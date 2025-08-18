Dani Vidal ya entrena al Real Avilés «feliz, contento y responsabilizado» El técnico catalán dirige su primera sesión en La Toba antes de su presentación oficial en el Suárez Puerta

Alberto Santos Avilés Lunes, 18 de agosto 2025, 11:53 Comenta Compartir

Casi una semana después del despido fulminante de Javi Rozada, el Real Avilés Industrial tiene nuevo entrenador. Dani Vidal, confirmado por el club a primera hora de la noche del domingo, ya ha conocido a la plantilla en el Suárez Puerta, donde comenzó la primera sesión de la semana en el gimnasio para después trasladarse todos a las instalaciones de La Toba.

Vidal, que llega a Avilés acompañado de su ayudante José Luis Deus, siguió con atención los ejercicios de activación dirigidos por el preparador físico Hugo Laviana, antes de entrar en faena para empezar a inculcar su estilo de juego. Mucho tiempo no tiene, ya que resta una semana de pretemporada, con amistoso incluido el sábado en Barakaldo (12.30 horas, Lasasarre), y luego ya afrontará la primera semana de temporada con el plan de partido para debutar el domingo 31 a las 21.30 horas en el Suárez Puerta ante la Ponferradina.

El entrenador tarraconense aseguró a su llegada a la ciudad que está «muy feliz, contento y responsabilizado con la temporada que tenemos por delante», antes de afrontar un reto complicado al coger en marcha el tren del Real Avilés en Primera RFEF sin mucho margen de maniobra en cuanto a la preparación de los partidos. Experiencia en la categoría no le falta, a pesar de tener 33 años. Pese a su juventud ya ha dirigido 87 partidos en Primera RFEF (a los que suma cuatro encuentros más correspondientes al 'play-off' de ascenso a Segunda División) en las filas del Club Gimnàstic de Tarragona, con 42 victorias, 26 empates y 23 derrotas.

José Luis Deus, que actuará como segundo entrenador, será la única novedad de su cuerpo técnico. Repiten de la época de Rozada Hugo Laviana (preparador físico), Nacho Villar (fisioterapeuta), Álex Garaot (preparador de porteros), Nico Pérez (analista), Silvia Fernández (nutricionista), Joaquín Alonso (delegado) y Javier Serna (utillero).

El técnico catalán se compromete para la presente temporada 2025-26, con opción a ampliar su compromiso una temporada más en función de una serie de objetivos.