Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Todo lo que hablas al descanso se va al traste con la expulsión»
El técnico catalán valora que «nos tenemos que quedar con que el equipo vuelva a superar adversidades. Es un punto que nos seguirá haciendo crecer»
Avilés
Domingo, 19 de octubre 2025, 22:15
Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, veía al final del partido, como casi todos en el Suárez Puerta, el vaso medio lleno después del empate a uno ante el Talavera. «Nos tenemos que quedar con que el equipo vuelva a superar adversidades. Como se ha puesto el partido, el punto, evidentemente, lo das por bueno, porque te enfrentas a un buen rival, porque juegas muchísimos minutos con un jugador menos, porque te quedas con ese punto de, vuelvo a repetir, superar adversidades, otro jugador del banquillo que mete gol... Yo creo que será un punto que nos seguirá haciendo crecer».
El técnico catalán explicó la titularidad de Javi Cueto porque «creíamos que hoy podía ser un contexto de partido que fuera favorable para él», así como otros cambios en el equipo titular: «Hemos pensado que quizá de inicio podían ser otros jugadores como Quicala por fuera, pasar situaciones de uno contra uno, si el rival empezaba a defender un pelín bajo, y que Raúl Hernández nos aportaría en el segundo tiempo. Al final están acertados los de arriba, me alegro por Raúl, porque creo que lleva un trabajo que no se ve, y hoy ha podido llevarse el premio del gol».
También comparte que la rigurosa expulsión de Cayarga condiciona el resto del partido. «Ni la he querido ver aún, pero sí que es cierto que al final, cuando es tan fortuito, Berto en ningún momento tiene intención de hacer daño, pero bueno, como te digo, intento siempre que pueda, intentar no hacer valoraciones sobre el árbitro. Pero es evidente que todo lo que hablas al descanso para volver a dar ese paso hacia adelante de los primeros 20 minutos, que nos gustan mucho, pues se va al traste con la expulsión».
«Nuestro público ha estado de diez, han empezado a arrear más con la expulsión y hubiera sido un final duro»
Vidal tuvo unas palabras de elogio para el papel que jugó la afición del Real Avilés: «Nuestro público hoy de diez, aparte han empezado a arrear más con la expulsión, diciendo que el equipo necesita, son diez en el campo, once vamos a ser nosotros, y hubiera sido un final bastante duro, y creo que injusto».
El empate permite que los avilesinos sumen cuatro partidos sin perder, algo que el técnico catalán valora de forma positiva. «Muy bien, al final cualquiera que siga la Primera Federación sabe que enlazar cuatro partidos sin perder es muy complicado, aparte con el balance de tres victorias y un empate, son buenos números, estamos contentos con ello, pero son puntos que ya no se van, pero a partir de mañana a pensar en el Real Madrid Castilla», destacó.
Entrenador del Talavera
Por su parte, Diego Nogales, entrenador del Talavera, aseguró que «creo que lo más difícil con estas dinámicas, cuando el Avilés lleva tres victorias consecutivas, esta hubiera sido la cuarta, y nosotros veníamos de dos derrotas consecutivas, a pesar de que teníamos buena sensación, lo más difícil es precisamente ponerte prácticamente en el minuto 80 perdiendo. Y creo que el equipo ha demostrado mucho carácter, creo que ha demostrado realmente ambición, ha empatado el partido rápido, hemos metido cambios para ir a ganarlo y hemos estado a punto de ganarlo».