Babin, jugador del Real Avilés: «Era muy importante volver a dejar la portería a cero»

Jean Sylvain-Babin necesitaba un partido así. El veterano central del Real Avilés Industrial no estaba rindiendo al mismo nivel que la pasada temporada, cuando fue uno de los mejores defensas de la temporada en Segunda RFEF, pero tras un susto en los primeros minutos frente a Ochoa, que le ganó la partida, se convirtió en un auténtico muro, expeditivo al corte y despejando todos los balones por raso, por alto y a media altura.

«No sé si es mi mejor partido de la temporada, también estuvo bien en Lugo, pero está claro que ha sido uno de los mejores», reconocía en zona mixta una vez terminado el partido. Para el martinico, que el equipo dejase la portería a cero más de mes y medio después fue «muy importante. Al final como central no te gusta encajar tantos goles y te preocupa y dejar la portería a cero es algo que nos va a ayudar».

En todo caso, con 17 puntos en 10 jornadas, e instalado en la quinta posición, el Real Avilés no puede pedir más como recién ascendido que es a Primera RFEF. «Tiene mucho mérito lo que está consiguiendo este club. Aunque no estaba en nuestros planes estar tan arriba y todavía queda mucha temporada por delante, no vamos a renunciar a nada y ojalá podamos seguir así. Creo que tenemos margen de mejora».

A su lado debutó en liga Eze, a quien Babin vio «muy bien. Demostró sus principales cualidades: la velocidad, la contundencia y el juego aéreo. Yo intento ayudarle a nivel táctico y de comunicación, pero la verdad es que estuvo muy bien».

