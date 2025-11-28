El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

A la izquierda, Hugo Grandío en la actualidad. Arriba, con el Real Avilés y abajo, con el Celta B. LVA
Real Avilés - Celta Fortuna

Hugo Grandío: de futbolista del Real Avilés y el Celta Fortuna a reunir casi 200.000 seguidores en Instagram

El gijonés, que desea el regreso al fútbol profesional del conjunto blanquiazul, está centrado en su proyecto de divulgación en torno a la introspección y el crecimiento personal

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:01

Son varios los jugadores que a lo largo de la historia han vestido las camisetas del Real Avilés Industrial y de su próximo rival, ... el Celta Fortuna, antes Celta B. Pero pocos tienen una historia como la de Hugo Grandío (Gijón, 1979), de quien se puede decir prácticamente que ha vivido cuanto menos tres vidas en una. Primero fue futbolista, después policía y de un tiempo a esta parte se ha convertido también en una estrella de Instagram, con casi 200.000 fieles seguidores repartidos por todo el mundo.

