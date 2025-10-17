Los Reyes, la Princesa y la infanta Sofía llegarán a Oviedo el jueves El Rey y la Princesa hablarán en la ceremonia del Campoamor y Leonor lo hará sola en Valdesoto, en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar

Los Reyes y sus hijas, a su llegada al concierto de los Premios el año pasado.

M. F. A. Viernes, 17 de octubre 2025, 22:54 Comenta Compartir

Ya hay agenda oficial para los Reyes y sus hijas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, en su visita al Principado que, como es habitual, comenzará el jueves de la próxima semana. Su primer acto será a las siete de la tarde de ese día, cuando presidirán el Concierto Premios Princesa en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Bajo el título 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX', correrá a cargo de la Orquesta Oviedo Filarmonía junto con el Coro de la Fundación. Ambas formaciones tocarán bajo la dirección de Lucas Macías y con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica. Sonarán obras de los citados Johannes Brahms y de Antonín Dvořák.

El viernes es el día grande y la agenda de la Familia Real comienza en el Hotel de la Reconquista, en cuyo salón de Consejos se celebrarán las audiencias generales. A las 11.20 horas, a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo; a las 11.40, a los distinguidos con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2025.

Será después, a las doce y media, cuando reciban a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias en el salón Covadonga del Reconquista y almuercen allí con ellos y en compañía de patronos, presidentes de los jurados y autoridades.

Será a las 18.30 horas cuando se celebre la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, con la familia real al completo y con discursos de doña Leonor y Felipe VI.

Al día siguiente será la visita a Valdesoto (Siero), que comienza a las 11.30, para la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, en el que se anuncia que hablará solamente la Princesa de Asturias. Es un paso más en el camino de Leonor para liderar los galardones que llevan su nombre. El pasado año, en ese mismo acto, el Rey cambió el protocolo para hablar antes que ella y dejar que fuera la Princesa quien cerrara el acto. También dejó que solo ella glosara a los premiados en el Campoamor.

Encuentro de Serena Williams con el público

Serena Williams (Deportes) mantendrá un encuentro con el público el jueves próximo, a las 18 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Este acto, bajo el título 'Serena, legado y leyenda', estará moderado por la campeona olímpica Theresa Zabell y por el extenista profesional y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López. Más de 2.000 personas acompañarán a la tenista. El público general podrá inscribirse para participar el domingo a partir de las diez horas en la web de la Fundación.