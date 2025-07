Alberto Santos Avilés Jueves, 3 de julio 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial confirmó ayer su falta de interés en renovar a un jugador simbólico en la plantilla blanquiazul en las dos últimas temporadas. No sólo por su condición de avilesino, sino también por su entrega y espíritu de superación, en especial en la última temporada en la que peleó contra una grave enfermedad como es un tumor testicular. Lo que para muchos sería bajar los brazos y aparcar el fútbol durante mucho tiempo, para Javi Mecerreyes, que este viernes cumple 25 años, fue una inspiración. Volvió a entrenarse en un plazo récord, se puso al servicio del equipo y, a pesar de una desafortunada lesión que lo dejó fuera de nuevo, acabó siendo una pieza importante en el ascenso del Real Avilés a Primera RFEF.

–¿Cómo se encuentra tras saber que no seguirá en el club?

–Bien, era algo que venía imaginándome desde hace semanas por cómo se estaba dando la situación. Hoy que ya es definitivo me da un poco más de pena porque mi deseo era continuar. Pero a pensar ya en lo siguiente.

–¿Se lo esperaba?

–Podía imaginármelo, y otra cosa que creo que es clave es que en el momento en el que hay dudas a veces es mejor tomar la decisión que se ha tomado. Si hay dudas, es por algo, sentirse valorado es súper importante y es lo que busco en un club, sentirme valorado. En el momento en el que hay dudas desde el inicio, al final el director deportivo maneja sus tiempos, pero era algo que estaba bastante claro y que se podía haber acelerado un poco.

–Vaya año de altibajos y de sensaciones encontradas.

–Así fue, al principio empezó con una pretemporada en la que me sentí muy a gusto y fue muy buena, y nada más empezar en liga llega esa noticia tan dura. Luego fueron meses complicados, primero con el tumor y después la lesión. Luego en la segunda vuelta recuperé la forma física y la confianza y fue una segunda vuelta muy buena. Acabé el año con el ascenso y ahora otra vez momentos complicados, pero a la vez el fútbol no acaba aquí, ni mucho menos. Tengo ganas de afrontar el siguiente reto.

–¿Se ve con nivel para jugar en Primera RFEF?

–Me veo. No es que me vea por pensamientos míos, porque ya he jugado un año en la categoría y muchísimos momentos cuando era sub-23 en el Sanse, donde hice una muy buena temporada. Tenía opciones de haber continuado en la categoría y me veía, pero aposté por volver a casa. Al principio, el día que no se ascendió con el Granada B llegué a casa un poco fastidiado porque me hubiera encantado volver a Avilés en Primera RFEF. Pasaron unas semanas, el club se puso en contacto conmigo e insistieron en su interés. Aposté por un proyecto que iba hacia arriba, se habían hecho las cosas bien y quería poner mi grano de arena para ascender con el equipo de mi ciudad.

–¿Está decepcionado?

–Está claro que al final cada parte tiene su opinión y es totalmente respetable. Es fútbol, al final hay que tomar decisiones, cada uno puede tener sus gustos, no voy a entrar a valorar eso. Me hubiera encantado seguir, sé el nivel que puedo dar en la categoría. Después de haber sufrido tanto este año y la temporada pasada tan complicada, que casi nos llevamos un susto grande, claro que me hubiera encantado seguir en Avilés.

–¿Es consciente del carácter simbólico de su figura para la afición, sobre todo en la última temporada?

–Por suerte, me he sentido queridísimo en casa. Es verdad que soy una persona que cuando se me para por la calle claro que me gusta hablar con los aficionados, es una parte importante estar cerca de la afición. No sólo en momentos, he sentido siempre un apoyo y cercanía que me ayudó y que me voy a llevar toda la vida.

–¿Había empezado a planificar su futuro desde la primera llamada del Real Avilés?

–En el momento de la primera llamada hace semanas ya nos pusimos a trabajar, era una posibilidad y no podíamos pillarnos los dedos. Hay cosas avanzadas, todavía no cerradas, que me ilusionan, han demostrado mucho interés y es lo que más valoro. La gente tiene ganas de que vaya y al final es lo más importante para poder rendir bien.

–¿Dará prioridad a jugar en Primera RFEF?

–Lógicamente, si se da la posibilidad, claro que es una categoría que hay que coger con lo que se pueda. Esto no es siempre lo que uno quiere si no se da, también puede ser un proyecto que ilusione y sea ambicioso de ascender. Ojalá que salgan esas opciones.

–Se podría dar la posibilidad de que se enfrente al Real Avilés.

–En caso de poder entrar en Primera RFEF, claro que me gustaría enfrentarme al Avilés. Sería un partido especial y me gustaría.

–¿Cuál fue el mejor momento en general de la temporada?

–Es difícil encontrar un momento mejor. Por generalizar, no sólo el día del ascenso, las cuatro semanas de 'play-off' se generó en Avilés una ilusión y ambiente que ojalá se vuelva a repetir, que fue mágico. Es lo bueno del 'play-off', que genera cosas que luego las recuerdas y son emocionantes. Esos dos partidos en casa y fuera..., eso me lo llevaré en el recuero para siempre.

–¿Y el peor?

–Está claro, es difícil encontrar un momento peor que ese septiembre. Es triste, pero cuando nos pasan cosas duras valoramos todo de otra manera y vemos la vida diferente. Es bueno aprender de esos momentos y que luego nos sirvan para coger las cosas con más fuerza, darle la importancia a ciertas cosas y saber valorar la vida de otra manera.

–Desde el punto de vista deportivo, la lesión tras la enfermedad fue una etapa complicada.

–Sí, fue duro. Después de estar ese mes parado por el tumor, ves otra vez la luz, a las tres o cuatro semanas empiezas a sentirte físicamente mejor y que te llegue una lesión muscular como esa fue duro. Fueron casi tres meses, y te diría que fueron incluso más duros mentalmente que el mes que estuve parado.

–¿Y el mejor partido, quizás su despliegue físico para ganar al Pontevedra?

–Pontevedra fue un partido que hubo que hacer un desgaste físico enorme en una posición en la que nunca había jugado pero por el plan de partido el míster entendió que había que jugar de esa manera. Me voy con la conciencia tranquila, me he dejado el alma por el equipo todos los partidos. Me voy tranquilo, con la alegría de haber hecho partidos importantes como el del Pontevedra.

–¿Tiene algún reproche que hacer?

–No es momento de reprochar nada, es momento de recordar el año con cariño. Posiblemente ha habido cosas que se hubieran podido hacer de otra forma diferente, pero no es el momento.

–¿Se da un plazo para encontrar equipo?

–A mí, por lo menos, sí que me gusta desde el primer día empezar con el equipo, es muy importante. En diez días o dos semanas me gustaría que estuviera todo cerrado.