Dani Vidal, nuevo entrenador del Real Avilés: «Me sorprendió para bien el nivel de los jugadores en pretemporada» El técnico catalán no pone excusas sobre la premura de tiempo antes del debú en Primera Federación: «Es una oportunidad, tengo dos semanas para empezar sin ningún déficit de puntos, que es algo que no pasa cuando entras a mitad de temporada»

Alberto Santos Avilés Lunes, 18 de agosto 2025, 15:48

Minutos después de finalizar su primer entrenamiento como técnico del Real Avilés Industrial, Dani Vidal explicó en el Suárez Puerta de una forma más pausada su llegada al equipo avilesino, el conocimiento que tiene de la plantilla y los objetivos deportivos para una temporada en Primera RFEF que está a la vuelta de la esquina. Tras ser presentado por el director deportivo del Real Avilés, Miguel Linares, y con el presidente Diego Baeza a su izquierda, aseguró en primer lugar que «estoy muy contento de estar aquí, fue todo muy rápido por la voluntad de todas las partes. Muy contento de estar aquí y poder aportar mi granito de arena al proyecto».

El entrenador tarraconense le quitó importancia al hecho de llegar al Real Avilés a menos de quince días del inicio de liga. «En el fútbol se dan este tipo de situaciones. Al final, nosotros cuando valoramos un poquito con mis agentes lo que pasaba en verano, también contemplábamos una situación de poder empezar la temporada sin entrenar. No es lo que me hubiera gustado, evidentemente, pero se podía dar. Pues esto lo veo como una oportunidad, porque aún así tengo dos semanas para empezar sin ningún déficit de puntos. Empezamos todos con los mismos puntos, que lo más normal cuando te encuentras que tienes que entrar a mitad de temporada es que tengas ese déficit», destacó.

«Me gusta un equipo competitivo y difícil de ganar, que sea versátil y que se pueda adaptar a diferentes contextos de partido»

Por tanto, Vidal ve su fichaje «a día de hoy como una oportunidad, y lo que de verdad me atrajo, se lo he comentado a Miguel, se lo he dicho a los chicos, era ver los partidos de pretemporada, sobre todo contra los equipos de Segunda División. Me sorprendió para bien, evidentemente, ahora ya sí que la plantilla la conozco, pero al principio cuando veo los nombres había muchos que no conocía, que venían de Segunda Federación, y la verdad que me sorprendió el nivel de los jugadores. Entonces, cuando veo que en una plantilla hay mimbres, pues a partir de ahí también depende de mí intentar sacar el máximo rendimiento y eso juntado a la voluntad, como he dicho, por parte del club de poner todas las facilidades para que pudiera venir, pues la verdad que la veía como una muy buena oportunidad».

En el primer entrenamiento se vio que no quiere perder el tiempo porque se puso manos a la obra con la plantilla desde que pisó el césped de La Toba. «Con el paso del tiempo tampoco os sorprenderá, es mi manera de vivir esto, de vivir la vida y sobre todo el fútbol. Creo muchísimo en el trabajo del día a día, en cada entrenamiento, en cada sesión, en cada tarea, en cada acción tenemos una oportunidad de crecer, de mejorar y no me gusta perder ni un solo segundo. Tuve tiempo uno o dos días rápido para ponerme las pilas y poder ver esos partidos de pretemporada, contando que ya había jugadores que, sobre todo los que habían tenido un paso por Primera Federación, los conocía de primera mano, pero mi obligación como entrenador, evidentemente, cuando te llaman para una reunión, si tienes doce horas para preparártela o el tiempo que tengas, hay que aprovecharlo, hay que ir preparado, que si se da la situación que se tiene que hacer rápido, como ha sido ahora, no tener ese margen de una semana que no tengas conocimiento y sería una semana perdida», explicó.

Además de la premura de tiempo, Dani Vidal se hace cargo del Real Avilés con poco margen para influir en el mercado de fichajes, aunque el técnico catalán asegura al respecto que «al final vamos un poquito en la línea, ya también los nombres que está manejando el club son jugadores que conozco, que en las próximas horas supongo que tendremos nuestras conversaciones para ver cuáles son los jugadores que más nos puede interesar y que tengan ganas de venir, porque para mí eso es fundamental, que sean jugadores que tengan la idea clara de venir a sumar al proyecto».

También alabó al cuerpo técnico que hereda de la etapa de Rozada, «gente con muchísima predisposición, gente joven con ganas de crecer, con una voluntad tremenda de poder ayudarnos. Aproveché ya que tuve ocho horas de viaje en coche ayer para ir hablando con ellos por teléfono. Les pedí si podían venir el domingo por la tarde aquí al estadio para ya tener faena adelantada y que no nos cogiera el toro hoy. Tuvieron predisposición máxima para venir, pudimos avanzar durante dos o tres horas un poquito el día a día que queríamos marcar, por tanto de momento predisposición absoluta y muy contento con ellos».

En cuanto al tipo de equipo que quiere, Vidal lo tiene claro: «Muy competitivo y difícil de ganar. Al final tampoco me voy a esconder, la gente ya me conoce un poquito, me gustan los equipos que pueden jugar un poquito a todo, pero siempre con esa seña de identidad, que sean presionantes, que sean sacrificados en el esfuerzo, que tengan diferentes maneras de atacar. También te lo va marcando el rival, si un rival no te presiona es imposible atacar rápido, tienes que saber combinar. Me gusta que mis equipos tengan esa versatilidad, que se puedan adaptar a diferentes contextos de partido».

Dani Vidal no se ha encontrado a un vestuario afectado todavía por la destitución de Rozada. «No, yo creo que evidentemente son situaciones que no le gusta a nadie, pero ya han pasado bastantes días y yo creo que el futbolista, independientemente de que puede salir un entrenador y llegar otro, ellos son los máximos interesados en recuperar esa naturalidad de la que hablaba Miguel, de centrarse al final», destaca.

La palabra más pronunciada en el entrenamiento fue «orden», seguida de «presión». El entrenador catalán tiene claro que «me gustan los equipos ordenados dentro de que hay circunstancias de los partidos que te puedan generar un caos, me gusta que tengan ese orden a la hora de presionar, a la hora de jugar, que cada compañero no necesite ver dónde están el resto de compañeros ubicados porque se puedan conocer entre ellos las diferentes ubicaciones que puedan tener, pero bueno, como te he dicho, ha sido una primera toma de contacto, tampoco quería empezar a meter muchas ideas o conceptos. Lo llevo de manera natural y estoy convencido de que ya estarán preparados".

Desde la perspectiva de su éxito anterior en el Nàstic de Tarragona, equipo con el que estuvo a punto de ascender a Segunda División, y de la exigencia de Primera RFEF, ve al Real Avilés «preparado, si no, no estaría aquí, evidentemente. Ha sido de las cosas que más me sorprendió, lo vuelvo a repetir, ver los partidos, y sí, es pretemporada, un partido puede ser flor de un día, pero juegas contra un Sporting, contra un Racing, contra la Cultural, no sólo es que en algún partido pierdas de uno, es que el partido lo disputas de tú a tú, un resultado puede ser engañoso y te hayan dado tres palos, no hayas pasado de medio campo, pero yo vi un equipo que competía de tú a tú, aparte con piezas, que creo que es importante, que casen un poquito con el estilo que puedo tener yo como entrenador, y fue de las cosas que más seguridad me dio para ir hacia adelante».

Además, aunque reconoce que la Primera RFEF es «una categoría muy complicada, muy competida, también se muestra cada año que los presupuestos son importantes, pero no es lo más importante, presupuestos altos acaban abajo y presupuestos que no son tan altos pueden acabar arriba, de ahí va ese trabajo del día a día, de ser exigentes, con el armamento, que nosotros vayamos a la guerra, cuidarlo al máximo, cuidar todos los detalles, tener una cultura deportiva exigente y todo eso nos hará rendir a un nivel muy alto y nos permitirá competir contra cualquiera».

Situación del mercado de fichajes

Tras la presentación de Dani Vidal, el director deportivo del Real Avilés, Miguel Linares, valoró la influencia que puede tener la incorporación del nuevo entrenador en los fichajes que resta por hacer, que tampoco son demasiados. «Hemos sido muy abiertos con lo que queremos incorporar, lo que falta por incorporar en el mercado y hemos sido muy transparentes con eso, lógicamente estábamos dando pasos en ciertas posiciones de las que nos faltan por completar. Lo paramos, lo pausamos un poco todo porque venía Dani y queríamos hablar con él también para que se sienta a gusto, hablar un poco más de fútbol, un poco más de su idea, de su criterio táctico en cuanto al perfil de jugador que queremos incorporar», explicó.

El director deportivo blanquiazul descarta que ese ajuste al estilo del nuevo entrenador pueda implicar, incluso, la salida de alguno de los jugadores fichados en este mercado. «No, no contemplamos dar la baja a un jugador que se ha incorporado en esta ventana de transferencias, no está en la idea. Dani, como bien ha dicho él, creo que se enfrenta a una plantilla que se adapta bien a su idea de juego, al perfil de jugador que quiere tener, de combinar esas piernas frescas con jugadores jóvenes que tienen hambre junto a esa experiencia de otros jugadores más veteranos. Entonces, estamos muy contentos con las incorporaciones que hemos hecho y no barajamos esas acciones», concluyó.