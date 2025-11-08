El Real Avilés busca asiento en la zona noble de la tabla Una victoria en Cáceres mantendría a los avilesinos en el 'play-off' y alejaría al rival a nueve puntos en la clasificación

Alberto Santos Avilés Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial ha depejado muchas incógnitas en las diez primeras jornadas de su debú en Primera RFEF. Una de ellas es que no tiene mal de altura porque lleva tiempo coqueteando con el 'play-off' de ascenso a pesar de ser un objetivo inimaginable antes del inicio de temporada. Otra ventaja es que seguir ahí no supone ninguna presión para los avilesinos, porque, a pesar de la brecha que se ha abierto con el descenso, todavía se mira más para abajo que para arriba, y eso es un punto a favor a la hora de afrontar los partidos.

Ahora bien, como a nadie le amarga un dulce y soñar es gratis, no es incompatible hacer cuentas con la parte baja de la tabla con mirarles a los ojos a los colosos de la categoría que ya se van posicionando en la zona noble. Los datos son incontestables hasta ahora, porque el descenso está a seis puntos, pero la segunda plaza también estaría en caso de ganar a tiro de piedra, al igual que al Real Madrid Castilla o al Racing de Ferrol, que completan el club selecto en el que ha conseguido plaza de invitado por méritos propios el Real Avilés Industrial.

El calendario marca tres partidos que pueden ser muy importantes a la hora de clarificar la situación del Real Avilés antes del parón navideño. El primero será en la tarde de este domingo (16 horas, Príncipe Felipe) en Cáceres ante el Cacereño. Después vendrán el Arenas y el Mérida. Tres equipos que, a priori, parecen rivales de los avilesinos en la lucha por la permanencia y a los que se les podría alejar en la clasificación.

Como hay que ir por partes, el primer reto es en tierras extremeñas ante un rival que suma 11 puntos, por 17 del Real Avilés. Una victoria del equipo que entrena Dani Vidal aumentaría la distancia a 9 puntos, algo muy serio en once jornadas de liga. Además, el valor añadido de asaltar el Príncipe Felipe estaría en asentarse en la zona noble de la tabla de clasificación, donde los avilesinos empezaron esta undécima jornada quintos en la clasificación.

La plantilla blanquiazul realizó este sábado la última sesión de entrenamiento previa al desplazamiento a Cáceres en el campo número 3 de La Toba. Con Yasser descartado por Dani Vidal en su comparecencia previa del viernes, faltaba resolver fundamentalmente dos dudas que se habían generado a lo largo de las sesiones preparatorias de la semana.

Álvaro Fernández estará en la portería y Santamaría esperará por precaución hasta el partido del Arenas

La primera de ellas estaba en la portería, donde Álvaro Fernández no se ejercitó junto a sus compañeros por unas molestias musculares. No obstante, la previsión era que se reincorporara en el último entrenamiento y así lo hizo. Participó al 100% y podrá defender la portería del Real Avilés en la cita de Cáceres.

La otra duda no era tan fácil de resolver y afectaba a Álvaro Santamaría. El delantero gijonés intenta recortar los plazos de recuperación de su lesión y daba buenas noticias en la recta final de la semana con su participación junto al grupo en todos los ejercicios con balón. Su técnico daba a entender el viernes que, si se mantenía la tendencia antes del viaje a Extremadura podría reaparecer en Cáceres, pero al final se impondrá la prudencia para no precipitar el regreso de una pieza que se considera clave en el engranaje, tanto defensivo como ofensivo, del Real Avilés.

Así las cosas, lo normal, si no sucede nada durante los entrenamientos de la próxima semana, es que Santamaría reaparezca el próximo viernes (21.15 horas, Suárez Puerta) en otro duelo vital por la permanencia ante el Arenas de Getxo.

Jugadores recuperados

En cuanto al estado del resto de la plantilla, las dudas que se generaron en la recta final del partido ante el Arenteiro el pasado domingo parecen resueltas desde el principio de la semana. Campabadal y Borja Granero ya empezaron al mismo ritmo del resto del equipo el miércoles y podrán estar a disposición de Dani Vidal.

Su concurso parece fijo en la defensa titular, donde Campabadal ocuparía el lateral derecho, con Babin y Granero en el centro y Osky en el lateral izquierdo. En el banquillo esperarían su oportunidad Guzmán, Eze, Viti y Julio Rodríguez. En la posición de mediocentro, la duda estará en si Vidal apuesta por dos jugadores de corte más defensivo como Adri Gómez y Gete, o acompaña a uno de los dos con Kevin Bautista. Las bandas estarían ocupadas por Isi Ros y Raúl Hernández, aunque en el caso del extremo murciano pasó una semana complicada con algunas molestias estomacales.

Si el técnico catalán apuesta por el doble pivote de Adri Gómez y Gete, Bautista sería el mediapunta de enlace y la duda se trasladaría a las bandas, donde podría entrar Cayarga por Isi Ros. En el caso de que Bautista juegue de mediocentro, el enlace con el delantero centro sería Berto Cayarga. Arriba, la apuesta por el tipo de juego del Cacereño podría ser Javi Cueto, con Raúl Rubio en la recámara. Pablo Álvarez y Quicala Bari serían las alternativas en la línea de ataque.

Tal y como expresó su técnico, el Real Avilés Industrial quiere encontrar el equilibrio entre la mejoría en defensa que se vio en los últimos partidos, con dos porterías a cero en el tiempo reglamentario, y la eficacia ofensiva, con sólo un gol marcado en tres choques, dos en liga y uno en Copa del Rey.

De todas formas, la tranquilidad para los avilesinos es la solidaridad en ataque, ya que lideran la estadística de jugadores distintos que han marcado al menos un gol en liga, lo que evita depender del estado de gracia de uno o dos jugadores.