Quicala, revulsivo del Real Avilés: «Yo lo que quiero es aportar, tengo que ser menos egoísta y mirar al equipo»

Quicala Bari lleva un mensaje escrito en la frente cada vez que salta al campo. Su presencia, como la de Isi Ros, en el comienzo ... de la segunda mitad ante el Bilbao Athletic era, más que un cambio, una declaración de intenciones de Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial. El guineano entra como cuchillo en mantequilla en el sistema defensivo del rival y el domingo volvió a ser el extremo desbordante que levanta a la afición de las butacas, como había apuntado desde el primer partido de la pretemporada.

La primera parte le tocó verla desde el banquillo, por eso tuvo tiempo de analizar la dificultad del rival, que además era su exequipo. «Al final, ellos son un buen equipo, es un filial que va al ataque, que juega, que físicamente está muy bien. Han empezado bien, nosotros no hemos empezado del todo bien, pero luego se ha visto el equipo que somos. Es un equipo que cree en todos los partidos, que va a por el partido, que juega, que va a todo, que vamos a competir en los partidos», destacó.

La segunda parte fue otra historia, como también reconoce Quicala: «Hemos salido desde el banquillo, hemos tenido un impacto importante y hemos sacado el partido adelante». Esa entrada al campo suya y de Isi Ros fue una de las claves del giro que dio el juego del Real Avilés, que metió atrás al filial vasco. «Era un partido importante, sobre todo después del otro día. Como equipo sabemos que los partidos se ganan sobre todo al final, y para mí era un partido especial porque jugaba contra compañeros, contra amigos. El cambio de Isi ha sido importante en el partido, te da ese equilibrio en la parte de arriba y te da algo diferente. Me sentí contento, me sentí a gusto. Los compañeros te ayudan mucho, te buscan y te hacen sentir importante. Esa es la línea a seguir», añadió.

«Siento el cariño de la gente en la calle y para mí es lo más gratificante, es lo que me da esa energía de seguir y ese equilibrio»

Quicala no acusó la escasez de minutos en los últimos partidos. Tampoco le da demasiada importancia a su suplencia, «porque tenemos que ser un equipo, un bloque. Hay gente que está haciendo las cosas bien y hay que sumar desde donde te toque. Yo personalmente estoy contento, tengo la confianza del cuerpo técnico, del club. Al final, hay que sumar desde el banquillo, desde el inicio, y en ese sentido estoy contento. Me encuentro bien, es lo más importante».

En cuanto a su rol de revulsivo del Real Avilés en las segundas partes, el extremo blanquiazul valoró que «al final, lógicamente, como futbolista tú quieres jugar. Es obvio. Y tú trabajas durante la semana para partir de inicio. Lógicamente, luego el míster tiene que tomar la decisión de ponerte o no. Pero tú, lógicamente, quieres jugar. Yo lo que quiero es aportar. Creo que tengo que ser menos egoísta y mirar al equipo. Al final esto es muy largo. Si tengo que salir de inicio, tengo que estar preparado. Pero también si salgo de suplente, tengo que aportar desde otro punto de vista».

De lo que no cabe ninguna duda es del reconocimiento de la afición avilesina, que alienta cada arrancada de Quicala con un murmullo que presagia que algo bueno puede pasar en el campo. En ese sentido, el guineano asegura que «conozco el estadio, conozco el equipo. Lógicamente, escuchas algo, pero estás en el partido y estás en lo que tienes que estar. Cuando salgo del partido, el partido está abierto. El míster me dijo que tenía que ser de diferencial y yo seguía intentando hacer eso. Claro, escuchas, pero... Siento el cariño de la gente en la calle, día a día. Para mí es lo más gratificante, es lo que me da esa energía de seguir y ese equilibrio. Saber que hay momentos buenos y momentos menos buenos y es lo que me da fuerzas. Estoy muy contento con la gente».

¿Cuál es el techo competitivo de este Real Avilés? Quicala responde de forma rotunda: «Hostias, yo creo que lo veis. Es un equipo que va a competir a cualquiera de tú a tú. Creo que el primer partido fue una mala suerte increíble y luego, desde el segundo, lo competimos a un Lugo que es un equipo que se supone que va a estar arriba y yo creo que tenemos un equipo majo. Se va a ver con los partidos, que tenemos un equipo, como se ha visto, que hay gente que sale del inicio y luego tenemos a gente del banquillo que puede ganarte el partido perfectamente. Yo pondría el techo muy alto. El cuerpo técnico sabemos de dónde viene, que va a aspirar a cosas importantes y yo, como jugador y como aficionado del club, creo que vamos a competir por cosas importantes. Lógicamente, no te voy a decir que va a ser fácil, pero creo que nosotros somos los que vamos a por el techo».