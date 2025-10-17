Agenda: todos los lugares a los que acudirá la Familia Real en Asturias durante los Premios Princesa Doña Leonor no tendrá actos en solitario como ocurrió el año pasado, cuando recibió la Medalla de Oro del Principado y fue nombrada Alcaldesa de Honor de Oviedo

La Reina emérita, doña Sofía; el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en los Premios Princesa de Asturias 2024.

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:44 Comenta Compartir

Falta una semana para la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 y ya se conoce cuál será la agenda de la Familia Real en el Principado. Los Reyes Felipe VI y doña Letizia llegarán a Asturias el jueves, 23 de octubre acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Los cuatro acudirán ese mismo día al tradicional concierto que se celebra en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Ya el viernes tendrán lugar las audiencias reales en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana y a las 18.30 arrancará la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor. Por último, el sábado visitarán el Pueblo Ejemplar 2025, Valdesoto. La Princesa Leonor le dedicará unas palabras a la localidad sierense.

Este año, doña Leonor no tendrá eventos en solitario como ocurrió el año pasado, cuando recibió la Medalla de Oro del Principado y fue nombrada Alcaldesa de Honor de Oviedo.

Jueves, 23 de octubre

19 horas Lugar: Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias

Los actos empezarán el jueves, 23 de octubre, a partir de las 19 horas, cuando la Familia Real acudirá al XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.

Organizado por la Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Fundación Cajastur, el concierto, titulado «Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX», correrá a cargo la Orquesta Oviedo Filarmonía junto con el Coro de la Fundación. Ambas formaciones interpretarán, bajo la dirección de Lucas Macías y con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica, el siguiente programa: Obertura trágica en Re menor, Op. 81 y La canción del destino, Op. 54 de Johanes Brahms; y Danzas eslavas, Op. 46, n.º 7 en Do menor y Te Deum, Op. 103, de Antonín Dvořák.

Viernes, 24 de octubre

Desde las 11.20 horas Lugar: Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista Audiencias

Generales

11.20 horas: galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo.

11.40 horas: galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2025.

Premios Princesa de Asturias

12.30 horas: audiencia de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta doña Sofía a los presidentes de los jurados de los Premios Princesa de Asturias, miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos y galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025.

18.30 horas Lugar: Teatro Campoamor de Oviedo Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, presidida por los Reyes y con la presencia de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Sábado, 25 de octubre

A partir de las 11.15 horas Entrega del Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Valdesoto

Visita a Valdesoto (Siero), para la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Se prevé que en el acto la Princesa Leonor pronuncie un discurso.