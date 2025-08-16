Amistoso del Real Avilés esta tarde en Luanco para mantener la forma de los jugadores El equipo avilesino juega hoy en Miramar un partido de transición hasta que el nuevo entrenador se haga cargo de la pretemporada

Alberto Santos Avilés Sábado, 16 de agosto 2025, 13:26

No ha sido una semana fácil para los jugadores del Real Avilés Industrial, desconcertados desde el lunes al saber que el entrenador con el que empezaron la pretemporada ya no está. Se nota en La Toba, donde el silencio sólo se rompe con los intentos de Hugo Laviana, preparador físico, de mantener la intensidad en los entrenamientos. Por si alguno tiene la tentación de bajar los brazos, el club ha rodeado a la plantilla de un staff de confianza de la cúpula directiva de siete personas, reforzadas este viernes festivo en la grada con el director general, Pedro Arboleya, y el director deportivo, Miguel Linares. Por si acaso.

En este contexto, el amistoso de esta tarde (19.30 horas, Miramar) sirve más que nada para mantener la forma, porque el estilo de juego probablemente siga siendo el de Rozada, con Geni en el banquillo. Se aplicará lo conocido hasta que el nuevo entrenador se haga cargo del equipo, casi con seguridad a principios de la próxima semana. En cualquier caso, los jugadores deberán esmerarse para superar la imagen tan pobre que dieron en el último amistoso ante el Mosconia.

Por lo menos Geni tiene una buena noticia, porque puede disponer de todos los jugadores salvo los lesionados Edu Cortina y Josín, este último cada vez más integrado en el grupo.

Los precios para el partido son de 18 euros para adultos en tribuna –grada con asiento–, 15 en tribuna, y 5 euros para los sub-18. Los socios del Marino de Luanco y los menores de 10 años entrarán gratis. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de Miramar hasta el inicio del partido.