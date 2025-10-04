Diego Baeza negocia la rehabilitación del Palacio de Trasona como hotel de deportistas El propietario del Real Avilés finalizaría la reforma del edificio, que se sumaría a la inversión de 800.000 euros para utilizar el campo de fútbol entre 20 y 30 años

La ciudad deportiva que utilizará el Real Avilés como centro de entrenamiento en Truyés no será la primera instalación en Corvera, a pesar de que en quince días los terrenos pueden ser ya propiedad de los socios inversores. La nueva etapa del equipo de fútbol en suelo corverano se abrirá un poco más lejos, aunque no mucho, de Los Balagares. Será en el campo de fútbol de El Palacio de Trasona, cuya utilización está a punto de conseguir Diego Baeza tras negociar con la propiedad privada. Pero la actuación en su entorno es más ambiciosa y también iría, por plazos de ejecución, por delante de la ciudad deportiva.

Según ha podido saber LA VOZ DE AVILÉS, ambos proyectos están muy avanzados entre Diego Baeza, el fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg que lo respalda, y la familia Morenés, dueña del Palacio de Peñalver. El más urgente es, sin duda, la utilización del campo de fútbol de El Palacio, una instalación con mucha historia desde los tiempos de la inmigración masiva a la comarca para trabajar en Ensidesa y que vivió su mayor gloria en los años 80 y 90, con el equipo de fútbol de Trasona como emblema.

De todos es sabida la intención del Real Avilés de dejar de entrenar en hierba sintética en La Toba, sobre todo después de conseguir el ansiado ascenso a Primera RFEF. Los sucesivos intentos de la entidad blanquiazul y del Ayuntamiento de Avilés por encontrar un campo de hierba natural en suelo avilesino han fracasado y el asunto se había estancado, para desesperación del cuerpo técnico y de los jugadores del Real Avilés.

Diego Baeza sondeó salir de la comarca y tuvo ofrecimientos para trasladar los entrenamientos a El Berrón, en Siero, e incluso a La Fresneda en tiempos de Javi Rozada como entrenador, pero no compensaba ni la inversión ni el desgaste de imagen, después de haber elegido irse de Avilés para construir la ciudad deportiva.

A mitad del verano, como adelantó este periódico, surgió con la mediación de Iván Fernández, alcalde de Corvera, la opción de utilizar el campo de El Palacio, reformado hace pocos años, pero de manera un tanto irregular e incompleta, por lo que requiere más obras. Y desde ese momento se inició una negociación entre Diego Baeza y la familia propietaria de la instalación.

El presidente y dueño del Real Avilés está cerca de alcanzar un acuerdo que incluiría un alquiler por un plazo largo, de entre 20 y 30 años para amortizar la inversión necesaria. Las cifras que se manejan rondan los 700.000 euros sólo en instalar un césped natural profesional que llegaría en forma de rollos de tepes, como los campos de fútbol de primer nivel. A eso habría que añadir otros 100.000 euros en infraestructura del campo de El Palacio, porque el mantenimiento del nuevo césped requiere, por ejemplo, de la instalación de un sistema de riego moderno.

En caso de firmarse el acuerdo, la idea que ha trasladado la dirección del Real Avilés a la plantilla es que se podrían trasladar los entrenamientos del primer equipo a El Palacio de Trasona entre el último trimestre de este año y las primeras semanas del próximo. En ese momento, se podría decir que la ciudad deportiva del Real Avilés en Corvera se pone en marcha, aunque en Trasona en vez de en los terrenos junto a Los Balagares.

Aunque más a medio plazo, Baeza y el fondo de inversión van más allá de su interés por el campo de fútbol. Según ha podido saber este periódico, la negociación con la familia se ha ampliado al Palacio de los Peñalver, cuya rehabilitación se quedó a medias y es causa de discrepancias con la empresa que inició los trabajos y que no los ha finalizado.

Conclusión de las obras

Diego Baeza planea acabar las obras de reforma con la idea poner en marcha en este edificio histórico un hotel de alto rendimiento para deportistas, que evidentemente también utilizarían los jugadores del Real Avilés Industrial. Las características de este enclave junto al pantano llevarían a utilizarlo igualmente para la celebración de todo tipo de eventos, con el mismo criterio de rentabilidad que el propietario del Real Avilés y Stoneweg utilizarán con la ciudad deportiva de Truyés, donde habrá pistas de pádel, de atletismo y un pabellón polideportivo.

La fórmula de explotación sería, al igual que en el caso del fútbol, la de un alquiler por un periodo largo de tiempo que permita rentabilizar la inversión, al igual que se pretende con la reforma del Suárez Puerta en Avilés, que incluye una parte comercial para que haya retorno de la inversión privada en un estadio municipal.