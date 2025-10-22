El día que Mourinho felicitó al Real Avilés El entonces entrenador del Real Madrid dio la enhorabuena en 2012 al capitán Juan Díaz, que había marcado el gol de la victoria al segundo filial blanco en Valdebebas

Alberto Santos Avilés Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

«Quedaban los trabajadores de Prosegur, la expedición del Real Avilés y poco más. Fue en ese momento cuando por el párking VIP de Valdebebas aparecía José Mourinho. Cabizbajo, en solitario, sin pararse, cruzó el espacio de aparcamiento. Se saludó cariñosamente con Juan Díaz, que volvía al vestuario. Felicitó al goleador de la calurosa matinal y siguió su camino». Así narraba en su crónica en LA VOZ DE AVILÉS Alberto Huerga una curiosa anécdota tras la que sería la última victoria del Real Avilés Industrial en Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid a la que regresa este sábado a las 21 horas para enfrentarse al Castilla.

Minutos antes, el equipo avilesino había dado una alegría a la afición que se había desplazado a la capital española con una victoria por 0-1 ante el Real Madrid C en Segunda B (el Castilla estaba esa temporada en Segunda División). Un gol de falta de Juan Díaz, protagonista del encuentro fugaz con Mourinho en la ciudad deportiva merengue, había sido suficiente.

Aquella fue la última época dorada del Real Avilés antes de la actual de Diego Baeza. Golplus había resucitado a un equipo moribundo con una inversión en fichajes de renombre y la afición despertó primero en Tercera División, con aquella dramática eliminatoria por el ascenso ante el Coria, con el Suárez Puerta lleno, y después cuando se ocupó una plaza en Segunda B, donde jugó tres temporadas antes de caer de nuevo al purgatorio.

Ampliar La afición del Real Avilés desplazada a Valdebebas el 16 de septiembre de 2012 celebra el gol de la victoria en una falta lanzada por Juan Díaz, en la imagen con Salva. Marieta

La alineación de aquella victoria en Valdebebas es un ejemplo de la plantilla blanquiazul en aquella época. Rebollo en la portería, Salva, Jeffrey, Boris y Álex Cruz en defensa, Juan Díaz, Borja Prieto, Geni y Gerardo en el centro del campo, y Miguel y Naya en la delantera. En los cambios entraron Aitor, Sergio e Ito.

La victoria ante el Real Madrid C en septiembre de 2012 fue importante por lo que significaba para una afición huérfana de grandes alegrías en los años previos. Pero se puede buscar una hazaña mayor, esta vez sí ante el Real Madrid Castilla, en la temporada 1999-2000, aunque no en Valdebebas, porque todavía no se había inaugurado.

Fue en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, donde el Real Avilés ganó 1-2 con remontada incluida gracias a los goles de David y Roberto. Aquel equipo tenía a muchos jugadores emblemáticos: Santi Calvo; Sergio Sánchez, Dani Fernández, Fariña, José Alberto, Roberto, Zurdo, Carreño, Fermín, David y Alberto.

Los blanquiazules vencieron (1-2) al Castilla en la antigua ciudad deportiva madridista en la temporada 1999-2000

Posteriormente hubo otra visita al filial madridista en la temporada 2002-2003, con victoria del Castilla por 4-2 ante el Real Avilés, con jugadores como Borja Fernández o Luis García en el equipo merengue. Era el Real Avilés de los Vilches, Vázquez, Parente, Alonso o Lobera. Aquel año, el partido del Suárez Puerta finalizó igualmente con una victoria contundente de los madrileños por cero goles a tres.

Si nos perdemos en la década de los noventa, las cosas tampoco le fueron muy bien al Real Avilés en sus visitas al Castilla, con tres derrotas en las temporadas 98-99, 97-98 y en Segunda División en la 91-92, año en la que diferencia en el marcador fue menor (2-1). En cambio, los avilesinos lograron ganar en el Muro de Zaro por tres goles a cero, con dos goles de Joaquín y uno de Moreiras.