«¿Te acuerdas de lo que pasó en Arona?»: la increíble historia del penalti que metió Real Avilés en la final por el ascenso

«¿Te acuerdas de lo que pasó en Arona?». Es la pregunta que le espetó Álvaro Fernández a Jaime López en una breve conversación antes de detener el pasado domingo el penalti decisivo que permitió al Real Avilés Industrial alcanzar la final del 'play-off' de ascenso. El jugador del Antoniano no era uno de los especialistas de su equipo y no había referencias de por dónde podía tirarlo, pero Álvaro lo conocía y sabía cómo ponerlo nervioso.

Jaime López agachó la cabeza y no respondió. Quizás estaba recordando lo de Arona, en el prestigioso torneo internacional de fútbol-7 que reúne cada año en Tenerife a los mejores alevines de España. El ahora jugador del Antoniano defendía entonces la camiseta del Sevilla y Álvaro era el portero del Real Madrid. Ambos equipos se jugaron la semifinal a los penaltis y el cancerbero madrileño paró el lanzamiento de Jaime.

En aquella ocasión fue al lado contrario del que eligió el domingo. «Pensé que esta vez lo tiraría al centro, pero luego vi cómo ponía el cuerpo y me tiré a la izquierda», explica Álvaro Fernández. Aunque sus acciones fueron fundamentales en los dos partidos para que el Real Avilés no quedase eliminado, prefiere no tentar más a la suerte «y que no haya más penaltis en los partidos ante el Rayo Majadahonda», uno de los equipos en los que militó el madrileño.