Los Premios Princesa de Asturias despegan en la Fábrica de la Vega La apertura de la exposición fotográfica de Graciela Iturbide y el resto de propuestas para honrar a los premiados alzan el telón de los Princesa

M. F. Antuña Oviedo Jueves, 16 de octubre 2025, 23:24

Se abren las puertas de la Fábrica de la Vega en Oviedo y comienza la Semana de los Premios Princesa de Asturias. Ya está todo listo para disfrutar de un sinfín de actividades y de un buen número de instalaciones artísticas dedicadas a quienes conforman el palmarés de este 2025. También están ya ante la mirada pública las instantáneas que forman parte de la exposición 'Graciela Iturbide: España y México', que rinde tributo a la galardonada de las Artes.

Aún no está la fotógrafa en Oviedo, pero en su ausencia fueron Pedro Velasco y Gema García, de la Escuela de Arte de Oviedo, quieres realizaron una visita guiada a la muestra que podrá visitarse hasta el 25 de octubre. «En esta exposición podemos ver que se establecen conexiones en los tipos de fotografía que ella hace esté donde esté, en España o en México, y eso es importante, porque demuestra que tiene una mirada, una forma de fotografiar propia», resume Gema García.

ESTE VIERNES EN LA FÁBRICA El método Williams: Nave Artes y Oficios, a las 19 horas, proyección de la película.

Alas para pensar: concierto homenaje a Byung-Chul Han, con las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz interpretando piezas que él considera inspiradoras y la música, actriz y escritora Christina Rosenvinge que las entrelazará con textos del galardonado de Comunicación y Humanidades. A las 19.30 horas, en la Nave Almacén.

Boleros para buscar el Golden Gate. Concierto karaoke: Se recurre a Gurb, popular personaje de Eduardo Mendoza, cuando emprende la búsqueda del Golden Gate en Barcelona y junto al dueño de un restaurante chino canta boleros. A las 21.30 horas, en la Nave Almacén, se podrá participar en este concierto karaoke con Santi Alverú ejerciendo de maestro de ceremonias. Mañana y el domingo se repetirá.

La exposición reúne 173 fotografías organizadas en series que incluyen retratos de diferentes personajes y reflejan rituales españoles y mexicanos. Junto a algunas de sus obras más emblemáticas y reconocidas, se presenta una selección de fotos inéditas, muchas de ellas tomadas en España, en Vigo, el Rocío y Lanzarote fundamentalmente. Dos instalaciones concebidas para esta cita, un maizal trasplantado tal cual en el acceso a la Nave de Cañones, símbolo de la cultura compartida entre Asturias y México, y la obra audiovisual 'Rara avis', que evoca su universo creativo de las aves, completan la propuesta. Con cascos inalámbricos, se guió un viaje por Juchitán, Sonora, por paisajes y paisanajes singulares y bellos bajo la lente de Iturbide.

Hay más bajo las naves de la vieja factoría de armas convertida en epicentro de los Premios Princesa de Asturias, que la próxima semana se dispersarán por toda la geografía asturiana, con actos en Avilés, Gijón, Colombres y San Martín del Rey Aurelio antes de la ceremonia de entrega el viernes en el Campoamor. Como el espacio de reflexión contemplativa dedicado a Byung-Chun Han (Comunicación y Humanidades) bautizado como la Sociedad del descanso con tres jardines espectaculares –uno de ellos con un piano en el medio–, como las muestras que con trabajos escolares del programa Toma la Palabra nos cuentan los genes que han hecho inmensa a Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica), como el altar de los anhelos –«Quiero un techo», «Quiero vivir tranquilo», «Quiero unificar mi familia»– para hablar de los sueños de la emigración que tan atinadamente ha retratado Douglas Massey (Ciencias Sociales), como la librería churrería exterior dedicada a Eduardo Mendoza (Letras), como los murales creados justo a la entrada como tributo a Serena Williams (Deportes) obra de María Peña Coto y Greta von Richthofen en la que se narra su infancia y su momento de máximo éxito chocando la mano de su hermana, o el maravilloso karaoke que le canta al Gurb de Mendoza.

Todo eso y música es la Fábrica. El concierto Picante pero sabroso compuso la primera partitura de la semana con la tradición musical de México en escena de la mano de una banda de siete músicos capitaneada por el guitarrista Emilio Ribera.