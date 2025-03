El aplazamiento del derbi regional entre el Real Avilés Industrial y el Unión Popular de Langreo decretado en la mañana de este sábado por ... la Federación Española de Fútbol ha dejado a la afición avilesina y asturiana sin una de las citas más importantes del fin de semana. El equipo langreano alega la enfermedad vírica de dieciséis jugadores, más el entrenador, y el presidente del club, Víctor Fernández-Miranda, lamenta que no se pueda jugar este partido trascendental para ambos equipos en la recta final de la temporada.

–¿Cómo están los jugadores enfermos y el entrenador?

–No sé cómo están, pasé una noche mala por el estrés y cuando me levanté hoy sábado lo primero que hice fue reunirme con la directiva para valorar la situación.

–¿Me puede hacer un repaso cronológico de la situación que se generó en su club este viernes?

–Son dieciséis jugadores los que presentan un proceso que empezó ayer por la mañana, es lo que hay. Entrenaron el jueves, algunos empezaron a encontrarse mal el viernes por la mañana, y al mediodía prácticamente todos, menos cinco, toda la plantilla y gente del cuerpo técnico estaban enfermos.

Justificación «Los certificados no los firma un médico, son 17, de Luanco, Sama, Gijón, Avilés, Oviedo...»

–¿Hubo algún tipo de comida o celebración en grupo en días anteriores?

–No, entrenaron el jueves y todos para casa. Pero es que no sólo hay enfermos en el equipo, también gente del pueblo, chavales de la cantera...

–¿Qué hicieron al ver la situación al mediodía?

–En principio, al mediodía había hablado con el capitán y dijimos: vamos a esperar a ver cómo evoluciona, si sois dos o tres y se pueden recuperar, pero a las cuatro de la tarde el 80% de la plantilla estaba enferma. Mandamos a la gente a los centros de salud y que los valorasen con tratamiento. Pero es que no afecta sólo al club, un amigo mío, que también es directivo, tiene a sus hijos con diarrea y vómitos. Si es para trabajar en la oficina, te puedes aguantar, pero un partido de fútbol... Nosotros propusimos el aplazamiento y expusimos los motivos, y se adjuntaron certificados. Sintiéndolo mucho por todos, por el Avilés, el Langreo, los aficionados que tenían la ilusión de ir a comer a Avilés y pasar el día y ver luego el derbi, que siempre te gusta disfrutarlo. Además, el miércoles estuve con Diego Baeza en Avilés.

Contacto entre clubes «No conseguí hablar con Diego Baeza, pero sí con Rozada, espero que esto no empañe las relaciones»

–El aplazamiento no ha gustado nada en Avilés.

–Entiendo la indignación como aficionados, porque tienes programado ir a un partidazo, la rabia que da eso. Esto perjudica porque no hay fechas, casi queda poco más de un mes para acabar la liga y todos estamos jugándonos mucho.

–La rivalidad entre Avilés y Langreo es grande y le habrá llegado que la afición avilesina se pregunta cómo enferman dieciséis jugadores a la vez en una mañana.

–Eso es mentira, ahí sí estoy indignado. Los certificados médicos no los firma un médico, son diecisiete, uno de Luanco, de Avilés, de Sama, de Gijón, de Oviedo... Eso me indigna, cada uno puede pensar lo que quiera, el Langreo no ha hecho ninguna trampa, ha expuesto los hechos como son. Esta temporada, por primera vez teníamos a disposición a toda la plantilla y en un muy buen momento. Luego puede pasar cualquier cosa, que piense lo que quiera, pero había dieciséis enfermos.

–¿A quién cree que perjudica más que se aplace el partido?

–Perjudica a los dos deportivamente, el Langreo tenía a todos disponibles y venía en buena dinámica. El Avilés también está en buena dinámica, acostumbrados a estar con dos o tres bajas toda la temporada estamos todos disponibles.

–El Real Avilés sufre un grave daño económico, ya que tendrá que jugar por semana el que quizás sea el partido más importante del año.

–El perjuicio económico es grande, hay que entenderlo. Lo entiendo, yo traje el martes entradas para vender aquí y el miércoles habían volado todas. Somos conscientes de ello, buscando un miércoles atractivo para la gente al final se puede hacer un buen ambiente, pero no es lo mismo, porque había muchas ganas de ir a Avilés.

–Usted es amigo de Diego Baeza. ¿Qué le ha dicho?

–No conseguí hablar con Diego, hablé con Rozada, estamos en contacto y se lo expliqué. El tema de fechas, nos arreglamos con los cuerpos técnicos, hay que valorarlo todo. Intentaremos que sea bueno o lo menos malo para los dos, no tiene por qué empañar las buenas relaciones entre los clubes, no hablo de afición, lógicamente la rivalidad está ahí y no se puede cambiar. Me sabe mal como presidente y aficionado pensando en los aficionados, las reservas de los restaurantes porque iba mucha gente a comer. Era un día guapísimo, pero nos puede pasar a nosotros y también al Avilés.

Recuperación «en uno o dos días»

–Si se extiende en el tiempo el brote en la plantilla, ¿podrán la próxima jornada?

–El domingo con el Coruxo sí, hombre. Supongo que los procesos estos duren un día o dos. Quiero dejar muy claro, que no quede ninguna duda, que el Langreo no ha hecho ninguna cosa extraña para aplazar este partido, no tiene sentido ninguno y tampoco va en mi manera de ser hacer estas cosas. ¿Que la gente va a pensar otra cosa? Alguno pensará lo que quiera, pero es la realidad.

–¿Se han puesto en contacto con el Avilés para negociar una fecha alternativa?

–Los clubes tenemos 48 horas para llegar a un acuerdo y si no, la federación lo marca. Estamos en contacto los directores deportivos, buscando la fecha menos mala para los dos. Esperemos tenerlo hoy. Será posiblemente entre semana, porque el problema es que no hay fechas, quedan seis partidos de liga, otros aplazados que se juegan el 23 de abril que puso la Federación... Por ahí andará la cosa, si no miércoles 16 de abril, el 23. Que lo valoren.

Queremos acabar la liga, está todo muy apretado, hay rivales que siempre pueden jugar con este resultado, espero que no nos perjudique a ninguno y que cada uno consiga sus objetivos.