Urgente Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
Raúl Rubio se va de un rival por banda en el partido del Real Avilés en Guadalajara el pasado domingo. LOF

Raúl Rubio despeja el camino del Real Avilés

Aunque se le resiste el gol, el desgaste que hace el delantero zaragozano de las defensas rivales ha facilitado la eficacia ofensiva del equipo

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:55

Comenta

Ariete: «Máquina militar que se empleaba antiguamente para batir puertas o murallas». Si existiese un diccionario de sinónimos en el fútbol, la explicación podría seguir ... así: «Dícese de un delantero como Raúl Rubio, que lanza el Real Avilés como avanzadilla para desgastar las defensas rivales y facilitar el trabajo ofensivo de todo el equipo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

