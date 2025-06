«Los niños quieren jugar en la cantera del Real Avilés y eso hace muchos años que no pasaba»

Matías Vigil (Pola de Siero, 1988) forma parte del núcleo duro de personas de confianza de las que se ha rodeado Diego Baeza desde su llegada al Real Avilés Industrial. Aquel grupo de aventureros que bajaron al 'barro' con mucha más fe que recursos, recoge ahora los frutos del trabajo, y Matías ha sido un ejemplo de lealtad y entrega en las tareas que le ha encomendado el presidente. Quizás la más difícil era reflotar la Escuela de La Toba, un símbolo del fútbol avilesino durante décadas que estaba casi a la cola del fútbol comarcal. Aunque no está todo hecho, ya se ven los resultados en un proceso que no tiene vuelta atrás.

–Empecemos por el final, el ascenso del filial.

–Es algo que llevábamos esperando bastante tiempo. Es verdad que se dio a la tercera, también que fue el año que un poco más nos centramos en él, porque ya teníamos, viendo la situación del primer equipo, que intentar ascender. Un año se hace largo, por ir tantas eliminatorias de 'play-off'. Teníamos la ilusión y la capacidad de poder quedar campeones, pero la penúltima jornada se nos complicó un poco. Fuimos al 'play-off' y creo que hemos sido superiores en todas las eliminatorias a todos los rivales y hemos demostrado que teníamos un muy buen equipo.

–¿Seguirá el proyecto con Geni de entrenador?

–La idea de él es seguir y mi idea es que siga con el equipo, entonces no creo que haya ningún problema. Hemos acabado muy tarde, un mes más tarde que alguna categoría. Eso nos perjudica a la hora de confeccionar la plantilla. Es verdad que vamos a una categoría en la que ya hay muchos equipos en cuanto a que se hacen proyectos fuertes, que invierten bastante dinero, que quieren subir y ahí vamos a ver cómo nos podemos mover.

–El salto de calidad que ha dado el primer equipo lo aleja un poco más del filial.

–Es evidente que cuanto más cerca tengamos el filial del primer equipo para el salto de ciertos jugadores que tengamos en la cantera, es mucho más fácil, pero también hay que entender de dónde venimos en estos 4 ó 5 años a nivel de club, desde que el 'presi' cogió el club. Hay que ser conscientes de que los recursos tenían que estar centrados sí o sí en el primer equipo porque a nivel de estructura, de afición, de todo, era importantísimo.

–La primera vuelta aciaga del primer equipo por las lesiones influyó en el juvenil de División de Honor.

–En cierta medida también eso influyó en el juvenil, pero en realidad no en mucha medida. Fue un año muy difícil, ya la categoría es muy difícil, pero mantenerla en esas condiciones es muy complicado. La temporada del División de Honor ha sido muy difícil, yo creo que está ahí, los que hemos estado dentro sabemos un poco de lo que hablo, nos ha costado mucho en ciertos momentos. Ya División de Honor para una estructura como la nuestra es un salto importante porque es verdad que el objetivo tiene que ser estar ahí año tras año, pero al final, como tenemos el filial tan abajo, el equipo que proporciona jugadores al primer equipo es el División de Honor y para eso está el juvenil. El primer equipo tuvo una necesidad, antes de Navidad, tenía 12 ó 13 jugadores disponibles y había todas las semanas seis o siete jugadores entrenando en el primer equipo. Me acuerdo de partidos de tener que cambiar a jugadores del División de Honor al descanso para irse de viaje con el primer equipo.

Eso tampoco puede ser una excusa, al final hay chicos que han vivido experiencias impresionantes para ellos a nivel de estar conviviendo con el primer equipo y creo que eso tenemos que aceptarlo todos. ¿Hemos pagado peaje por ir con el primer equipo? Sí, en ciertos momentos sí, pero no hemos estado en algunos partidos al nivel y estoy contento, y todos debemos estar contentos, de esa ayuda que han tenido los chicos juveniles al primer equipo. Espero que, aunque sea en un 1%, eso haya ayudado a que se haya conseguido el nivel del primer equipo.

Próxima temporada

–¿El objetivo es el ascenso?

–Sí, nuestro objetivo en categoría juvenil siempre tiene que ser el máximo, eso es evidente. La verdad es que dependemos de muchos condicionantes. Este año hemos bajado tres equipos de División de Honor, el Veriña, el Covadonga y nosotros, y al final la categoría será algo más fuerte. Eso también depende de que hemos tenido algunos jugadores de segundo año en el División de Honor, que muchos van a seguir apostando por el proyecto y estarán con nosotros, y otros han decidido irse a División de Honor.

–¿Y el Atlético Avilés?

–El año pasado quitamos la filialidad entre ambos, sabiendo que en algún momento nos podía perjudicar el hecho de bajar de División de Honor y ahora lo que tenemos son dos en Liga Nacional. Hemos crecido a nivel de darle mayor dificultad a los chicos, sobre todo de primer año, en que se van a encontrar en situaciones de jugar en Liga Nacional, que vamos a tener dos equipos y eso lo complica un poco, porque a la hora de firmar jugadores no es tan fácil el hecho de decir que tengo dos 'Ligas Nacionales' que tener un Liga Nacional y un División de Honor.

–¿Cómo valora la temporada en el resto de categorías?

–Con luces y sombras. Hemos tenido equipos en los cadetes en los que hemos estado bien, en los que los chicos han competido, se han desarrollado, hemos tenido buen nivel competitivo, hemos crecido en ciertos hábitos que tenemos que dar a nivel de estructura. En los infantiles, en el 'B' hemos hecho una gran temporada, hemos perdido en el 'play-off' de ascenso. En el Infantil A es verdad que hemos estado mal, porque hemos descendido. Ahí hemos tenido bastantes problemas en cuanto a resultados y rendimiento. Y luego en los alevines hemos vuelto a estar bien, hemos ascendido con el Alevín a primera, y con el Alevín B a segunda. Por lo tanto, yo creo que, salvo el Infantil A, que nos queda un poco ahí, estamos manteniendo una línea ascendente en cuanto a la estructura que debe tener el club.

–¿Hay mucha fuga de jugadores, en especial hacia Sporting y Real Oviedo?

–Es verdad que siempre hay algún año que te marchan jugadores, pero yo creo que ahora nuestro nicho tiene que ser esos jugadores que salen de Sporting y Oviedo porque allí son baja, quizás también los chicos que juegan en el 'Cova', en el Roces, que quieran venir. Hay momentos en los que sí parece que somos muy atractivos y esos chicos pueden venir, y hay otros momentos en los que nos cuesta. Ahora hay mucha gente que sigue teniendo esa visión de... por estudios, porque empiezan primero o segundo de bachiller, porque tienen el Roces y el 'Cova', que también son estructuras que al final llevan 20 años trabajando de una manera muy buena, pues nos sigue costando firmar a ciertos jugadores en cuanto a que sigan confiando en nosotros. Entonces yo creo que nos queda todavía por hacer.

–¿Pasa lo mismo en la comarca?

–Cuando llegué había mucho más rechazo, muchos más problemas, pero ahora es verdad que yo con casi prácticamente el 100%, ó 90%, puede que haya algún club..., tengo relación, tenemos trato. Tenemos buena relación, con algunos excelente y con otros normal.

Sí es verdad que hay cierto rechazo en algunos sectores todavía, a lo mejor a traer a sus hijos, o que los chicos vengan a jugar, o también porque por ejemplo El Quirinal, que al final es nuestro competidor aquí en la comarca, a nivel de fútbol-sala lo trabaja muy bien, tiene muy buenas categorías y encima tiene unas instalaciones que están en el centro de Avilés, que eso evidentemente ayuda y ha venido trabajando muy bien el fútbol-sala durante mucho tiempo, y eso le sigue dando mucho rédito como es normal, y yo entiendo esas situaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar apoyarnos, porque creo que hay que conseguir que los chicos que son de la comarca de Avilés quieran jugar en el Avilés, que lo vean como una opción súper interesante. Hay que dejar atrás un poco cosas del pasado, centrarse en que todos intentemos colaborar y creo que a la comarca de Avilés le viene bien que el club esté creciendo mucho, que vaya dando pasos agigantados porque al final podremos hacer relaciones incluso en un futuro en el que el club esté lo más arriba posible, como dice el presidente, del fútbol profesional, y que a ellos también les repercuta económicamente.

–¿Han aumentado las fichas?

–Sí, estamos en muy buenos números, el año pasado tuvimos a más de 300 niños, pero ya no creo que sea tanto el volumen porque las instalaciones no lo dan, como controlar, estabilizarnos, que no tengamos picos de mucha gente y luego menos, sino estar en un buen número, intentar darles una buena formación y unos entrenamientos adecuados.

–La población 'diana' para atraer a chicos, ¿es sólo Asturias?

–Hoy en día el fútbol está muy globalizado y hay muchos chicos que con la edad de 16, 17, 18 años quieren ir a jugársela afuera. Nosotros hemos tenido aquí jugadores que han venido, que se han quedado a jugar en el juvenil A y han estado viviendo en un piso aquí que el club les ha proporcionado. Creo que es un tema también de visibilidad y crecimiento. Al final, cuando traes un chico, si hace una buena experiencia aquí, si es juvenil A, eso lo va a contar a la gente de donde sea y te da cierto soporte a que en un futuro puedas tener más ofrecimientos. Y sí que los tenemos, pero también hay que ser conscientes de dónde estamos, de que nuestro mercado tiene que ser el asturiano a día de hoy por potencial y es evidente que cuando tengamos el tema de la ciudad deportiva ahí tendremos unos recursos que ahora no tenemos y que nos va a potenciar muchísimo que la gente pueda venir.

–¿Se están cumpliendo las expectativas en una escuela que usted cogió casi desértica?

–Lo más importante en este caso es lo que no se ve, que son las sensaciones de que los niños quieren jugar en la cantera del Avilés, que eso hace muchos años que no pasaba.

–¿Qué falta por hacer?

–Creo que estamos a medio camino de muchas cosas, pero también es verdad que ese medio camino es la valoración que nosotros hacemos de hacia dónde queremos ir y dónde queremos llegar. Somos ambiciosos, así nos lo marca el 'presi' a nivel del primer equipo y abajo también lo queremos hacer. A mí me preocupaba mucho, ya no sólo generar la estructura, ir generando categorías, que vayamos aumentando en número, que la cantidad de niños también te da la calidad, que haya niños que valoren el venir al Avilés ahora, que es verdad que hemos crecido en cuanto a esa visibilidad. Pero, sobre todo, también me preocupaba generar una estructura a nivel de equipo de trabajo, que los entrenadores, muchos de ellos lleven años conmigo, que quieran estar en el Avilés y crecer con el club, que tengan la visión de poder llegar hacia donde todos queremos que es, tener la ciudad deportiva. Y ahí sí que tenemos muchísimo por delante y por crecer, porque ahora a nivel de recursos, de instalaciones, de horarios, de dónde poder entrenar, en qué espacio y en qué hábitos nos movemos, pues sí que tenemos mucho por crecer.