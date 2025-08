Raúl Rubio, delantero del Real Avilés: «El míster nos pide alta intensidad y concentración»

Alberto Santos Avilés Viernes, 1 de agosto 2025, 16:03 Comenta Compartir

Aunque no hay mejor presentación en sociedad que el partido que despachó el Real Avilés Industrial ante el Sporting, el club blanquiazul continuó este viernes con la ronda de intervenciones ante los medios de comunicación de los nuevos fichajes. Les tocaba el turno a Eze y Raúl Rubio, dos jugadores muy cotizados en el mercado, como aseguró Miguel Linares, director deportivo, en su preámbulo, que han tenido un periodo de adaptación rápido.

En el caso de Raúl Rubio, exjugador de la Sociedad Deportiva Logroñés, Linares ensalzó que «viene de hacer una temporada muy buena. Nosotros intentamos, no sólo quedarnos con eso, sino irnos un poco más allá y detectar bien el perfil del jugador, que él creo que ya se ha dado cuenta que es muy similar a lo que el míster le pide». En cuanto a sus virtudes, el director deportivo añadió que «para nosotros es un jugador que su posición principal es la de delantero, pero como ya me conocéis, tenemos jugadores en la parcela ofensiva que se desarrollan en diferentes posiciones, tanto en el flanco izquierdo como en el derecho, como en la mediapunta. Creo que esa versatilidad le aporta al míster numerosas opciones durante el transcurso de un partido, de lo que podamos necesitar en el desarrollo de la competición».

«No creo que te tengas que obsesionar con una cifra de goles, pero al final el delantero tiene que hacerlos, así que hacer de siete u ocho en adelante estaría bastante bien» Raúl Rubio Jugador del Real Avilés

Raúl Rubio valoró en primer lugar la calidad que ha reunido el Real Avilés en la línea de ataque. «La competencia es sana, es buena y te hace mejorar. Entonces, partiendo de esa base, sabiendo que son tres delanteros muy buenos y un poco que somos perfiles que se pueden adaptar muy bien el uno con el otro, pues disfrutar de esa competencia, aprender al máximo de ellos, por ejemplo de Natalio, que es un delantero súper contrastado, y aprovecharlo, sacar el lado bueno y aprovecharlo para bien», aseguró.

En cuanto a su doble perfil de jugador en punta que puede jugar en banda, matizó que «yo siempre he jugado de delantero centro y es verdad que la posición quizá favorita o que más domino es delantero centro, porque yo he desempeñado toda mi carrera deportiva como delantero centro. Entonces, al final tienes una serie de automatismos que vas adquiriendo durante toda tu carrera, que luego sabes utilizar mejor en las situaciones de juego. El año pasado me tocó jugar más en banda, pues también por las características de Álvaro, que era el compañero que tenía yo en la Sociedad Deportiva Logroñés, que era un delantero más referencia. Lo intenté hacer de la mejor manera posible y es verdad que salió bien, pues porque al final, al estar en banda, es una posición en la que estás menos controlado».

En cuanto a su adaptación al club, Raúl Rubio valoró que se siente «muy bien, las infraestructuras que he encontrado..., la verdad que me parecen que están muy bien, el trato con las personas es perfecto, me he encontrado un vestuario muy sano, donde se me recibió de forma perfecta desde el primer día, ya entablando conversación con los compañeros y con ganas de seguir conociéndolos, porque creo que hay grandes personas dentro del vestuario».

El delantero del Real Avilés comparte la visión de Linares sobre el encaje de sus características con el estilo de Rozada. «Si algo nos ha dejado claro es que él quiere una alta intensidad de repetir esfuerzos, al final él quiere que seamos muy intensos, que mantengamos un nivel muy alto de concentración durante las fases del juego. Es verdad que yo podía encajar muy bien en el proyecto tanto del club como de Javi, porque una de mis virtudes es esa, es la capacidad de repetir esfuerzos y de hacerlo continuadamente durante todo el partido», reconoció.

Número de goles

Puestos a hacer cábalas, a Rubio no le gusta mojarse sobre una cifra de goles, «porque al final es algo que te puede condicionar. Tampoco creo que te tengas que obsesionar con una cifra de goles, pero es verdad que al final el delantero tiene que hacer goles y hacer 7 u 8 en adelante, pues yo creo que es una cifra que estaría bastante bien y que ojalá se dé y que al final de año te diga he cumplido».

Por otro lado, Miguel Linares introdujo a Chukwuma Eze como «un central con mucho potencial, con un futuro prometedor, que él tiene ganas de demostrarlo también aquí. Un jugador ambicioso, con carácter también. Nos aporta en la línea defensiva algo que no teníamos, es un jugador fresco, con mucha velocidad, que domina bien los espacios, que viene a hacerse un poco más aquí, a madurar un poco más».

«Es una categoría buena para competir y para mejorar el juego, y aquí tengo a compañeros como Babin o Julio para aprender y mejorar» Eze Jugador del Real Avilés

Eze, aunque parco en palabras, dijo que «es una buena experiencia estar aquí, jugar con mis compañeros, es una buena sensación. Sobre su decisión de jugar en el Real Avilés cedido por el Real Oviedo, añadió que «es una categoría buena para competir y para mejorar el juego, y aquí tengo muchos compañeros como Babin, Julio..., para aprender ellos y para mejorar».

Jugar al lado de un jugador como Babin es uno de los objetivos que tiene el central en el Avilés, «para aprender de él». Aunque ya enseñó algunas de sus virtudes en el partido ante el Sporting, Eze se define con pocas, aunque claras, palabras: «Atrás rápido, ¿no? Sí, rápido, fuerte».

También reconoció la importancia de la cercanía de Avilés y Oviedo para que el equipo oviedista pueda seguir sus pasos de cerca, algo que le recomendó en una conversación el entrenador del primer equipo azul Paunovic. «Sí, primero me dijo mi agente que podía salir fuera de España, pero el entrenador del Oviedo dijo que no, para verme y para mejorar las cosas aquí. Estar más cerca».

Eze tuvo, por último, palabras de elogio para el ambiente que vivió el miércoles con su nuevo equipo en el amistoso ante el Sporting en el Suárez Puerta. «Me gusta el ambiente aquí, los compañeros, cómo presionamos, cómo tenemos ambición para presionar, para jugar. Eso es lo más importante, que para mí es un club que va a competir en el top nivel».