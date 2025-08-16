Adri Gómez, nuevo jugador del Real Avilés: «Estoy inmensamente feliz por unirme a este proyecto tan ilusionante» «Estoy deseando llegar cuanto antes a la ciudad y que todos juntos podamos disfrutar de este año en Primera RFEF», asegura el mediocentro

Alberto Santos Avilés Sábado, 16 de agosto 2025, 13:26 Comenta Compartir

Ni Ander Vidorreta, ni Íker Bilbao. Tras caerse las dos primeras opciones del Real Avilés Industrial para completar la posición de mediocentro, será finalmente Adri Gómez quien vista la camiseta blanquiazul la próxima temporada en Primera RFEF. Vidorreta y Bilbao estaban a la par como candidatos preferidos en el club, con ventaja para Ander ante la posibilidad de dar un golpe de efecto con el regreso al Real Avilés de un jugador muy querido por la afición. Al final, decidió irse al Pontevedra y se activó el posible fichaje de Íker Bilbao, que tampoco ha salido adelante.

En cuestión de días, sí se ha podido cerrar la llegada de otro nombre en la lista de Miguel Linares, director deportivo blanquiazul. El club ha hecho oficial el fichaje de Adri Gómez, que competirá con Gete, Yasser y Kevin Bautista. Nacido en Cuenca en 1994, el exfutbolista del Sestao también puede presumir de buenos números hace dos temporadas con Unionistas en Primera RFEF y un pasado en Segunda División en el Albacete.

Gómez fue captado por las categorías inferiores del Valencia, llegando a debutar con el Mestalla en Segunda B siendo todavía juvenil. En su primer año sénior jugó en La Roda, también en Segunda B, para ser firmado posteriormente para su filial por el Albacete. Destacó en Tercera y se ganó un sitio en el primer equipo, llegando a disputar 16 partidos en Segunda División en la temporada 2015-16.

Con el cuadro manchego descendió, volvió a ascender teniendo minutos y, tras no contar demasiado al año siguiente, inició una pequeña aventura internacional firmando por el Irtysh Pavlodar de Kazajistán. Con el cuadro kazajo llegaría a disputar la previa de la Europa League. Después jugó media temporada en el Podbeskidzie, de Segunda polaca, donde también jugó el actual futbolista blanquiazul, Julio Rodríguez, y en 2019 regresaría a España para ejercer de veterano en el Mestalla y así ayudar al club en el que se formó.

Después de cuatro temporadas en el filial ché compitiendo en Segunda B, Tercera y Segunda RFEF, hace dos cursos se incorporó a Unionistas, en Primera RFEF, donde fue titular. También lo fue el pasado curso en el Sestao, de donde procede, aunque sin poder evitar el descenso del cuadro vasco a Segunda RFEF. Disputó 34 partidos (con 28 titularidades) con más de 2.500 minutos de juego.

Versatilidad

Se trata de un pivote defensivo, posicional, que también puede adaptarse al puesto de central, posición en la que se inició. Adri Gómez suma sobre el terreno de juego «inteligencia táctica, orden, regularidad y esfuerzo en sus acciones, siendo un jugador con pocos errores a la hora de asociarse o salir con el balón jugado», según se destaca desde el Real Avilés.

El jugador, tras firmar su vinculación como blanquiazul, indicó que «estoy inmensamente feliz por unirme a este proyecto, va a ser una temporada muy ilusionante en Primera RFEF. Estoy deseando llegar cuanto antes a la ciudad y que todos juntos podamos disfrutar de este año».