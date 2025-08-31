En directo: Real Avilés 0-1 SD Ponferradina
El conjunto asturiano se enfrenta al primer partido en Primera Federación en el Suárez Puerta ante un clásico rival
Nacho Escudero
Domingo, 31 de agosto 2025, 21:05
21:53
Min. 22 Tímido lanzamiento a puerta de la ponfe tras una recuperación que sale por línea de fondo, sin peligro para el portal de Álvaro Fernández
21:51
Min.20 Sigue dominando la pelota el RAI ante una Ponferradina que juega retrasada, aunque con manifiesto peligro a la contra.
21:46
Min. 15 Se le va alta a Cayarga
21:45
MIn. 14 Falta peligrosa para el RAI a 22 metros del portal castellanoleonés
21:42
Min. 11 Tras un inicio de dominio de la Ponferradina, el RAI toma momentáneamente el mando de la pelota y juega en campo rival
21:40
MIn. 9 Tarjeta Amarilla al visitante Undabarrena
21:40
Min. 9 Primer lanzamiento a gol del Real Avilés. Kevin Bautista lo intenta desde fuera
21:38
Min. 7 Córner que saca el RAI, que no acaba la jugada, y sufre en la contra de la Ponferrradina
21:34
Min. 2 ¡¡GOL!! Primera aproximación de la SD Ponferradina por la banda derecha con centro al área de Xemi, que acaba en remate de cabeza a la red de Borja Vázquez. 0-1
21:30
¡¡¡Comienza el partido en el Román Suárez Puerta!!! Juega la SD Ponferradina
21:28
Saltan al campo ambos conjuntos. Todo preparado para dar comienzo al último partido de esta primera jornada de Primera Federación
21:20
A pesar de la hora, mala para viajar, unos cuatrocientos seguidores de la Ponferradina que se han dejado ver por el centro de la ciudad y ocupan ya sus localidades.
21:17
El encuentro será dirigido por Luis Enrique Morona con la asistencia en las bandas de Jon Aostri y Rubén Vázquez. Como cuarto árbitro Juan Francisco Morato.
21:16
ALINEACIONES.
Por la SD Ponferradina:
13.Ángel
3.Ger Novoa
4.Boris
5.Unidabarrena
8.Eneko
10.Borja Valle
14.Xemi
18.Borja Vázquez
19.A.López
20.Pau Ferrer
21.Diego M.
Suplentes:
25.Barredo
6.San Emeterio
7.Sergio Benito
9.J.L. Cortés
11.Mula
15.Vasco
16.Frimpong
17.Keita
22.Esquerdo
23.Jorrín
26.Kysil
30.Bruno
Entrenador: Fernando Estévez
21:11
ALINEACIONES.
Por el Real Avilés:
1.Álvaro Fernández
3.Víctor D.
5.Babín (C)
7.Raúl Hernández
8.Kevin Bautista
11.Raúl Rubio
14.Cayarga
16.Adri Gómez
17.Quicala
18.Gete
20.Campadabal
Suplentes:
13.Hernando
9.Santamaría
10.Javi Cueto
15.Eze
19.Natalio
21.Pablo Álvarez
22.Isi Ros
23.Yasser
30.Hugo Peláez.
Entrenador: Daniel Vidal
21:03
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la primera jornada de Liga donde el Real Avilés se enfrenta como local a la SD Ponferradina.
-
