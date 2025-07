El Real Avilés también arrasa en el Tsunami Xixón

Alberto Santos Avilés Domingo, 20 de julio 2025, 04:00 Comenta Compartir

Los éxitos del Real Avilés Industrial esta temporada han estado muy vinculados a la música. En el vestuario blanquiazul se han escuchado todo tipo de temas para motivar a la plantilla antes de los partidos, aunque el que pasará a la historia tras el ascenso a Primera RFEF es el protagonizado por Bizarrap y Luck Ra 'No me hago el duro'. Esta canción viral servía para celebrar cada victoria y cada paso adelante en busca del éxito final que convirtió el césped del Suárez Puerta en un festival de emociones.

Pero los ecos de la música y el Real Avilés parece que aún no se han apagado con la llegada del verano. La plantilla blanquiazul está en fase de renovación y seguro que todavía no ha llegado el momento de encontrar la 'play-list' del debú en Primera Federación. De todas formas, quien asuma esa responsabilidad de ser el líder musical del equipo ya tiene la primera idea. Se la dieron ayer en el Tsunami Xixón Festival unos madrileños cuya popularidad no hace nada más que crecer en el panorama musical español.

Antes del concierto en tierras gijonesas, Álvaro Rivas, vocalista de Alcalá Norte, recibió un regalo muy especial de un miembro del grupo de aficionados del Real Avilés denominado Ola Industrial. Le obsequiaron con una camiseta del equipo blanquiazul, en concreto la icónica réplica de la zamarra 'de Los Telares' que evoca el pasado glorioso de la entidad.

El asunto no finalizó ahí, porque Rivas, reconocido aficionado al fútbol y al Real Madrid, no dudó en enfundarse la camiseta del Real Avilés para saltar al escenario del Tsunami Xixón junto al resto de la banda de Ciudad Lineal de Madrid: Jaime Barbosa, Juan Pablo Juliá, Laura de Diego y Carlos Elías. Los avilesinos presentes en el concierto, y en especial los aficionados del Real Avilés, celebraron el detalle como un gol más de su equipo y el orgullo de comprobar que cada vez suena más fuera de la villa avilesina y de Asturias.