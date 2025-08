La afición del Real Avilés también quiere hacer historia

Alberto Santos Avilés Domingo, 3 de agosto 2025, 14:56 Comenta Compartir

Que no es un verano cualquiera para el fútbol avilesino está claro. La fiesta del ascenso a finales de mayo no era flor de un día y la afición del Real Avilés Industrial es consciente de que está ante una oportunidad única de disfrutar de la tercera máxima categoría del fútbol español, la Primera RFEF. No hay mejor ejercicio de valoración de lo que se viene por delante que recordar lo que se quedó atrás. Hay que disfrutar la experiencia, porque nunca se sabe cuándo se podrá repetir, y el Real Avilés y la ciudad de Avilés tienen que aprovechar la ocasión.

El mejor termómetro para pulsar cómo están de enchufados con su equipo los aficionados blanquiazules es la campaña de abonados, y en ese sentido la última cifra que ha aportado el club no puede ser más alentadora. Ayer domingo se contabilizaban 2.704 abonados. Una cifra considerable a falta de casi un mes para que eche a rodar el balón en el Suárez Puerta en el estreno liguero ante la Ponferradina. Si alguien no lo entiende o no lo comparte, basta hacer una comparación con la pasada temporada para darle valor a la respuesta de la masa social del Real Avilés este verano.

La cifra 2.704 A superar la pasada campaña El Real Avilés suma 2.704 abonados y el reto es a partir de ahora superar los 2.782 que se registraron al finalizar la campaña de captación la pasada temporada

El número de abonados es a estas alturas superior al que había la pasada temporada en el mes de septiembre, 2.640 –la cifra final fue de 2.782–. Así, a pesar de que entramos en un mes de agosto que es típicamente vacacional y que las renovaciones o altas pueden ser un goteo en las próximas semanas, las perspectivas son muy buenas y el número final de abonados podría acercarse a en torno a 3.500 que entraba en las previsiones del club blanquiazul en el inicio de la campaña de abonados.

Para quienes quieran sumarse a la riada blanquiazul, cabe recordar que el Suárez Puerta divide las gradas de José Cueto y Juan Ochoa en Tribuna Centro y dos Tribunas Laterales. En el primer caso, el precio para adultos es de 190 euros la renovación y 240 euros el alta. Los mayores de 65 años podrán renovar por 125 euros y darse de alta por 165. Las tarifas de joven (18-30 años) permiten renovar por 100 euros y darse de alta por 135 euros. En el caso de infantil (6-17 años), renovar el asiento cuesta 50 euros y conseguir uno nuevo 70 euros. Hay que recordar que hasta 5 años se paga 10 euros en ambos casos, aunque no se incluye asiento. Las personas con movilidad reducida están exentas del pago y el carné familiar tiene un coste de 350 euros en el caso de las renovaciones y de 440 euros para las altas.

Si nos movemos a la tribuna lateral en los sectores D, C, H e I, los adultos pagan 150 euros por renovar y 200 por darse de alta, los jubilados, 115 y 145 euros, los jóvenes 90 y 120 euros, los niños 40 y 65 y las personas con movilidad reducida 120 y 160 euros. El carné familiar en esta zona del Suárez Puerta es de 265 euros en las renovaciones y 360 euros en las altas.

En tribuna lateral, sectores A, B, J, K, los adultos renovarán su carné por 140 euros y pueden darse de alta a un precio de 190 euros, los mayores de 65 años, por 100 y 135 euros, los jóvenes por 80 y 110 euros, los niños por 35 y 55 euros, la movilidad reducida paga 120 y 160 euros y el carné familiar cuesta 250 euros para las renovaciones y 350 euros en el caso de las altas.