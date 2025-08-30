Todos quieren ser Pueblo Ejemplar

Inés Barea Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 22:28 Comenta Compartir

Quedan solo dos días para saber cuál será el Pueblo Ejemplar de Asturias de 2025, y los 34 candidatos se preparan con nervios e ilusión pues este reconocimiento se ha convertido en un símbolo de orgullo e identidad para los pueblos del Principado.

Es esta la trigésimo sexta edición de un galardón, dotado con 40.000 euros, que cierra, con la visita que le harán los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, los actos que rodean la entrega de los Premios Princesa de Asturias. En esta edición será el sábado 25 de octubre cuando el elegido de entre las 34 propuestas reciba esta visita que permite a sus majestades «conocer más de cerca a las gentes y lugares del Principado», explican desde la Fundación Princesa de Asturias.

Para optar al reconocimiento, cada pueblo debe presentar una candidatura en la que destaque algún rasgo relacionado con su dinamismo cultural, su compromiso con la sostenibilidad, la conservación de su patrimonio y la participación activa de los vecinos. Algunos optan por primera vez, como es el caso de Trubia, mientras que otros, como Valdesoto o Muriellos, repiten con la ilusión de recibir este premio que el pasado año festejó con orgullo la pequeña localidad de Sotres.

Fitoria, en Oviedo; Arnáu, en Castrillón; Santo Adriano; Bermiego, en Quirós; la Sociedad La Peruyal, en Parres; El Pito, en Cudillero; Murias, en Aller; El Val.le de Cuna, en Mieres; Grado; la Cofradía de pescadores Santa Ana, en Llanes; el Valle de Samuño, en Langreo; Pel.luno, en Aller; la parroquia de Llaviana, en Gozón; Espinaréu, en Piloña; la parroquia de Posada, en Llanes; Bañugues, en Gozón; Corao, en Cangas de Onís; Salas; la comunidad cultural, deportiva y paisajista de Navia; la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano de Gijón; Berbes, en Ribadesella; la parroquia de Erías, en Lena; Valdepares, en El Franco; Suarías, en Peñamellera Baja; Siones, en Oviedo; Coya, en Piloña; Piantón, en Vegadeo; la asociación Ríu Fontoria, en Piloña; Taramundi; Xedré, en Cangas del Narcea y El Castillu, en Soto del Barco, completan las 34 candidaturas entre las que estará la localidad reconocida en este año en el que el número de posibles premiados es uno de los más elevados desde que se empezase a conceder esta distinción en 1990.

El momento en el que se encuentra el mundo rural lo hace aún más relevante en un contexto en el que la despoblación, el envejecimiento y la falta de servicios son desafíos cotidianos para muchas aldeas asturianas. Pero un año más, los candidatos han demostrado que la creatividad y la cooperación pueden convertirse en motores imparables del desarrollo local. Cada iniciativa, desde la recuperación de molinos antiguos hasta la creación de rutas de senderismo, es un ejemplo de resiliencia y pasión por un territorio que se debe cuidar y proteger. Más allá del galardón, la elección del Pueblo Ejemplar sirve para recordar la importancia de mantener viva la memoria, la identidad y la cultura de los pequeños rincones del Principado. El martes su palmarés crecerá con un nombre que lucirá con orgullo este reconocimiento que es, para todos los asturianos, motivo de celebración.