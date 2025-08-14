El carrusel de posibles entrenadores del Real Avilés conduce a Dani Vidal El club negocia con el extécnico del Nàstic de Tarragona para que se haga cargo de la plantilla blanquiazul

Alberto Santos Avilés Jueves, 14 de agosto 2025, 16:45 Comenta Compartir

La intensa semana que lleva el Real Avilés Industrial tras la destitución del pasado lunes de Javi Rozada como entrenador puede culminar con la elección de su sustituto. Después de un carrusel de técnicos con los que ha contactado la dirección deportiva, finalmente se negocia como principal opción con Dani Vidal, extécnico del Nàstic de Tarragona, que se haría cargo de la plantilla blanquiazul de inmediato si finalmente se cierra su fichaje.

El Nàstic de Tarragona es el club de la vida de Dani Vidal, un técnico de tan sólo 33 años de edad. Con 8 años entró como portero del benjamín. Su carrera no fue tan allá como sus hermanos Gabriel (que llegó a debutar con el primer equipo en una Copa Cataluña), Iván y Lucas. Así, a los 18 le puso punto y final a defender la portería en el juvenil B.

Entonces pasó a entrenar en la cantera, se sacó el título correspondiente y se licenció en Derecho. Dirigió al Cadete A en la conquista del prestigioso torneo MIC, y en la campaña 2018-19 ya dirigió al juvenil de División de Honor, y luego llegó a Tercera División con el Pobla Mafumet (el filial grana), al que llevó desde una posición apurada a estar cerca de los 'play-off'.

Ya ayudaba entonces al entrenador del primer equipo, Toni Seligrat, y luego fue segundo de Raúl Agné, encargándose sobre todo de las acciones de estrategia, hasta ser el elegido para el banquillo al ser destituido este a once partidos del fin de la temporada 2022-23. Antes ya lo había suplido en plena pandemia por sanciones o positivos por Covid-19 de Agné.

Asumió la dirección del primer equipo en febrero de 2023 y en la temporada 2023-2024 estuvo a punto de ascender al Nàstic a Segunda División aunque cayó en la final del 'play-off'. El equipo confió en él para intentar de nuevo el éxito la temporada pasada, aunque fue destituido en mayo, a falta de solo dos jornadas para el final de la liga regular y con el equipo todavía en posiciones de play-off, aunque fuera de la lucha por el ascenso directo.

En cuanto a su estilo de juego, a Dani Vidal le gustan los ataques rápidos y un equipo intenso y agresivo desde el primer minuto. Aunque prefiere un 4-4-2, no se siente esclavo de los sistemas, sino más de una identidad de juego, y otra de sus metas es que su equipo domine las áreas. Al menos la defensiva, lo ha conseguido, con sólo 24 goles recibidos en las 38 jornadas de fase regular de la temporada 2023-2024, el que menos de toda la Primera RFEF.