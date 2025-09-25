Kevin Bautista, jugador del Real Avilés: «Más allá del árbitro, el partido de Salamanca lo perdimos nosotros con errores de bulto» El centrocampista sevillano asegura sobre el penalti que «yo no noto que lo empuje ni al final» y destaca que el equipo avilesino «compite contra cualquier equipo»

El paso de la semana ha ayudado al Real Avilés Industrial a digerir la derrota del domingo ante el Unionistas en Salamanca. El equipo se quedó con la miel en los labios después de haber competido muy bien durante buena parte del partido, pero con el sabor final amargo de errores defensivos evitables y del desconcierto sembrado por el árbitro y la revisión del videoarbitraje, que volvió a caer en contra del 'novato' en la categoría.

Uno de los protagonistas de la jugada clave del penalti es también uno de los jugadores indiscutibles para Dani Vidal, que esta temporada en Primera RFEF ha añadido templanza a la calidad y empuje que ya había demostrado la pasada campaña. Kevin Bautista rememora la acción en la que se pita un penalti a favor del Unionistas tras una revisión del videoarbitraje en la que, si bien se ve el gesto de los dos brazos estirados, no se concluye ni el empujón ni la fuerza necesaria para derribar al jugador local.

«No te puedes desconectar ni un segundo del partido, porque en Primera RFEF no es que acabes en jugada de gol, es que acabas en gol»

«A mí nunca me gusta hablar de los árbitros y más este año con el 'VAR', porque desde una tele al final en teoría es más fácil verlo todo, pero como bien has dicho yo tengo las manos estiradas y el árbitro ve eso y pita penalti. Yo no noto ni que lo empuje al final, hasta el jugador me lo dice a mí, que él nota que lo toco y él se tira solo», defiende el centrocampista blanquiazul.

Bautista se reafirma en que «mi intención nunca era empujarlo, simplemente mantener el contacto de él, pero bueno, se pitó, a mejorar de ese rol y ya sabemos que no puede pasar otra vez». El árbitro le justificó la decisión asegurando al final «que era muy claro, que veía las manos y yo le digo, vale, las manos están, ¿pero tú cómo sabes si le empujaba muy fuerte o muy flojo para pitar ese penalti? Pero bueno, al final este año está la moda esta del 'VAR' y hay que adaptarse a ello, y sabemos que dentro del área hay que tener mucho cuidado porque cualquier mínimo detalle lo van a pitar tanto a favor, ojalá, y en contra».

«Me siento un jugador súper maduro en comparación con otros años. Asturias y Avilés me han sentado muy bien»

Detrás de esa decisión llegó otra más controvertida con la presunta invasión del área de Adri Gómez, en una jugada decisiva cuando peor lo estaba pasando el Real Avilés en Salamanca. Quizás los blanquiazules estén pagando la novatada ya que el rasero no fue el mismo ante Unionistas que en Lugo cuando se reclamó un penalti sobre Isi Ros. En ambos casos, las dudas reflejadas al ver las imágenes se resolvieron en contra de los avilesinos. Para Kevin Bautista, «lo de Lugo al final nosotros veíamos que era penalti claro y al final el árbitro va a verlo a la tele, se queda diez minutos viéndolo y no lo pita cuando nosotros lo veíamos muy claro. En Lugo nos perjudicó, sinceramente, y el otro día también nos perjudicó, pero bueno...».

Esa jugada se producía después de una desconexión del partido del Real Avilés que le costó dos goles. «Creo que hicimos una muy buena primera parte sin cometer prácticamente ningún error y la segunda parte fue dura porque yo vi al equipo muy bien, la verdad, con el nuevo entrenador hemos hecho partidos muy buenos, hasta el partido de la Ponferradina que perdimos 0-3. El equipo se encontró muy bien y al final por pequeños errores, pequeños detalles, perdimos el partido», defiende Bautista.

En esos errores es donde el sevillano cree que debe centrarse el equipo, «porque tenemos que mejorar y no podemos volver a cometerlos. Más allá de mirar al árbitro, tenemos que mirar a nosotros mismos. Sabemos que el otro día el partido en Salamanca lo perdimos nosotros cometiendo errores que no podemos cometer, errores de bulto y hay aprender de los errores cuanto antes para que este domingo no vuelva a ocurrir».

El equipo compite bien

Al igual que muchos aficionados del Real Avilés, Kevin Bautista ve al equipo bien, compitiendo de tú a tú a todos los equipos desde la primera jornada, independientemente de los resultados. «Sí, al final es normal, tenemos categorías, subimos de categoría y todo el mundo tenía esa duda de cómo va a reaccionar el Real Avilés en Primera RFEF. Yo creo que lo hemos demostrado, que le hemos competido a cualquier equipo, que el equipo tiene personalidad con balón, fuimos a Lugo e hicimos un gran partido, contra la Ponferradina aquí en casa hicimos un gran partido y al final estamos demostrando eso, que podemos competir a cualquier rival», destaca.

Las desconexiones en algunas fases del partido están penalizando al equipo avilesino en los marcadores finales. Para el centrocampista blanquiazul. «uno de los cambios de Segunda RFEF a Primera RFEF es eso, no te puedes desconectar ni un segundo del partido porque cualquier desconexión te hace daño y aquí en esta categoría, como te he dicho, te desconectas y no es que acabes en jugada de gol, es que acabas en gol. Entonces eso lo tenemos que mejorar y este domingo una nueva oportunidad para que no pase».

En el aspecto personal, Kevin Bautista es una pieza clave esta temporada en el esquema de Dani Vidal. «La verdad es que desde que llegué aquí todo el mundo me ha dado mucha confianza, tanto la directiva, Javi Rozada el año pasado me dio una confianza increíble, y este año con el nuevo entrenador me está dando toda la confianza del mundo. Me siento un jugador súper maduro en comparación con otros años. Asturias y Avilés me han sentado muy bien, y ojalá siga así», explica.

En cuanto al rival del domingo (12 horas, Suárez Puerta), Kevin Bautista asegura que el Bilbao Athletic «es un equipo totalmente diferente al Osasuna Promesas. Sabemos que va a ser un partido súper complicado, como todos lo de esta categoría, pero bueno, nosotros confiamos mucho en nuestras armas, en el equipo que tenemos para conseguir esos tres puntos».

Para este partido ha sido designado como árbitro el palentino Fernando Román, con Hugo Alonso de cuarto árbitro.

Ante el Talavera, el 19 de octubre a las 16 horas

Por otro lado Federación Española de Fútbol ha comunicado el horario de la octava jornada de Primera RFEF. El partido del Real Avilés Industrial ante el Talavera de la Reina se disputará el domingo 19 de octubre a partir de las 16 horas en el Suárez Puerta. Antes de ese duelo, los blanquiazules reciben este domingo al Bilbao Athletic (12 horas) y al Guadalajara el 5 de octubre (18.15) y al Zamora el 12 de octubre (14.15 horas).