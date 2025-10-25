La Familia Real, solidaria con los afectados por los incendios Aunque no estaba previsto en su agenda, recibieron a los alcaldes de los municipios más damnificados tras los fuegos de este verano

Tenían una agenda repleta de actos a lo largo del día que incluían un recorrido por el Pueblo Ejemplar y una gran comida vecinal. Celebraciones que servían para poner el punto final a este fin de semana tan especial para ellos, pero que no estuvieron reñidas con continuar llevando a cabo su labor institucional. Tras disfrutar con los vecinos de Valdesoto y descubrir su cultura y tradiciones, los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, acompañados del presidente del Principado, Adrián Barbón, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, aprovecharon su visita a Asturias para reunirse también con los alcaldes de los municipios más afectados por los incendios que asolaron la región en los pasados meses de verano, un encuentro al que acudió también personal de los dispositivos de prevención y extinción.

Se trata de las localidades de Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Ibias, Ponga, Degaña y Somiedo, siete lugares donde las llamas causaron estragos naturales y materiales. Los Reyes se dedicaron a escucharles y atenderles para comprender lo que ocurrió, cómo lo vivieron y cómo están actuando de cara al futuro, tanto en la reconstrucción de las pérdidas que ahora afrontan como en la prevención frente a futuras catástrofes.

Ayudas en camino

Fue precisamente esta semana cuando el Consejo de Ministros daba luz verde a las ayudas dirigidas a agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios del verano. Se trata de un fondo de 27 millones que llegará a unos 4.000 propietarios de todo el país. En Asturias, se pagarán estas subvenciones a ganaderos y agricultores precisamente de las localidades que ayer se reunían con los Reyes y sus hijas, siempre que cumplan una serie de requisitos como superar los 1.000 euros de ingreso agrario en el año 2024 y que la parcela esté inscrita en los registros oficiales. La ayuda será del 20% de los ingresos agrarios, con una cuantía mínima de 1.500 euros y máxima de 10.000.

