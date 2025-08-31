El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En directo: Real Avilés 0-1 SD Ponferradina

El conjunto asturiano se enfrenta al primer partido en Primera Federación en el Suárez Puerta ante un clásico rival

Nacho Escudero

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:05

21:53

Min. 22 Tímido lanzamiento a puerta de la ponfe tras una recuperación que sale por línea de fondo, sin peligro para el portal de Álvaro Fernández

21:51

Min.20 Sigue dominando la pelota el RAI ante una Ponferradina que juega retrasada, aunque con manifiesto peligro a la contra.

21:46

Min. 15 Se le va alta a Cayarga

21:45

MIn. 14 Falta peligrosa para el RAI a 22 metros del portal castellanoleonés

21:42

Min. 11 Tras un inicio de dominio de la Ponferradina, el RAI toma momentáneamente el mando de la pelota y juega en campo rival

21:40

MIn. 9 Tarjeta Amarilla al visitante Undabarrena

21:40

Min. 9 Primer lanzamiento a gol del Real Avilés. Kevin Bautista lo intenta desde fuera

21:38

Min. 7 Córner que saca el RAI, que no acaba la jugada, y sufre en la contra de la Ponferrradina

21:34

Min. 2 ¡¡GOL!! Primera aproximación de la SD Ponferradina por la banda derecha con centro al área de Xemi, que acaba en remate de cabeza a la red de Borja Vázquez. 0-1

21:30

¡¡¡Comienza el partido en el Román Suárez Puerta!!! Juega la SD Ponferradina

21:28

Saltan al campo ambos conjuntos. Todo preparado para dar comienzo al último partido de esta primera jornada de Primera Federación

21:20

A pesar de la hora, mala para viajar, unos cuatrocientos seguidores de la Ponferradina que se han dejado ver por el centro de la ciudad y ocupan ya sus localidades.

21:17

El encuentro será dirigido por Luis Enrique Morona con la asistencia en las bandas de Jon Aostri y Rubén Vázquez. Como cuarto árbitro Juan Francisco Morato.

21:16

ALINEACIONES.

Por la SD Ponferradina:

21:11

ALINEACIONES.

Por el Real Avilés:

21:03

Hola, buenas noches. Bienvenidos a la primera jornada de Liga donde el Real Avilés se enfrenta como local a la SD Ponferradina.

