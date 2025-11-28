Hugo Grandío: de futbolista del Real Avilés y el Celta Fortuna a reunir casi 200.000 seguidores en Instagram

Son varios los jugadores que a lo largo de la historia han vestido las camisetas del Real Avilés Industrial y de su próximo rival, ... el Celta Fortuna, antes Celta B. Pero pocos tienen una historia como la de Hugo Grandío (Gijón, 1979), de quien se puede decir prácticamente que ha vivido cuanto menos tres vidas en una. Primero fue futbolista, después policía y de un tiempo a esta parte se ha convertido también en una estrella de Instagram, con casi 200.000 fieles seguidores repartidos por todo el mundo.

En el ámbito futbolístico, el Real Avilés fue una parte muy importante de su carrera. «Fue mi primer contacto, digamos, con el profesionalismo. Me ficharon desde La Braña, donde había llegado en juveniles después de toda una vida en el Sporting, y tras un breve paso por el Navarro, donde hice bastantes goles en Tercera, estuve como temporada y media con el primer equipo en la antigua Segunda B», recuerda.

Vivió la inauguración del Suárez Puerta frente al Real Oviedo y en la temporada que disputó completa en la categoría marcó cuatro goles, aunque no conseguiría ayudar al equipo a lograr la permanencia, en aquel fatídico 'play out' frente al Novelda, donde fue titular. «Fue un momento complicado, pero me quedo con la parte positiva. Estar en el vestuario con gente como David, Fermín, José Alberto, con el que mantengo relación...».

Además, tras su paso por el conjunto blanquiazul pudo firmar un contrato que quizá le hubiese cambiado la vida. «Tenía apalabrado junto a Rubén Reyes irnos al Sporting y firmar cinco años, dos con el filial y tres con el primer equipo. Pero el Sporting entró en concurso de acreedores, llegó la directiva aquella de Rosendo Cabezas y a nosotros nos cortaron. Entonces nos llamó Eugenio Prieto y acabamos los dos en el Oviedo», recuerda.

«Tanto el Real Avilés como la ciudad merecen volver a disfrutar del fútbol profesional»

Con el filial en Tercera, Grandío se marchó cedido al Caudal, en Segunda B, donde marcó seis goles y coincidió con el técnico avilesino Raúl González, con quien entablaría una muy buena relación por aquel entonces. No en vano, tras una campaña con el Vetusta en Segunda B y otra con el Celta B, ambos se reencontrarían en un Alcorcón «muy asturianizado».

La última temporada de Grandío en Segunda B sería la 2004-05, con el Alcalá, donde, a las órdenes del mítico Josip Višnjić, disputó el 'play off' de ascenso a Segunda. «Para entonces ya jugaba más atrás, como interior en un 4-3-3. Siempre me creí delantero, pero creo que no era mi posición. Rendí mejor más atrás y fue una pena no haberme dado cuenta antes», sonríe.

Después de tres cursos más en Tercera, el último de nuevo en el Alcalá, en 2008 colgó las botas a los 28 años al aprobar la oposición para ser policía.

Desde entonces, sigue siendo un amante del fútbol y suele ver siempre que puede los partidos del Barcelona, pero no lo sigue al detalle y por lo tanto su conocimiento tanto del Real Avilés como del Celta Fortuna, no es profundo. De su etapa en Vigo recuerda que «entrené con el primer equipo, que jugaba Champions y estaban Luccin, Catanha, Mido que venía del Ajax... Ya por aquel entonces, aunque había menos canteranos en el primer equipo, trabajaban muy bien la cantera, y coincidí con José Juan, Borja Oubiña, Jonathan Aspas...».

Pero, lógicamente, a quien le desea toda la suerte del mundo es al Real Avilés, un club que como adolescente conoció en Segunda División. «Tanto el club, por el aura que tiene, como la ciudad, merecen volver pronto al fútbol profesional. Luego será difícil mantenerse, pero hay clubes que lo consiguen».

Mientras tanto, y aunque todavía compagina las redes con su trabajo como policía, su futuro pasa por ayudar a la gente. Y es que bajo el eslogan 'Verdad incómoda', «te muestro lo que ocultas. Te confronto. Te quiebras. Te reconstruyes». No en vano, «siempre he tenido muchas inquietudes y este ha sido como mi propósito vital. Me atreví a mostrarme a cámara y todo está yendo mucho mejor de lo que imaginaba». Su cuenta de Instagram es @hugo__grandio.