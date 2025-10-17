El avilesino que vistió de blanquiazul en Avilés y Talavera

Alberto Santos Avilés Viernes, 17 de octubre 2025, 07:06 Comenta Compartir

La lista de jugadores que vistieron las camisetas del Real Avilés y el Talavera es larga. Además de leyendas como Santi Calvo y otros jugadores de postín como Urízar, hay nombres recientes, entre los que destacan Mayorga, Fontán, Javi Rey o Bashiru. Si se vuelve la vista un poco más atrás, hay un avilesino que lució ambas elásticas, Guillermo Uruñuela, periodista que actualmente vive en Lanzarote.

Como él mismo recuerda de aquellos tiempos, era el año 2007 cuando galopaba por la banda del Estadio Municipal de El Prado, en pleno corazón de Talavera de la Reina. Llegó allí casi por casualidad tras solicitar al Atlético de Madrid una cesión para poder disfrutar de una categoría superior. De esa manera, abandonó su etapa juvenil para enrolarse en el fútbol senior en la extinta Segunda B.

Salió de la cantera 'colchonera' y de una residencia de niños para empezar a vivir desde dentro «cómo se asumía el fútbol en un vestuario con salarios más que profesionales». La ansiedad de fallar, el miedo a perder un buen contrato, la ilusión de puntuar, eran el día a día de trabajo en aquel Talavera CF en el que el joven Uruñuela no encontró de primeras amigos, «sino compañeros de curro». De esa etapa recuerda «algo de soledad y quizá la sensación de estar caminando a un ritmo vital que no me correspondía, a todos los niveles. Sin embargo, disfruté. Y mucho».

Imagen de dos momentos distintos de Uruñuela en las categorías inferiores del Real Avilés y de una foto reciente junto a Santi Calvo, exportero blanquiazul que le hizo debutar en Talavera cuando era entrenador de los manchegos.

Al poco tiempo, ese chaval de 18 años comenzó a ganarse el respeto deportivo, pero sobre todo personal de aquellos jugadores, que en algunos casos, «me doblaban la edad y me hablaban de hijos, hipotecas y estas cosas de mayores». Guarda especialmente un gran recuerdo de Santi Calvo, exportero del Real Avilés que en aquel entonces dirigía al equipo y que fue quien precisamente apostó por él y lo hizo debutar.

Un Santi Calvo que muchos avilesinos recordarán por sus actuaciones bajo los arcos del Muro de Zaro. Y es que esta historia comenzó a escribirse mucho antes en La Toba. En 1998, el doctor Uruñuela, exfutbolista del Ensidesa, decidió llevar a su hijo de 10 años a hacer unas pruebas al Real Avilés Industrial. 'Monchi' Reguero, un clásico del balompié asturiano, llevaba a aquel grupo. Padre y entrenador intercambiaron unas palabras. Uno le pidió una prueba para el crío y el otro aceptó con más dudas que convicción.

Era un muy buen equipo. Guillermo Uruñuela comenzó a entrenar con más voluntad que acierto y se lo quedaron. Calvo, al año siguiente, además de cancerbero del primer equipo se hizo cargo del equipo alevín y también dirigió a un Uruñuela que maduró futbolísticamente antes de dar el salto a Mareo.

El resto es historia. Una como tantas otras en el mundo de fútbol que unió por un momento Avilés con Talavera de la Reina de la misma manera que estos dos caminos se volverán a cruzar este domingo a las 16 horas en el Suárez Puerta de Avilés con un Guillermo Uruñuela ya retirado del campo hace un par de temporadas.