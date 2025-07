Pedro Arboleya, director general del Real Avilés Industrial: «El Real Avilés tiene que ir de la mano con las administraciones y la iniciativa privada»

La vida en el Real Avilés Industrial ha sido especialmente intensa en la primera mitad de 2025. El éxito deportivo del equipo ha llevado ... aparejada una actividad frenética en las oficinas del club, donde una persona, Pedro Arboleya, ha tenido que redoblar su trabajo para, sin dejar de ser entrenador del primer equipo femenino, aplicar sus conocimientos en el mundo de la gestión empresarial y llevar el timón económico del club. El 'play-off' fue una prueba de fuego que salió a la perfección y ahora ya piensa en el reto de la Primera RFEF centrado exclusivamente en la dirección general.

–Después de medio año de alternar dos funciones, ha llegado la hora de centrarse en la dirección general.

–Sí, después de cinco meses que fueron muy, vamos a decir, intensos. Al final estaba claro, desde un principio habíamos hablado de llegar a mayo-junio y que luego ahí nos hablaríamos un poco de cómo estaba el club, de cómo estaba yo... Y evidentemente con las dos cosas no se podía continuar. Diego me pide que continúe un año más y yo estoy cómodo con el puesto. Al final es un poco unir las dos facetas a las que siempre me dediqué. Por un lado está el tema financiero, el tema de gestión, que fue mi vida profesional siempre. Y por otro lado, juntarlo con la pata del fútbol. Al final combinas las dos facetas.

–¿Cuántas horas durmió el director general del Real Avilés en mayo?

–Muy pocas, en el mes de mayo muy pocas. Yo siempre digo lo mismo, hablábamos de juntar las dos facetas, pero en ese mes se dio la circunstancia de que la parte que menos ocupaba mi cabeza era la del fútbol, contrariamente a lo que siempre ocupó. Tuve poco tiempo para pensar lo que era el partido en sí. Estás más pendiente de todo lo que hay alrededor de la jornada, del partido, de los viajes, del estadio, de que se lleve todo lo mejor posible y con los menos problemas posibles. Disfrutas un poco el partido desde el momento que te sientas en la butaca con el partido ya comenzado y a la vez sigues pendiente de todo lo que está pasando alrededor.

–¿Ese mes de 'play-off' es lo más parecido a un máster?

–Sí, sí, porque al final, bueno, te decía al principio que juntábamos un poco las dos facetas mías, pero evidentemente yo me enfrenté a situaciones que era la primera vez que me tocaba gestionar y que me tocaba afrontar. Sabiendo que el error forma parte del proceso y eso hay que tenerlo asumido desde un principio, tratar de minimizar los errores que pudiéramos cometer en ese tipo de situaciones, y sobre todo tratar de dar la mayor agilidad posible a los problemas que nos fueran surgiendo.

–¿Qué fue lo más difícil de gestionar?

–Bueno, evidentemente estamos hablando de un club que es estable a lo largo de la temporada. Esto es tanto en número de espectadores, de masa de gente, social, que le sigue. Cuando llega un 'play-off' de ascenso todo eso se sobredimensiona, no solamente a nivel del estadio, de capacidad. Al final estamos hablando de que la última jornada teníamos aquí por encima del doble de la capacidad, no ya solamente del estadio, pero muy por encima o tres-cuatro veces por encima de lo que suele ser una media normal de afluencia a un partido de liga.

Además de todo eso, toda la logística que implica preparar las semanas, tanto de partidos en casa como fuera, tratar de dar las mejores condiciones al equipo y al cuerpo técnico para que ese mes estuvieran centrados lo más posible nada más que en la parte deportiva y en el fútbol.

–En el fútbol se da la paradoja de tener que empezar a fichar con la elaboración del presupuesto de la próxima temporada todavía en marcha y pendiente de los ingresos que se pueden tener. ¿Sabe el director deportivo con cuánto dinero puede contar?

–En general, existe una comunicación muy fluida entre las distintas áreas del club. En este caso, y ciñéndonos al apartado estrictamente deportivo, dirección deportiva y dirección general trabajan codo con codo. Lógicamente, las decisiones deportivas son suyas, pero tanto ellos como yo desde la dirección general estamos en continua comunicación, sabiendo que todo a nivel de presupuesto que se va a dedicar a plantilla tiene que moverse dentro de los parámetros que el club pueda encajar. No tiene sentido, o no tendría sentido, un club que funcionara la vía deportiva por un lado y la vía económica por el otro, porque a partir de ahí es fuente de problemas seguro. Desde la dirección general sabemos en todo momento los contratos y las propuestas que se hacen a los futbolistas, y esas propuestas van ajustadas a lo que el presupuesto del club puede asumir. Ese es el equilibrio en el que hay que jugar.

–La campaña de abonados, una de las fuentes de ingresos, ya está marcha.

–La campaña, al final, no busca darle un giro radical respecto a la línea que lleva el club estos últimos años. De hecho, a nivel de categorías las mantenemos y lógicamente lleva un incremento en la cuota del abono porque nos enfrentamos a una categoría donde la demanda, no solamente a nivel económico, es superior, sino que lo que ofrece la categoría al espectador es también diferente. Simplemente, también hasta en el número de partidos. Estamos hablando de una categoría que este año es de 20 equipos, que el nivel de los equipos no solamente exige al club, sino que proporciona al aficionado otro punto de vista diferente al del fútbol. Entonces, sí que buscamos darle continuidad a la línea de las últimas campañas de socios del Avilés.

No considerábamos tampoco que era el momento de pegarle el giro porque no encontramos una razón para cambiar las categorías ni para volvernos locos con los precios, ni tratar de que la fuente principal de ingresos del club sean los abonados. Porque, de hecho, no va a ser la fuente de ingresos principal. Sí que lógicamente los precios hay que tocarlos porque nos parece normal y razonable, pero sin volvernos locos tampoco.

–El año pasado el horizonte de los 2.500 abonados se alcanzó. ¿Qué expectativas tienen ahora?

–Lógicamente, esperamos tener un incremento en el número de socios reales del club. Hablábamos antes de que la campaña de socios va a ser una fuente importante de ingresos, no la principal del club, pero sí una fuente importante de ingresos, y no nos apoyamos única y exclusivamente en lo que vayamos a recaudar en abonos para cerrar un presupuesto. ¿Pensamos que vamos a tener más socios que el año pasado? Sí. ¿Darte una cifra? Pues no, porque parece que estamos desde el principio presionando al aficionado para que se haga socio. No es ese el objetivo.

Sabemos que no van a ser los 9.000 que teníamos aquí en el último partido de la fase de ascenso, pero tampoco van a ser los 2.000 que llevábamos de media en los partidos en la liga regular. Bueno, vamos a ver hasta donde el socio pueda hacer el esfuerzo, lógicamente, pero ya te digo que no nos basamos única y exclusivamente en lo que recaudamos en la campaña de socios para cerrar un presupuesto.

Apoyo institucional

–Hablemos de ayudas públicas, parece que a nivel local el Ayuntamiento quiere implicarse más.

–Sí, la voluntad del Ayuntamiento es este año, y no solamente este año, a partir de ahora, tener una relación mucho más fluida con el club. Eso no solamente en tangibles como puede ser la aportación directa de dinero, sino solamente el hecho de ponernos una instalación más, porque para nosotros es capital tener un campo y una instalación donde entrenar durante la semana. Para poder mejorar las condiciones de trabajo del equipo, no solamente las condiciones económicas, tener un campo de hierba alternativo, eso es aportación. No solamente lo tangible, de dinero, sino que yo creo que la colaboración va a ir en más de una vía.

–¿Y el Principado? Ahora se han acabado las excusas, sólo hay un equipo asturiano en Primera RFEF

–Yo no voy a hablar de cómo eran las relaciones hacia atrás porque ni me toca, ni me corresponde, ni creo que sea el momento ni el contexto para hacer algo de eso. Sí que hay acercamientos, hay diálogo, pero es una cosa como con el Ayuntamiento, al final este tipo de situaciones tienen que ir desarrollándose de manera natural, ni forzada ni algo que se decida en un momento puntual o por un partido de ascenso o demás. Sí que es evidente que Avilés y Asturias ahora quedan señaladas en el mapa de manera diferente a cómo estábamos hasta ahora y la voluntad de todas las partes es ir de la mano. Administración local, a nivel de Principado, y esperemos que también la iniciativa privada a nivel de patrocinios privados notemos también un incremento.

–¿Cree que las medianas y grandes empresas de la región también cambiarán la mentalidad y empezarán a apoyar al equipo de la tercera ciudad de Asturias?

–Nuestra voluntad es esa, y de hecho existen conversaciones abiertas con varias de ese tipo de inversión privada que dices tú. De alguna manera, nosotros entendemos, o yo entiendo, que en este tipo de relaciones tiene que haber retorno para las dos partes porque si no, no es interesante. Es decir, es cierto que la comarca de Avilés, ya no solamente en Asturias, sino centrándonos en la comarca de Avilés, hay mucha gran empresa, pero esa empresa al final lo que quiere es que el apoyo que te dé institucional y económico le retorne de alguna manera. Hay que buscar ese equilibrio. Ahora sí que se da un contexto donde todo ese tipo de situaciones hay que ir desarrollándolas.

–¿La categoría exige algún tipo de inversión en el Suárez Puerta?

–Lógicamente, la Federación va a visitar no solamente el estadio de Avilés, sino todos los estadios, pero bueno, a nivel de instalación y de lo que precisaríamos para jugar partidos aquí en la competición, creo que somos de los estadios, de los clubes que mejor instalación tiene ahora mismo a nivel de cumplir los requisitos que la Federación nos vaya a pedir. Eso no significa que no estemos abiertos a todo lo que podamos mejorar la instalación, es algo que también iremos de la mano con el Ayuntamiento. Esperaremos la visita del delegado de la Federación y que nos diga posibles mejoras, pero bueno, no es una cosa que ahora mismo sea capital para nosotros avanzar en ese frente porque estamos tranquilos, sabemos que la instalación cumple los requisitos que nos van a pedir.

–¿Y como estructura del club?

–Como estructura del club, lógicamente el haber ascendido lo que tratas es de acelerar más los pasos, pero yo creo que desde que Diego está aquí el club ha tenido una estructura por encima, siempre a nivel de profesionalización, de lo que la categoría en la que competía demandaba. Si hasta ahora se daba un paso, toca este año intentar dar dos en vez de dar uno, pero yo creo que eso aquí la filosofía de Diego siempre fue separarlo de la categoría, creo que ha tenido siempre una estructura de trabajadores y profesionalizado el club muy por encima de lo que la categoría exigía. Seguimos en la misma línea, iremos mejorando departamentos nuevos. Al final se trata muchas veces de mejorar condiciones de trabajo, que muchas veces va de la mano de tener más recursos, pero que no se vea solamente una inyección en el capital que vayamos a destinar a la plantilla, sino que todas las condiciones que van a rodear al primer equipo y a la estructura, porque no hay que olvidar que al final el Avilés tiene por detrás, por debajo, una cantera que sostener y que es la base o debe ser la base del club en los próximos años.

Equipo femenino

–Hablemos del Real Avilés Femenino. Deja a su 'criatura' en manos de Iván González.

–La primera decisión después de quedarme en la dirección general era lógicamente buscar una persona en el banquillo de mi confianza, que entienda como yo lo que es la gestión que el fútbol femenino. Tiene particularidades a nivel de vestuario que considero que no vale cualquier perfil de entrenador. Buscaba que le diera continuidad a lo que venimos trabajando hasta ahora a nivel de entender el fútbol el proyecto como lo veníamos desarrollando Ángel y yo de la mano. Fue lo que más tiempo me ocupó, y paralelamente a eso trabajando en la configuración de la plantilla. Está todo muy avanzado. El ascenso del equipo masculino lo eclipsa todo, parece como que hubo un parón, pero no lo hubo. Soy consciente, y eso probablemente sea un déficit nuestro, que en las últimas semanas coincidió además el final de la liga femenina con el 'boom' de todo el ascenso masculino, y queda todo un poco eclipsado.

Es verdad que deberíamos haber cerrado la temporada de manera más correcta, quizás si cabe, pero todo este tiempo se ha estado trabajando. Lo que no quiero es que quede la imagen de que hay una dejadez en cuanto a la sección femenina, hay un cuerpo técnico que está cerrado ya, hay una plantilla, pues yo te diría que al 90-95% cerrada, con las renovaciones claras desde el principio de lo que queríamos e incorporado gente. Al final, llevo muchos años en el fútbol femenino y tenía detectadas las necesidades de la primera plantilla y dentro de lo que el mercado nos ofrecía que podíamos tener acceso, yo creo que hemos tenido suerte en cerrar lo que hemos cerrado.

–¿Cuál es el objetivo deportivo?

–Con el femenino, dar un paso más. Al final del año pasado, cuando llegamos a la categoría se trataba de poner el pie y que fuéramos estables. Siempre dijimos que todo lo que fuera llegar al último mes de competición y no estar pendiente de lo que ocurriera por detrás, pues iba a ser un gran año, y yo creo que así fue. En ningún momento durante la temporada tuvimos la sensación de vértigo por estar mirando hacia abajo, siempre tratamos de que el equipo tuviera ambición y mirar hacia arriba, y este año yo creo que a nivel deportivo vamos a configurar un proyecto fuerte. Cambia un poco la configuración de los grupos. Este año son tres grupos de 14, el año pasado eran dos de 16. Vamos a ver con qué opciones nos encontramos dentro del grupo, pero siempre para mirar hacia arriba.