Guadalajara 3-4 Real Avilés Industrial | El club avilesino se abona a la épica

En el Pedro Escartín llegó la primera victoria del Real Avilés como visitante en Primera Federación. El equipo blanquiazul se llevó los tres ... puntos de Guadalajara, en un partido con un final loco, que se fue hasta el 112, en el que hubo tres penaltis y dos goles más allá del minuto 100.

A pesar de la victoria del pasado domingo frente al Bilbao Athletic, Dani Vidal introdujo dos novedades en el once. Campabadal e Isi Ros –en el banquillo ambos frente al filial rojiblanco– entraron en lugar de Guzmán y Pablo Álvarez. Dos cambios de cromos que no alteraron el clásico 4-4-2, idéntico sistema que utilizó el Guadalajara.

Guadalajara Amador; Cera, Ablanque, Gallardo, Julio Martínez; Manu Ramírez (Unax, min. 61), Samu Mayo (Toño Calvo, min. 46) (Borja Díaz, min. 80), Tavares, Neskes (Pablo Muñoz, min. 61); David Amigo (Cañizo, min. 73) y Caropitche. 3 - 4 Real Avil Álvaro Fernández; Campabadal, Adri Gómez, Babin, Osky; Isi Ros (Guzmán, min. 46), Gete (Quicala, min. 80), Kevin Bautista, Raúl Hernández (Viti, min. 87); Álvaro Santamaría (Borja Granero, min. 67) y Raúl Rubio (Javi Cueto, min. 80). Goles: 0-1 Álvaro Santamaría (min. 8). 0-2 Álvaro Santamaría, de penalti (min. 42). 1-2 Neskes, de penalti (min. 53). 2-2 Pablo Muñoz (min. 64). 2-3 Quicala (min. 86). 3-3 Borja Díaz (min. 100). 3-4 Javi Cueto, de penalti (min. 107).

Árbitro: Palomares Gutiérrez (Comité andaluz). Enseñó cartulina amarilla a los locales Samu Mayo, Tavares, Borja Díaz y Neskes, cuando ya había sido sustituido; y a los visitantes Gete, Álvaro Fernández, Campabadal, Borja Granero, Babin y Yasser (suplente).

Incidencias: Campo Pedro Escartín. 3.635 espectadores.

El choque arrancó como un monólogo del equipo alcarreño, desde el saque inicial. Y no es una exageración, puesto que los hombres de Pere Martí remataron hasta en tres ocasiones contra la portería de Álvaro Fernández antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, con un despeje sobre la línea de Kevin Bautista y un córner incluidos. Toda una declaración de intenciones de lo que iba a ser un partido en el que le iba a tocar sufrir de lo lindo al Real Avilés. Con el balón monopolizado por el equipo local, los blanquiazules se vieron empujados a su campo y obligados a correr hacia atrás.

El Real Avilés atrapa a su rival en la clasificación y ya es quinto en puestos de 'play-off' de ascenso con diez puntos

Pero el equipo de Dani Vidal le demostró al Guadalajara que el fútbol son goles y a la primera que tuvo se adelantó en el marcador. En un córner a la izquierda del guardameta Amador, Babin peinó el balón al segundo palo. Por allí apareció Kevin Bautista, que remató defectuoso. Para su fortuna, el balón, en paralelo a la línea de gol, le cayó a Álvaro Santamaría, que, cual cazagoles, empujó a la red para hacer el 0-1.

El gol no hizo bajar el ímpetu al equipo local. Antes al contrario, creció más sobre el césped y generó mucho más peligro. Pero entre Álvaro Fernández, que le quitó dos goles cantados a Neskes y David Amigo, y la madera –el propio Neskes estrelló un balón en el interior del poste–, mantuvieron en franquía al Real Avilés. La sensación era que en cuanto hiciera el primero el Guadalajara, todo iba a cambiar.

Cumplida la media hora, Rubio se plantó solo ante Amador, que salió vencedor del mano a mano. El portero despejó el balón con una estirada con el pie izquierdo, más propia del balonmano, tras correr el '11' blanquiazul unos veinticinco metros en solitario.

A falta de cuatro minutos para el descanso, Dani Vidal hizo uso del FVS en una caída de Rubio ante el capitán local Ablanque dentro del área. Tras la revisión, Palomares Gutiérrez enmendó su error y señaló el punto de penalti. La pena máxima se encargó de ejecutarla Álvaro Santamaría, chutando al centro y a media altura, batiendo así a un Amador que se tiró a la izquierda.

A pesar de la victoria –o quizá para protegerla– Dani Vidal introdujo una variante para la segunda parte, que llevó aparejado un cambio de sistema. Isi Ros dejó su sitio a Guzmán y el Real Avilés pasó a jugar con cinco atrás, mientras que Álvaro Santamaría retrasó su posición al centro del campo, en la banda diestra. La consigna era clara: tapar todos los espacios y defender con todo ante una más que previsible avalancha de la escuadra morada.

Pronto se le puso la cosa fea al equipo blanquiazul, puesto que, en el minuto 55, Neskes cayó derribado por Guzmán dentro del área, señalando el árbitro el punto de penalti. Dani Vidal tiró de nuevo del FVS, pero esta vez el colegiado no se retractó. El mismo Neskes hizo el 1-2, al enviar el balón a la misma escuadra.

Al verse sólo un gol por debajo en el marcador, el Guadalajara hundió aún más en su mitad al Real Avilés y pronto logró empatar. Apenas nueve minutos después del primer gol, Pablo Muñoz, que apenas llevaba tres sobre el césped, soltó un zapatazo desde unos treinta metros que se coló junto al palo, cerca de la escuadra.

Con el partido igualado, el Guadalajara no bajó el ritmo, pero sí permitió al Real Avilés respirar un poco y, de tanto en cuando, salir de su campo. Prácticamente en la única internada de la escuadra blanquiazul en el área rival, Quicala marcó el tercero. Tras un barullo total en el que Javi Cueto tuvo más fe que nadie, y después de tres rechaces, el hispano-guineano cazó el último balón y batió por alto a Amador, a cuatro para el final del tiempo reglamentario.

Sin embargo, a pesar del postrero gol de Quicala, todavía le quedaba emoción al choque, puesto que se jugaron 20 minutos más. En el 100, empató de nuevo Borja Díaz, con un remate de cabeza tras un centro desde la banda diestra.

El fútbol continuó y en el 107, el colegiado decretó penalti, el tercero de la tarde, a favor del Real Avilés, aunque acudió al monitor para revisar la acción. No se retractó del penalti por un manotazo sobre Quicala, aunque sí le retiró la roja a Unax en la acción. Ello no evitó el final feliz del conjunto blanquiazul, puesto que a Javi Cueto no le temblaron las piernas y batió con un disparo perfecto a Amador desde los once metros para asegurar tres puntos muy importantes para dar caza a su adversario en la tabla.