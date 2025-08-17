Julio Rodríguez cumple otra vez en el Real Avilés El jugador mierense despliega su oficio y veteranía para ser, a día de hoy, el mejor central del equipo junto a Babin

Alberto Santos Avilés Domingo, 17 de agosto 2025, 20:00

El Real Avilés Industrial está en plena vorágine de fichajes en el mercado de verano. El equipo está prácticamente hecho, a falta, según su director deportivo, de un central y dos laterales sub-23, sin cerrar la puerta a algún chollo de última hora en las bandas. La defensa es, por tanto, el objetivo número uno desde el inicio de la pretemporada.

Mientras, primero Rozada y ahora Geni, se las han ingeniado para repartir minutos y esfuerzos en la zona central de la defensa y los laterales. Y de nuevo ha emergido la figura de Julio Rodríguez, un jugador infravalorado de puertas adentro en la primera vuelta de la temporada pasada, que acabó siendo muy importante tras el parón invernal y decisivo en momentos del 'play-off' de ascenso, donde fue titular en tres de los cuatro partidos y marcó un gol en la agónica eliminatoria con el Antoniano.

El central de 29 años de edad y 194 centímetros de altura sigue esta pretemporada a lo suyo, ajeno al ruido de los mercados de fichajes. Le pasó el verano pasado después de ser uno de los jugadores más importantes en el 'play-out' ante el Manchego, con un partido de ida épico en defensa desbaratando el juego aéreo que había planteado el rival.

Juegue más o menos –la temporada pasada participó en 16 partidos, 13 de liga y 3 del 'play-off'–, se prepara en equipo y en solitario para estar listo cuando el entrenador lo necesite, y este verano ha demostrado en los partidos amistosos que, a día de hoy, es el mejor central del Real Avilés junto a Babin.

El equipo avilesino se ha reforzado con Eze y busca otro central en el mercado. El defensa cedido por el Real Oviedo está aún verde para asumir la titularidad en Primera RFEF, al menos hasta que encuentre el equilibrio entre sus virtudes atléticas y sus errores en el juego con los pies que le pueden costar muy caros al Real Avilés en competición.

Así las cosas, en espera del nuevo inquilino en el centro de la defensa, con Josín en fase de recuperación, la pareja de centrales que ha demostrado ser más fiable ante el inminente estreno del Real Avilés en Primera RFEF es la formada por Babin y Julio Rodríguez.