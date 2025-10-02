Diego Baeza avanza en su tercer intento de hacer una ciudad deportiva en Corvera El ayuntamiento corverano abre el proceso de adjudicación definitiva a la única oferta recibida del propietario del Real Avilés, que tiene quince días para pagar 2,1 millones de euros por el suelo de Truyés

Alberto Santos Avilés Jueves, 2 de octubre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Diego Baeza, con el respaldo del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg, comienza a ver la luz al final de ese túnel que se llama ciudad deportiva y que se ha hecho cada vez más largo con tres intentos de compra de suelo público en el concejo de Corvera. Ahora parece que a la tercera irá la vencida, pero aún hay que completar un paso inédito hasta ahora como es abonar los 2.118.995,84 euros que valen los terrenos de Truyés.

Este jueves se conocía por parte de la mesa de contratación del ayuntamiento corverano que sólo se ha recibido una oferta, de Carpa Elite, empresa del presidente y propietario del Real Avilés Industrial, uno de los inquilinos de ese macroproyecto que va más allá del fútbol con otros servicios deportivos que permitirán amortizar la inversión de Baeza y los socios de Stoneweg.

Tal y como sucedió la otra vez, antes de la renuncia de Baeza a la adjudicación del suelo por dudas de índole jurídico, a partir de ahora se abre un plazo de quince días para que el Ayuntamiento de Corvera ingrese en las arcas municipales el dinero por la venta de los terrenos. Ese paso haría ya realidad la propiedad por parte del empresario gijonés, que a partir de ese momento podría comenzar a ejecutar por fases su idea de ciudad deportiva. Según avanzó el alcalde Corvera a este periódico, una vez cumplida la adjudicación y el pago, Baeza y el fondo de inversión podrían disponer de forma casi simultanea la correspondiente licencia de obras.

El suelo suma 61.179 metros cuadrados, sobre los que se proyectan cuatro campos de fútbol, entre ellos un miniestadio, un pabellón de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo, además de la residencia para albergar a 150 deportistas.

El proceso comenzó el 4 de mayo de 2023, cuando el presidente del Real Avilés, junto con los técnicos Jorge Carcedo y Darío García, de SOA Arquitectura, acompañados los tres por el alcalde de Corvera, presentaron el proyecto en el Teatro El Llar, en Las Vegas.

Casi un año después, el 22 de marzo de 2024, el Ayuntamiento de Corvera excluyó las tres ofertas realizadas por Diego Baeza, a través de tres empresas diferentes, para hacerse con los terrenos en la primera subasta. El consistorio tomó esta decisión al comprobar que se trataba de una irregularidad conforme a la ley de contratos del sector público, que impide a cada licitador presentar más de una proposición.

Un mes después, el 16 de mayo de 2024 en la segunda subasta, la oferta de Diego Baeza resultó ganadora a través de la sociedad Carpa Elite SL. Sin embargo, el 9 de octubre de 2024 el propio presidente del Real Avilés decidió desistir del proceso y esperar por una tercera subasta. «Valorando los riesgos que supondría que se entrase en vía judicial y se paralizase el procedimiento varios años, asumo que es mejor una nueva subasta para volver a presentarme», comentó entonces Baeza, aceptando una sanción de 77.557,43 euros que abonó el pasado 20 de agosto.

«Hay que tener cautela en un proceso tan importante como este. Estaremos pendientes de que se formalice en las cuentas del ayuntamiento los pagos correspondientes. Pero, a pesar de estas cautelas, desde el Ayuntamiento trasladamos nuestra satisfacción. Hemos comprobado que el presidente del Avilés tiene palabra y está cumpliendo su compromiso. Personalmente, era optimista con respecto al cumplimiento de este proyecto y parece que se está convirtiendo en realidad. Estoy convencido de que así va a ser», declaró el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

También resaltó que «es un proyecto ilusionante, que va a servir también de palanca para el desarrollo económico y social, no sólo de Corvera y de la comarca, sino de todo Asturias, por lo que significa de creación de riqueza y generación de empleo».