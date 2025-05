Jesús Arribas, técnico del Rayo Majadahonda: «No tuvimos acierto en ninguna de las dos áreas»

Roberto Calvo Madrid Domingo, 25 de mayo 2025, 19:29 Comenta Compartir

Jesús Arribas, técnico del Rayo Majadahonda, no da por perdida la eliminatoria ante el Real Avilés Industrial pese a los dos tantos visitantes en la segunda mitad del partido disputado este domingo en el Cerro del Espino: «Los pequeños detalles marcan la diferencia y no tuvimos acierto en ninguna de las áreas. El 0-1 nos sentó muy mal, y creímos que ya lo teníamos todo perdido. Quisimos remontar la eliminatoria deprisa y corriendo, y eso nos provocó hacer cosas que no teníamos que hacer».

Para el técnico del conjunto madrileño, «hicimos un buen partido y dominamos en el 80 por ciento del campo, pero en el 20 por ciento restante, que son las áreas, no estuvimos bien. Fuimos bastante superiores, sobre todo en la primera parte, y estamos fastidiados por el resultado final, pero creo en la remontada al cien por cien y en mis jugadores porque fuimos el mejor equipo visitante de nuestro grupo», señaló el entrenador del conjunto majariego de cara al partido de vuelta del próximo sábado (20 horas) en el Román Suárez Puerta.

Arribas refrendó su optimismo de cara al desenlace de ese duelo trascendental: «Está claro que en casa no estamos dando con la tecla, sobre todo ante equipos que se encierran. Un entrenador que tuve me decía siempre que las remontadas es acertar una jugada. Si lo hacemos, lo demás puede venir sin problema», aseguró al término del partido disputado en el mediodía de este domingo en el estadio del Cerro del Espino.

