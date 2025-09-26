Dani Vidal, sobre el arbitraje al Real Avilés en Salamanca: «Fue más un error técnico que ojalá no se repita» El entrenador del equipo avilesino asegura que «ando un pelín desconcertado porque el día de Lugo pensé que el listón está muy alto para que tengan que cambiar una decisión, y con Unionistas me voy con la sensación totalmente contraria»

Alberto Santos Avilés Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:05

Dani Vidal, al igual que sus jugadores, el club y los aficionados del Real Avilés Industrial, aún no entiende algunas decisiones arbitrales el pasado domingo en Salamanca. Aunque el foco está ya puesto desde hace días en el próximo rival este domingo (12 horas) en el Suárez Puerta, el Bilbao Athletic, las decisiones del madrileño Fernando Bueno Prieto tras consultar el videoarbitraje aún escuecen, no sólo por lo que supuso en la pérdida del partido, sino por la inquietud que se genera por la disparidad de criterios de cara a próximas jornadas.

El técnico catalán ahondó en su comparencia previa al partido del domingo en que «el otro día estás un poco molesto, sobre todo por la repetición del penalti, porque al final, ostras, después incluso me llegaron a entrar las dudas a ver si yo era el que estaba equivocado, y para nada. Comentamos con compañeros que han sido árbitros, que son delegados federativos, hoy en día nos conocemos todos, y estábamos en lo cierto. Si el jugador está en el aire, sí que es cierto que hay un vacío legal ahí en la regla, pero los árbitros ya saben que ese vacío legal se interpreta que si el pie está en el suelo, está dentro del área, si está en el aire, no».

Dani Vidal reivindicó en esa jugada de Adri Gómez para despejar el balón tras la parada de Álvaro que «hay una frase que repiten mucho, que me hace mucha gracia, los árbitros, que es cuando protestas o les pides alguna explicación, te dicen: dejarnos trabajar. Pues yo pido un poco en ese aspecto lo mismo, porque al final nosotros somos los primeros, soy un entrenador inquieto en saber las reglas de juego para intentar tener ventaja. Dedicas una serie de tiempo en el campo para intentar beneficiarte o ir al hilo de ese reglamento para sacar ventaja de situaciones. La habíamos entrenado, habíamos hablado cómo defender un penalti y el día que tienes encima la suerte de que Álvaro la para y te llevas el rechace, pues te la hacen repetir».

El entrenador catalán también lanzó un mensaje de empatía con el colectivo arbitral, pero con un matiz final: «Sé que es difícil arbitrar, sé que los errores de apreciación se pueden dar, porque somos personas y podemos fallar, pero ese sí que creo que fue ya más un error técnico que ojalá no se vuelva a repetir y ya está».

En cualquier caso, preguntado sobre la posible injusticia de aplicar un videoarbitraje con desigualdad de recursos técnicos en los campos de la categoría, añadió que «yo creo que aún le estamos cogiendo el punto un poco todos, porque una de las cosas cuando nos vino a hacer la charla con las que me quedé y aparte lo remarco el árbitro varias veces, es que tenemos que ver de manera muy clara que nos hemos equivocado. En caso de duda mantendremos la decisión llevada a cabo y el día de Lugo yo pensé que lo vería claro y no cambia la decisión. Entonces pensé que el listón está muy alto para que tengan que cambiar, y después del día de Unionistas me voy con una sensación totalmente contraria, que en caso de duda se cambió la decisión dos veces, en el penalti y en repetirlo. Entonces, ando un pelín desconcertado en ese aspecto. Lo que sí que me gustaría es seguir un listón, que sé que todos los árbitros que lo sigan es difícil, pero o vemos las cosas muy claras o no, o puede haber siempre situaciones de duda y que se cambie o no. Yo creo que será un paso hacia adelante importante si en eso son tajantes en el camino en el que escoger».

Al margen de los errores arbitrales, el técnico blanquiazul también tiene claro que el Real Avilés metió al Unionistas en el partido gracias a varios fallos graves en el aspecto defensivo. «Si nosotros somos capaces de minimizar esos errores que están muy detectados, que son los que tuvimos, sobre todo en situaciones de, no me importa decirlo, de saques de banda, nos sacaron rápido y bajamos un poquito el nivel de atención. Los vimos con los chicos, ellos mismos dicen, están jodidos de tirar el trabajo de toda una semana, el trabajo de sesenta y pico minutos, ponerte por delante y por acciones tan sencillas que te den la vuelta a un partido», lamentó.

Una de las imágenes del partido la dejó Isi Ros, con su evidente enfado tras salir del terreno de juego. En ese aspecto, Dani Vidal fue tajante: «Como entrenador no tengo que justificar mis decisiones, evidentemente hay días que se acierta y días que no. El tema de los cambios siempre es muy sensible en el sentido de que si el partido acaba 0-2 no tiene ninguna repercusión. Cogen, te remontan y entonces parece que los cambios son malísimos. Fueron los mismos dos cambios que el día de Osasuna, buscando el mismo objetivo, que el equipo cogiera ese empaque que había perdido en esos minutos después del 1-2, y ya está. Al final yo hablé con Isi evidentemente porque el chico fue el primero que me reconoció antes de hablar con él, que se equivoca en la reacción porque tiene que acatar las decisiones del entrenador. Lo sabe y eso habla muy bien de él, porque no se puede equivocar, se reconocen los errores y hay que intentar no cometerlos de nuevo».

El entrenador del Real Avilés Industrial valoró también al Bilbao Athletic como «un filial con muchísimo nivel. La temporada pasada acabaron haciendo una segunda vuelta espectacular, repiten entrenador. No tengo que descubrir la cantera del Athletic, cada año suben jugadores al primer equipo teniendo participación directa a nivel de minutos. Es un equipo que tiene mucho dinamismo de juego, con un nivel técnico muy alto».

La clave para hacerles daño es, según el tarraconense, «que no se sientan cómodos y después, evidentemente, jugamos en casa, tenemos que tener personalidad con balón, tenemos que saber cómo jugarles, porque es un equipo que presiona mucho, bien y con intensidad, y en eso hemos trabajado toda la semana. Tener el plan de partido claro, de ir a por el partido desde el primer minuto como hemos hecho en todas las jornadas y con la mentalidad de que haciendo las cosas bien y mejorando los errores de otros partidos, pues tendremos opciones de llevarnos los tres puntos».

Del filial vasco destacó a «jugadores de muchísimo nivel, como Ibai, Ibón, el 10 y el 9, que ya participaron la temporada pasada, Buján, que juega por fuera, Pérez, que también puede jugar por izquierda o por derecha... Son jugadores que te llaman más la atención quizá por jugar de medio campo hacia adelante y son muy vistosos, pero después también tienen laterales con recorrido, con físico tanto en la derecha como en la izquierda, gente con experiencia en la categoría que lleva varias temporadas en ella y la verdad que es que no nos extraña».

En cuanto a las desconexiones en el juego que sufre el equipo y que deslucen el buen nivel competitivo que está exhibiendo el Real Avilés en su debú en Primera RFEF, Vidal aseguró que «dejaremos pasar unas jornadas y si se siguiera repitiendo, pues evidentemente te preocuparía, pero también hemos sido capaces de enlazar la segunda parte de la primera jornada con la Ponfe, con el Lugo, el partido de Osasuna Promesas la primera parte ó 60 minutos del otro día, fases de muchos minutos donde el equipo está bien plantado, donde está serio, donde no se cae, y ya te digo que tenemos tan detectados desgraciadamente los errores del otro día que yo creo que son conscientes los chicos y que, como les digo siempre, se permite el error. Somos humanos, pero hay que acatar los errores que se hacen y que eso no se repita».

Ampliar Adri Gómez podrá jugar con máscara y Borja Granero ya está en condiciones de ser titular José Simal La defensa fue la última línea en completarse en el mercado de fichajes del Real Avilés y Dani Vidal ha tenido que tirar de ingenio con cambios de posición de jugadores ante la incorporación tardía de fichajes y las lesiones. En Salamanca, con cinco defensas 'puros' en el banquillo, jugaron en el once titular dos defensores fuera de su posición habitual, como Adri Gómez y Campabadal, en una miscelánea de obligación por las circunstancias y de continuidad ante los buenos resultados en el arranque de liga. Para Dani Vidal, técnico del Real Avilés, «se mezcla quizá un poquito todo, hablando de nombres que se incorporan a la convocatoria, Julio era la primera convocatoria que entraba, evidentemente a nivel condicional no estaba para salir de titular. El tema de Campa en el lateral zurdo nos venía dando buenos rendimientos. Soy de los que piensa que cuando las cosas van bien, a no ser que tengamos muy claro que por un plan de partido tengo que cambiar piezas, pero no soy de esos entrenadores que a veces le dan esos ataques de entrenador que decimos... Estamos empezando, estamos creciendo, intentamos que sea todo a través de una estructura, una base y no ir cambiando muchos jugadores cada semana, sobre todo al principio. Llevamos poco tiempo en ese aspecto con el equipo, intentamos ir creciendo, ir dando pasos a través de una estructura. Veníamos de dos porterías a cero, buenas sensaciones defensivas. Evidentemente, durante la temporada habrá cambios, pero sí que queríamos un poquito una línea continuista en ese aspecto porque veíamos que nos andaba funcionando». El técnico catalán confirmó que Adri Gómez estará disponible tras sufrir un golpe en la nariz en un entrenamiento, aunque quizás tenga que jugar con una máscara, y sobre la paulatina incorporación de Borja Granero aseguró que «desde que llegó ya lleva un mes de competición, ya lleva sumados aparte partidos de 30 minutos. Ahora sí que me atrevo a decir que depende de una decisión mía que pueda salir de inicio o no».