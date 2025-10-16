La asamblea de la Atlética Avilesina autoriza la negociación con el Real Avilés

La Atlética Avilesina celebró ayer su asamblea ordinaria, en la que el punto más interesante del día fue aprobado a las primeras de cambio. La ... asamblea del histórico club polideportivo avilesino, a pesar de que la asistencia fue baja, como suele ser habitual, dio su visto bueno a que el presidente, Gerardo González, avanzase en la negociación con su homólogo en el Real Avilés Industrial, Diego Baeza, para ver en qué condiciones ambas entidades profundizaban en su acuerdo de colaboración para integrar al club en la ciudad deportiva con la que el equipo de fútbol de la ciudad contará en los terrenos de Truyés, en Corvera.

«La idea es que cuando tenga algo más en firme lo presentemos en una asamblea extraordinaria para que todos los socios conozcan de primera mano el acuerdo», comentaba ayer tras la asamblea Gerardo González. Lo que está claro es que, más allá de la forma de colaboración, «ambas entidades mantendrán su independencia».

La entidad polideportiva cuenta para este ejercicio con un presupuesto de 555.000 euros entre todas sus secciones

En la asamblea se pusieron en la mesa las cuentas del club. Gastos, ingresos y un presupuesto de 555.000 euros para el próximo ejercicio, contando todas las secciones. La cifra ha aumentado ligeramente desde los 536.000 euros del curso anterior. «Tenemos una deuda pendiente cuyo pago está incluido en el nuevo presupuesto», apunta Gerardo.

No hubo más incidencias en la asamblea de una Atlética Avilesina que mantiene su filosofía en todas las secciones. Intentar el ascenso a Plata y seguir fomentando la sección femenina en balonmano; apostar por la cantera en baloncesto; seguir sacando jóvenes promesas y pruebas de atletismo, siempre dentro del presupuesto; y quizá en el debe quede en las últimas temporadas el número de licencias en piragüsimo, aunque desde el club trabajan para mantener lo que se está haciendo bien hasta ahora, sobre todo a nivel de resultados, y mejorar esa cantidad de palistas. Como siempre, los apoyos condicionan los objetivos.