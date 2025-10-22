La Familia Real llega mañana: así será su paso por Asturias

Azahara Villacorta Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:09 Comenta Compartir

Oviedo permanece blindada desde hace días por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la Familia Real desembarque mañana en el Principado dispuesta a presidir, a las siete de la tarde, el tradicional Concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025. Una esperada cita en la que, además de los Reyes, participarán la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, que, como es tradición, al término del recital, saludarán a los invitados en el hall del Auditorio Príncipe Felipe.

Organizado por la Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Fundación Cajastur, el concierto, titulado 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX', correrá a cargo la Orquesta Oviedo Filarmonía, junto con el Coro de la Fundación, bajo la dirección de Lucas Macías y con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica.

Viernes

Será el preludio melódico al gran día de esta edición de los Premios, el viernes, que comenzará con las audiencias generales, en el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista. Primero, a eso de las 11.20 horas, con los estudiantes reconocidos con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo. Y, veinte minutos después, con los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos 2025.

Después, pasado el mediodía, llegará el turno de la audiencia de los Reyes y sus hijas a los presidentes de los jurados, los miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos y galardonados.

Y, por fin, a las 18.30 horas, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, presidida por Sus Majestades los Reyes, con la presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía, donde hablará la presidenta de la Fundación, Ana Isabel Fernández, seguida de los premiados Eduardo Mendoza (Letras) y Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades).

Tras la entrega de los siete galardones, subirán al atril para alzar la voz Graciela Iturbide (Artes) y Mario Draghi (Cooperación Internacional). Y, como en ocasiones anteriores, la Princesa Leonor pronunciará un discurso -que cada año gana peso-, mientras que serán las palabras del Rey las que den paso al 'Himno de Asturias' con el que la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo cerrará el acto con el Campoamor puesto en pie, sin duda uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia.

Sábado

Pero si hay alguien que este año espera con ganas a la Familia Real son los habitantes de Valdesoto (Siero), flamante Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, donde la Princesa de Asturias ganará protagonismo durante la mañana del sábado.

Y eso porque, si el año pasado el Rey adelantó su discurso para dejar que fuera la heredera a la Corona quien cerrase el acto institucional en Sotres, este año será doña Leonor la única representante de la Familia Real que se dirija con un discurso a los vecinos. Todo un baño de multitudes que, como manda el protocolo, se cerrará por todo lo alto con una comida en el polideportivo para más de 700 invitados.