de cincuenta, pero necesitamos a los de menos de veinte. Hay que hacer estrategias. Yo tengo miles, pero no sé cuál va a funcionar, para captar ese segmento.

-¿Hay que jugar en su terreno, el de las redes?

-Sí, y otra cosa que para mí es más difícil, hay que descubrir qué autores leen. Eso es lo más complicado, saber qué les interesa. Como Segovia es una ciudad universitaria estoy todo el tiempo con ellos a ver qué leen, cuáles son sus intereses.

-¿Pero leen o no leen?

-Leen de otra forma. El libro físico menos, leen mucho por los móviles y leen síntesis y las redes. Si un 'influencer' les dice que el mejor libro es este les hacen caso. Yo tuve una experiencia muy curiosa. Descubrí una chica de 16 años que escribía por whatsapp. La invité a un acto y aparecieron seiscientas chicas y chicos que habían impreso el texto y venían para que se lo firmara.

-¿Tenemos que adaptarnos pues?

-Claro. Si no, les vamos a ir perdiendo.

-¿Un audiolibro es leer?

-Yo creo que sí. Si la historia es atractiva. Hay ciudades donde se usa mucho el coche, y la gente aprovecha a leer mientras conduce. Hay que tener la mente abierta a todo.