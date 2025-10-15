Guzmán Ortega explica la clave de las remontadas del Real Avilés: «Confiamos mucho en nosotros mismos» «Temenos que seguir con los pies en la tierra, porque los puntos que tenemos ni nos los van a quitar, ni nos van a regalar los que vienen», asegura el lateral derecho del equipo avilesino

El fútbol evoluciona al ritmo de las tecnologías, y la entrada del videoarbitraje en Primera RFEF ha obligado a todos los actores de los equipos a cambiar de mentalidad. Primero a los entrenadores, que saben que disponen de nuevas herramientas para afrontar partidos que a veces se prolongan 15 minutos con descuentos interminables. Pero también a los jugadores, porque no ser titular no significa que no vayas a poder jugar muchos minutos, y a ser decisivo en el devenir de los partidos.

Que se lo pregunten a Guzmán Ortega, que no se imaginaba que saltar al campo de Zamora en el minuto 79 de juego iba a ser tan productivo para el Real Avilés Industrial. Un golazo y una asistencia que era medio gol para volver a darle la vuelta al marcador en otro partido loco del Real Avilés, como no recuerda el lateral palentino. «No, tan locos y tan seguidos encima, que creo que han sido los tres últimos que hemos ganado en el 90 ó a partir del 90 ó algo así. Pues no, y es verdad que el año pasado también sumamos en la Cultural puntos en los últimos minutos, pero algo tan exagerado como este año. Y la verdad es que es muy bonito, muy emocionante y creo que nos ayuda también a hacer que la gente disfrute», valora uno de los fichajes estrella del pasado verano.

Además de la satisfacción individual, Guzmán le da un plus a la victoria en el Ruta de la Plata por el aliento de la afición avilesina en las gradas: «No sé cuántas personas había, pero muchas de Avilés. Es un lujo contar con ellos, nos ayudan mucho desde la grada para sumar puntos y conseguir las victorias que estamos consiguiendo».

Si el fútbol es un estado de ánimo, las miradas de los jugadores del Real Avilés tras empatar a dos y las de sus rivales eran toda una declaración de intenciones de lo que sucedería después. «Nosotros confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestro modelo y en nuestra capacidad, y creemos hasta el final, hasta que pita el árbitro, que puede pasar cualquier cosa. Ha estado más que demostrado que aunque sean los minutos finales y el resultado sea negativo, pues se puede dar la vuelta y confiamos en ello, confiamos en nosotros y tiramos siempre hacia adelante», defiende Guzmán Ortega.

Ni él mismo imaginaba antes de saltar al campo que iba a ser uno de los protagonistas de la remontada. «No, la verdad que no pienso en cómo acabar, pienso en hacer lo mejor posible, en ayudar al equipo, en competir y al final se da ahí una alegría para todos. No salgo pensando en a ver si marco o a ver si salgo con tranquilidad, y como quedaba poco tiempo pues con toda la energía posible para ayudar al equipo y hacer daño al rival», recuerda.

Su mentalidad no parece la de un lateral, aunque con matices: «Siempre me ha gustado mucho ir hacia arriba, atacar y si puedo ayudar encima con goles o con asistencias, pues encantado, pero ya se encarga el míster y los que he tenido de recordarme que parto como lateral y que lo primero es defender y a partir de ahí si puedo sumar en ataque. pues siempre es un plus para ayudar al equipo».

¿Por qué después del gol del empate a dos minutos del final los jugadores blanquiazules van rápido a por el balón en vez de pensar que el empate era bueno? «Pues lo que te digo, porque estamos en esa racha que parece que nos salen las cosas, sobre todo en los minutos finales y confiamos mucho en nosotros mismos y no nos conformamos. Entonces queremos llevarnos el partido, sabíamos que al rival le toca un gol en el minuto 88 y que le podía pesar esa pérdida de dos puntos que tuvieron al final del partido. Y pues a base de empujar y de saber sufrir, porque ellos también atacaron la verdad, que estuvimos bien defendiendo el área y despejando balones, fuimos a por el partido y nos salió, nos lo llevamos», contesta el lateral del Real Avilés con firmeza.

Además del gol desde fuera del área, Guzmán se convirtió también en asistente para el tercero de Javi Cueto con un centro perfecto. «Yo sé que el área está cargada porque la idea del saque de banda es buscar una prolongación o un remate directo, pero que hay varios jugadores nuestros en el área, y cuando Yasser me da el balón pues pienso eso, en que hay gente nuestra atacando, y busco poner un balón tenso que supera al primer defensor que sí que sabía que era suyo porque era el que había despejado el saque de banda. La verdad que salió y el remate de Javi también espectacular», recuerda.

En el 'debe' del Real Avilés están los dos goles encajados, aunque el lateral derecho blanquiazul defiende que «sabemos que el Zamora tiene jugadores de calidad y que el año pasado, sobre todo, muchos demostraron que son muy buenos jugadores y sabíamos a lo que íbamos en un campo como el Ruta La Plata, que es muy grande y con jugadores diferenciales arriba. Sabes que puedes sufrir defensivamente y que puedes encajar, pero creo que también hubo un buen trabajo de defensa. Al final encajamos un balón parado defensivo que creo que hacía bastante que no y bueno, sabes que contra equipos de este calibre puedes sufrir, pero creo que lo solventamos bastante bien».

En el plano personal, Guzmán Ortega asegura que se encuentra «muy contento. Al final ya lo dije, que me decidí por el Avilés porque lo veía un club muy familiar, muy cercano y que se interesaron por mí de verdad. Y creo que se está haciendo lo que se me había dicho que se iba a hacer y estoy muy contento con los compañeros. Hay un gran vestuario, un gran ambiente y somos un muy buen grupo. Creo que estamos trabajando muy bien y que encima nos están saliendo las cosas, pues encantado».

Su fichaje fue todo un 'culebrón' de verano. «Sí, sí, son cosas del fútbol. Y para mí también en algún momento que ni yo sabía lo que iba a pasar, pero bueno, yo creo que todo pasa por algo y estoy aquí para aprovechar al máximo esta experiencia y esta oportunidad, y con muchas ganas de seguir trabajando y mejorando», añade el palentino.

Nada más pisar suelo avilesino se ha convertido en un ídolo para la afición, que, para el lateral del Real Avilés, «siempre se nota que apoya mucho y, hombre, desde el campo no te das cuenta porque no estás tan pendiente de lo de fuera. Aprietan mucho, se les escucha animar, apretar al árbitro, a los rivales y es un plus. Siempre lo digo que es un plus. Hemos sacado muchos puntos y fuera, cuando hay afición nuestra, pues está claro que nos ayuda y que jugamos mejor».

Los puntos conseguidos hasta ahora «ya no nos los van a quitar y tenemos que seguir con los pies en la tierra y trabajando porque ni nos los van a quitar, ni nos van a regalar los que vienen. Entonces, pues a seguir trabajando con humildad y como hemos estado haciendo hasta ahora, y a soñar», concluye Guzmán.