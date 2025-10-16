El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gerardo González y Diego Baeza, en la sala de prensa del Suárez Puerta. Marieta

La asamblea de la Atlética Avilesina autoriza la negociación con el Real Avilés

El presidente del club multideporte, Gerardo González, convocará una reunión extraordinaria cuando concrete los detalles de la integración en la ciudad deportiva

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:17

Comenta

La Atlética Avilesina celebró ayer su asamblea ordinaria, en la que el punto más interesante del día fue aprobado a las primeras de cambio. La ... asamblea del histórico club polideportivo avilesino, a pesar de que la asistencia fue baja, como suele ser habitual, dio su visto bueno a que el presidente, Gerardo González, avanzase en la negociación con su homólogo en el Real Avilés Industrial, Diego Baeza, para ver en qué condiciones ambas entidades profundizaban en su acuerdo de colaboración para integrar al club en la ciudad deportiva con la que el equipo de fútbol de la ciudad contará en los terrenos de Truyés, en Corvera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  8. 8 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  9. 9 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La asamblea de la Atlética Avilesina autoriza la negociación con el Real Avilés

La asamblea de la Atlética Avilesina autoriza la negociación con el Real Avilés