Raúl Rubio despeja el camino del Real Avilés
Aunque se le resiste el gol, el desgaste que hace el delantero zaragozano de las defensas rivales ha facilitado la eficacia ofensiva del equipo
Avilés
Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:55
Ariete: «Máquina militar que se empleaba antiguamente para batir puertas o murallas». Si existiese un diccionario de sinónimos en el fútbol, la explicación podría seguir ... así: «Dícese de un delantero como Raúl Rubio, que lanza el Real Avilés como avanzadilla para desgastar las defensas rivales y facilitar el trabajo ofensivo de todo el equipo».
La carta de presentación del delantero zaragozano cuando se anunció su fichaje el pasado verano no difería mucho de lo que se ha visto en estas primeras seis jornadas de liga en Primera RFEF, una categoría inédita para él. Su físico explosivo y el típico vídeo promocional que se hace con los grandes momentos de su trayectoria reciente ya hacían pensar lo que le podía dar al Real Avilés.
Hasta ahora, lo está cumpliendo, aunque la falta la guinda del gol, que anda rondando, pero que se le niega a Rubio. A él seguro que le importa, pero no tanto a su entrenador y a sus compañeros, que saben que su trabajo está favoreciendo la capacidad ofensiva y goleadora desde que empezó la competición.
La actuación de Raúl Rubio en Guadalajara fue un manual de sus características. En el Suárez Puerta ante el Bilbao Athletic le tocó la parte más fea del partido, pero aún así se buscó la vida casi en solitario para apretar a los defensas vascos y llevar peligro a la portería de Santos. Ya lo dijo Javi Cueto al final del partido: «El trabajo que hacen hoy los delanteros que juegan la primera parte, pues me facilita a mí hacer los goles en la segunda. Creo que es un trabajo de todos y que juegue el que juegue vamos a sumar mucho».
El pasado domingo en el Pedro Escartín, cuando más apretaba el equipo local al principio, el desgaste de Rubio, al igual que otros compañeros en ataque, fue una de las claves para que el Real Avilés se pusiese 0-2 en el marcador. El zaragozano fue una pesadilla para la defensa del Guadalajara, tuvo una ocasión clara de gol y estuvo más listo y rápido que nadie para adelantarse a su marca y provocar un penalti que transformó Santamaría.
Raúl Rubio está, como otros muchos compañeros, de estreno en Primera RFEF después de destacar en la SD Logroñés. Aunque tiene margen de mejora, sobre todo de cara al gol, ya ha participado en cinco de las seis primeras jornadas de liga, en tres de ellas como titular, con 266 minutos en los que nunca ha escatimado esfuerzos. Así lo reconocen sus compañeros y el cuerpo técnico con su presencia en las dos últimas alineaciones iniciales.
Los blanquiazules, segundos en goles a favor y en contra de toda la Primera RFEF
Este Real Avilés no tiene término medio. Es un equipo exagerado por arriba y por abajo, para disfrute de los aficionados propios y de los imparciales que siguen habitualmente la Primera RFEF. Decía la semana pasada en este periódico Campabadal que «no puede ser que haya que marcar tres goles para ganar». Pues se equivocaba, porque en Guadalajara hubo que marcar cuatro. Una locura.
El cuerpo técnico blanquiazul navega entre preocuparse mucho por los goles encajados, o asimilar que maneja a una plantilla eléctrica que igual funde en minutos al equipo rival que se electrocuta. Es el estilo 'Johan Cruyff', que prefería ganar los partidos 5-4 más que 1-0. Eso hace el Avilés, igual te mete goles que los recibe en una abrir y cerrar de ojos.
A pesar de ser un novato, ese atrevimiento de los avilesinos está dando mucho que hablar, casi siempre para bien. Las estadísticas apuntan a que no hay un término medio, porque ya es difícil ser el segundo equipo más goleador entre cuarenta de toda la Primera RFEF, y a la vez ser el segundo más goleado.
En cuanto a lo positivo, sólo el invencible Tenerife con 16 goles a favor es más eficaz que el Real Avilés, que suma once. Pero es que si los avilesinos estuviesen en el grupo segundo, encabezarían la tabla de goles, porque el líder, el Atlético Madrileño, suma diez, al igual que el Nàstic.
Por otro lado, sólo el Mérida, con 12 tantos en contra, está por delante del Real Avilés en goles encajados, y el Arenas empata con 11. En el grupo segundo, el equipo con más goles en contra es el Villarreal B, que ha recibido nueve en las seis jornadas disputadas hasta ahora.
