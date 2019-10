Premios Princesa | Una clase de rock para la historia

La plaza de la Fábrica de la Vega presentó un buen llenazo en la matiné sabatina para disfrutar del concierto didáctico 'RocKHANroll Academy', en homenaje a Salman Khan y su sistema educativo. Como si se tratase de que, desde el principio, el público entrase en materia, las hamacas dispuestas para los asistentes recordaban a la portada de aquel disco de Supertramp, 'Crisis? What crisis?'. A la maestra Mar Álvarez no le pasó desapercibida la circunstancia. Ella, junto al profesor Igor Paskual, fue la encargada de poner la palabra a un itinerario a través de la historia del rock en el que se desvelaron sorprendentes conexiones entre músicas y ritmos, siempre basándose en el formato de los vídeos de la sección musical de la Khan Academy, donde se imparten lecciones sobre diversos aspectos de grandes obras de la música clásica. Por momentos, uno se transportó a sus tiempos infantiles, al programa de TVE que condujo entre 1976 y 1980 el director de orquesta Enrique García Asensio, 'El Mundo de la Música', en el que desvelaban múltiples aspectos de las grandes obras clásicas con un estilo ameno y muy didáctico. Pero esta clase era de rock.

Si la sesión se abre con el clásico de 1958 'Johnny B. Goode', en el vozarrón del gran Robbie Egocheaga (Los Cohetes, Sangrientos, Savoy Rumblers), nada puede salir mal. La canción permitió a la banda desgranar las múltiples claves musicales que el tema encierra. «Aquí hay una gran batalla por el ritmo», expuso Paskual, que también rememoró cómo las grandes orquestas de swing dejaron de ser tales tras la II Guerra Mundial, lo que provocó que, a causa de las necesidades económicas de la posguerra, el ritmo rockero comenzara a imponerse. Más sencillo, más barato. Para mostrárselo a sus alumnos/público, Wylón González, a la batería, toca un ritmo de rock y, a continuación, uno de swing.

Antón Ceballos aparcó su contabajo y cogió su bajo eléctrico, para llevarnos al 'Summertime blues' que Eddie Cochran popularizase también en el 58. Sobre el escenario, además de Igor Paskual (voz, guitarra) y Mar Álvarez (voz, teclado), Ángel Miguel (guitarra), Antón Ceballos (bajo), Wylón González (batería), Edgar Vero (teclados) y las voces y coros de Silvia Huerga (FMM), Juanvi Stroup (Staytons) y Robbie Egocheaga fueron dando cuenta de piezas ineludibles como el 'Bo Diddley', del homónimo y legendario cantante, enganchado al 'Desire' de U2; desde la maravilla del 'So What' de Miles Davis y llegar hasta el 'Fight the power' de Public Enemy, pasando por el 'Sex Machine' de James Brown, donde Paskual se explaya a golpe de guitarra sobre el ritmo del funk y otras músicas asociadas a la raza negra. Hay tiempo para evocar un madrigal de Monteverdi y llevarlo hasta 'Jesucristo Superstar'; de mostrar qué es un riff de guitarra, el 'obstinato', para los sabios, «esa célula mínima de frase de la que han partido desde sinfonías hasta canciones reconocibles de rock», explicó Paskual.

Tiempo para evocar, con suma brevedad, el 'You really got me' de los Kinks, el 'Smoke on the water' de Deep Purple -prueba iniciática para tantos y tantos rockeros- , el 'Satisfaction' de los Stones y llegar hasta el 'Highway to hell' de AC/DC, donde los profesores desvelaron unos jugosos trucos a la audiencia que llenaba la plaza. Bowie ('Heroes') y Queen ('Bohemian rapsody') fueron las últimas etapas de un itinerario que culminó en el bis con el 'Hey Jude' de los Beatles. Un exitazo que bien estaría repetir.