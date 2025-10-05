El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javi Cueto, que volvió a ser decisivo, dispara a portería en una jugada que acabó en varios rechaces que aprovechó Quicala para marcar el tercer gol.

LOF

Guadalajara 3-4 Real Avilés Industrial | El club avilesino se abona a la épica

Los avilesinos logran su primera victoria a domicilio en Primera RFEF gracias a un doblete de Santamaría y los goles de Quicala Bari y Javi Cueto, en un partido que se resolvió con un penalti en el minuto 107

Isma Corregidor

Guadalajara

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:09

Comenta

En el Pedro Escartín llegó la primera victoria del Real Avilés como visitante en Primera Federación. El equipo blanquiazul se llevó los tres ... puntos de Guadalajara, en un partido con un final loco, que se fue hasta el 112, en el que hubo tres penaltis y dos goles más allá del minuto 100.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

