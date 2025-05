Diego Galiano, entrenador del Antoniano: «Quedan noventa minutos y pueden pasar muchas cosas»

Ito Carmona Lebrija Lunes, 12 de mayo 2025, 13:18 Comenta Compartir

Diego Galiano, entrenador del Club Atlético Antoniano, valoró tras el empate de este sábado ante el Real Avilés Industrial de manera positiva la capacidad de su equipo para dar un paso adelante en la segunda parte y llegar a disponer de un penalti a su favor para haberse podido adelantar en la eliminatoria. «Ha sido un partido muy disputado e intenso. Ha habido dos partes en el partido bien diferenciadas. Una primera mitad en la que nosotros no hemos estado bien, sin cazar las segundas jugadas y sin estar cómodos. También eso ha sido mérito del rival, que lo ha hecho muy bien. Ya en la segunda parte hemos estado mucho más tiempo en campo contrario y hemos llegado a portería. No hemos generado grandes ocasiones, salvo el centro lateral en el que Mike estaba solo y el penalti», aseguró el técnico gaditano.

Sobre esa pena máxima desaprovechada con el tiempo reglamentario ya cumplido, el entrenador del Atlético Antoniano añadió que «ha sido una lástima lo del penalti, pero toca seguir porque quedan noventa minutos en los que pueden pasar muchas cosas».

El Atlético Antoniano tendrá que salir a ganar el próximo domingo 18 de mayo en el partido de vuelta del 'play-off' de ascenso en el Román Suárez Puerta para poder acceder a la final, ya que no le vale el empate. «Pienso que por mucho que hubiera acabado 1-0 este partido de ida, la eliminatoria ni mucho menos estaría sentenciada. Es una eliminatoria de 180 minutos y queda un partido de vuelta entero en su campo y con su gente. Iremos allí con nuestras armas para intentar pasar la eliminatoria, que es lo que estamos buscando. Yo he visto muy bien al equipo y me ha gustado, sobre todo en la segunda parte. Seguro que vamos a ir allí a dar batalla», concluyó Diego Galiano al finalizar el vibrante partido de su equipo ante el Real Avilés este pasado sábado en Lebrija.