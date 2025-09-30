El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Quicala fue uno de los baluartes del Real Avilés en el partido ante el Bilbao Athletic. Arnaldo García

Quicala, revulsivo del Real Avilés: «Yo lo que quiero es aportar, tengo que ser menos egoísta y mirar al equipo»

El extremo, uno de los destacados de la victoria del Real Avilés, asegura que «pondría el techo muy alto, competimos con cualquiera»

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:24

Quicala Bari lleva un mensaje escrito en la frente cada vez que salta al campo. Su presencia, como la de Isi Ros, en el comienzo ... de la segunda mitad ante el Bilbao Athletic era, más que un cambio, una declaración de intenciones de Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial. El guineano entra como cuchillo en mantequilla en el sistema defensivo del rival y el domingo volvió a ser el extremo desbordante que levanta a la afición de las butacas, como había apuntado desde el primer partido de la pretemporada.

