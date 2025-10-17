Dani Vidal, a la afición del Real Avilés: «Que disfruten, que somos los profesionales los que tenemos que tener los pies en el suelo» «El equipo está haciendo las cosas bien, los resultados son una consecuencia, pero no podemos movernos de ir al límite cada día», asegura el entrenador catalán

Alberto Santos Avilés Viernes, 17 de octubre 2025, 16:54 Comenta Compartir

El estado de felicidad se ha instalado en el Real Avilés Industrial y su entorno. El equipo, los trabajadores del club y la afición viven en una nube de orgullo e ilusión gracias a este espectacular inicio de temporada en Primera RFEF y nadie quiere bajarse. Sin despegar los pies en el suelo, después de tres victorias consecutivas, el optimismo está disparado y todos quieren ir a por la cuarta. En el camino está el Talavera este domingo (16 horas, Suárez Puerta), un rival nada fácil, pero a estas alturas el Real Avilés se ve capaz de afrontar cualquier reto por complicado que sea.

La semana de preparación ha sido atípica, con dos días de descanso merecidos para los jugadores ante lo que se avecina y algunos episodios de enfermedad que por suerte parece que se han quedado en leves. A ese respecto, Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, matizó lo del descanso. «Era algo que ya lo teníamos en mente, sobre todo sabiendo que en breve nos llega la semana de la Copa, que es factible que a nivel de recuperación sea más complicado, y sí que evidentemente siempre me gusta premiar el trabajo del equipo, independientemente del resultado», aseguró.

«A la defensa le hemos dedicado el mismo tiempo, con muchas esperanzas de que se vea una mejor versión reflejada en el resultado»

También aseguró para tranquilidad de la hinchada blanquiazul que «la semana empezó bastante alterada, pero hemos tenido la suerte que ha sido al principio. Hoy ya han entrenado todos y por tanto el tema de las dos o tres bajas que hemos tenido un poquito, alguna por fiebre, alguna por dolor de tripa, ya los tenemos a todos recuperados y por tanto yo creo que podremos contar con el 100% de la plantilla para el domingo».

La situación que más preocupa en cuanto a lesionados es la de Kevin Bautista, si bien su entrenador es optimista: «Tuvo una situación similar a la de Berto, pero la suerte que tuvo Kevin es que fue justo después del partido. Berto creo que se perdió dos partidos, pero se hace daño justamente el día antes del partido, o sea, yo creo que a nivel de plazos es muy parecido. Kevin el jueves hizo un entrenamiento parcial, hoy –por el viernes– que lo ha hecho todo. Nuestra intención es que el sábado haga el 100% del entrenamiento. Es posible y seguro que no está para 90 minutos, pero yo creo que si mañana completan el entrenamiento, podemos tenerlo disponible para un rato».

Respeto de los rivales

La racha de los avilesinos ha cambiado la percepción que tienen los rivales, si bien el técnico catalán defiende que «después de siete jornadas no puedes cambiar la etiqueta porque, si no, creo que nos equivocaríamos. El equipo está haciendo evidentemente las cosas bien, los resultados son una consecuencia de ese trabajo, pero nosotros no podemos movernos en otra situación que no sea ir al límite cada día. Evidentemente, seguramente el rival va aún con las orejas más tiesas, pero nosotros igualmente esta semana vamos con las orejas tiesas».

Vidal considera que el Talavera ha hecho méritos para llevar más puntos en su casillero. «Por mucho que lleve esas dos últimas derrotas, ha hecho partidos para sacar en los dos, yo creo que algo más a nivel de puntos». En cuanto a sus características, el técnico blanquiazul analiza que «es un equipo que puede salir combinando. Si el rival le aprieta fuerte, pues también tiene recursos para poder buscar la última línea, y en campo contrario tiene muchísima calma. Tiene gente profunda por derecha y por izquierda, a veces con laterales o a veces con extremos. Se acumula gente por dentro, que es lo que les facilita tener ese juego interior y sobre todo es un equipo que transita muy bien».

En cuanto a los jugadores más peligrosos del rival de este domingo en el Suárez Puerta, añadió que «es cierto que tienen la baja de Di Renzo, que les estaba dando mucho arriba, pero dentro después tienen a Luis, a Edu Gallardo, que se mete por dentro. Tienen gente con calidad que son capaces de ponerte en dificultades».

Si hay algún defecto hasta ahora del Real Avilés Industrial, está en la faceta defensiva del equipo. No obstante, el técnico de los avilesinos no considera que deba dedicarle más tiempo de lo mucho que ya ha entrenado esos aspectos en semanas anteriores. «Evidentemente, sólo un día que te metan dos goles ya es algo que no te gusta. Como te dije, tratando con naturalidad el tema, no nos preocupa, pero le hemos dedicado el mismo tiempo que la semana anterior, siendo conscientes y con muchas esperanzas de que este domingo se vea una mejor versión reflejada en el resultado, porque creo que el equipo a nivel defensivo estuvo mejor, pero sí que es evidente que volvió a encajar dos goles».

«Seguro que Kevin Bautista no está para 90 minutos, pero si completa el entrenamiento del sábado podemos tenerlo disponible para un rato»

Lo que ni se entrena ni se puede evitar es la euforia en la afición blanquiazul después de ver el rendimiento del equipo en este debú en Primera Federación. Eso hace presagiar que el Suárez Puerta viva el mejor ambiente de lo que llevamos de temporada. En este sentido, Dani Vidal no considera que pueda ser una presión añadida. «No, es que la afición tiene que estar eufórica. Yo creo que uno cuando es aficionado a un club lo hace para disfrutar, y también sufren. Ellos tienen que estar con la euforia por las nubes. Somos nosotros los profesionales los que tenemos que tener los pies en el suelo, pero ellos es un momento de disfrutar. Ya había años que lo han pasado mal, ahora que lo pueden pasar bien tienen que estar con los pies en el suelo. Si fuera aficionado lo estaría evidentemente y vendría con muchísimas ganas al partido, a animar, contento y ayudar al equipo como están haciendo», reflexionó.

Después del Talavera, el Real Avilés afronta unas semanas intensas de partido, con dos citas importantes en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla y en la Copa del Rey en Ávila. Aún así, Vidal, asegura que el cuerpo técnico y los jugadores están «un poco centrados en el día a día, pero sí que nuestra obligación es un poco lo que te decía de los dos días de descanso, porque ya se enlaza semana de domingo a semana de sábado. Es una semana corta, tenemos un día menos, después semana de tres partidos. Intentamos ajustar un poquito el nivel de cargas y de descanso de los jugadores en eso, pero evidentemente, totalmente centrados en el partido del Talavera».

Horario en Cáceres

Por otro lado, la Federación Española de Fútbol anunció ayer los horarios de los partidos correspondientes a la jornada 11 en Primera Federación. En el grupo primero, el Real Avilés Industrial visitará en el estadio Príncipe Felipe al Cacereño el 9 de noviembre, a las 16 horas, en un encuentro que será televisado por el Canal Lineal.