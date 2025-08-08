Quicala, jugador del Real Avilés: «Todavía no se ha visto lo mejor de mí» El nuevo extremo blanquiazul no se marca techo, se muestra «encantado en el Real Avilés» y asegura que ya siente «en la calle que la gente está contenta con mis acciones»

Alberto Santos Avilés Viernes, 8 de agosto 2025, 22:30

La visita del Real Avilés Industrial a la Feria Internacional de Muestras de Asturias incluyó este viernes la presentación de dos fichajes del equipo masculino. Uno de ellos, Quicala Bari, es la revelación de la pretemporada, donde se ha convertido en el ídolo del verano para la afición blanquiazul, aspecto que no le ha pasado desapercibido. «Sí, al final eso te llega. Estás ahí abajo, sientes que cuando haces acciones la gente está contenta y yo al final lo que vengo es ganar y mi día a día al final lo va a demostrar. Lo siento, y también lo siento por las calles. Lo que me gusta de la ciudad es que vengo andando, vuelvo andando y al final me cruzo con gente. Las vibras que transmite la ciudad..., la verdad que estoy muy encantado», reconoce.

El rápido extremo ya sabía lo que era enfrentarse al Real Avilés y tenía contactos en la plantilla con Santamaría, también ex de la cantera del Racing, y el cántabro Gete. «Es un club que el año pasado en la categoría en la que estaba le quedaba pequeña y al final te fijas. Yo vine a jugar contra ellos y la verdad que me encantó el ambiente, el estadio, todo lo que rodea al club. No lo dudé y fue bastante fácil», explica.

El estilo de juego de Javi Rozada le viene bien para su velocidad. «Pues sí, yo la verdad que no me gusta sólo ser un jugador de banda. Creo que tengo muchas más cosas que al final, gracias a Dios, el cuerpo técnico así también lo percibe. Aquí se ha visto que puedo jugar tanto por dentro como por fuera y la verdad que estoy muy contento», destaca el exjugador del Rayo Cantabria, con pasado en Lezama.

«En el ámbito personal, creo que venir aquí es lo mejor que me puede haber pasado, siento que he dado de lleno con el sitio»

Apenas lleva un mes en Avilés y Quicala está convencido de que ha acertado tanto en su fichaje como en la oportunidad que tendrá de jugar en Primera RFEF. «Para mí, en el ámbito personal, creo que es lo mejor que me puede haber pasado. Sinceramente, ahora estando aquí, siento que he dado de lleno con el sitio y con todo lo que lo rodea. Creo que es un sitio para crecer, un ambiente que está hecho perfecto para mí y la verdad que estoy muy agradecido de estar aquí», añadió.

A pesar del despliegue físico que ha realizado en los amistosos de pretemporada, el extremo blanquiazul advierte de que «no me pongo techo, creo que soy un jugador que está en crecimiento. Creo que todavía no se ha visto lo mejor de mí y que queda mucho por ver. El club también me ayuda mucho en ese sentido. Los trabajadores, el preparador físico, la nutricionista, todos al final están encima y creo que eso va a depender mucho de que no tenga lesiones, de que esté al 100% en el día a día, y físicamente creo que todavía tengo muchísimo que dar y que no se ha visto todavía lo que realmente soy yo».

Quicala también tuvo unas palabras para sus nuevos compañeros en el Real Avilés: «He estado en muchos vestuarios, pero este hasta el día de hoy me está gustando mucho. Aparte que también tengo a compañeros que son veteranos y me encanta todo lo que es aprender, todo lo que es eso, que me den consejos y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Tengo a Campa, Babin, Natalio, que al final es un lujo tener a gente como ellos en el vestuario».