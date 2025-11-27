Álvaro Fernández, portero del Real Avilés: «En el Celta viví cosas que me hicieron crecer y les guardo mucho cariño»

Álvaro Fernández (Arganda del Rey, Madrid, 2000) es el único futbolista de la actual plantilla del Real Avilés Industrial con pasado en el Celta Fortuna ... , rival este domingo del conjunto blanquiazul en el Suárez Puerta. El cancerbero madrileño jugó dos temporadas y media en el filial celtista, primero en Segunda B y después en Primera Federación, abandonando el club en el mercado invernal de la temporada 2021-22 rumbo al Rayo Majadahonda, que también competía en la categoría de bronce.

Es, por tanto, el futbolista blanquiazul que mejor conoce tanto al filial celeste como el trabajo de cantera que se viene realizando en A Madroa desde hace muchos años. «Es un club que trabaja muy bien. Gracias a Dios pude estar allí y vivirlo desde dentro. Tienen a los chicos preparados para dar ese salto al primer equipo, que depende también muchas veces de la confianza que les pueda dar el club. Además, los que no llegan al primer equipo suelen estar preparados para llegar al fútbol profesional en otro club».

Sobre el actual Celta Fortuna, pese a perder a figuras importantes en los últimos años que ahora están jugando la Europa League con la primera plantilla, «son un gran equipo que ahora tiene una buena dinámica. Son gente que tiene muchísima calidad y se muestra en la clasificación». En ese sentido, para este domingo espera un partido muy disputado por cómo jugamos los dos equipos. También espero que sea bonito, porque se está viendo que esta temporada las cosas están muy igualadas y cualquiera puede ganar a cualquiera».

Álvaro vivió de todo en Vigo y guarda un gran recuerdo de su etapa en A Madroa. «Es un sitio al que le tengo mucho aprecio, porque a parte de lo futbolístico, me hizo ser otra persona, vivir muchas experiencias que te hacen madurar. Además de la rotura de cruzado, que fue bastante fastidiada, pues me pilló el covid, tuve que pasarlo solo y lejos de mi familia y son experiencias que se unen a lo deportivo, donde mi paso por el Celta me permitió también estar un año prácticamente con el primer equipo, viviendo el fútbol profesional».

«En Vigo maduré mucho, porque pude estar en la dinámica del primer equipo y también pasé allí el covid sin mi familia»

En aquel Celta de Óscar García primero y el 'Chacho' Coudet después, Álvaro fue convocado en cinco ocasiones en Primera División, ante Atlético de Madrid y Real Sociedad en Balaídos, y contra Levante, Elche y Athletic fuera de casa. Junto a los guardametas Rubén Blanco e Iván Villar, en aquel Celta estaban los Hugo Mallo, Brais Méndez, Santi Mina, Iago Aspas o Nolito.

De todo aquello, Álvaro se queda con «las cosas buenas» y con «toda la gente que me llevé de allí, pues sigo teniendo relación con muchas personas del club porque pasé muchas horas con mucha gente y estoy muy agradecido por esa etapa». Al madrileño lo firmaron desde el filial del Málaga después de «un año entero siguiéndome y tanteándome, hasta que llegamos a un acuerdo».

En Vigo, la competencia y las lesiones no le permitieron disputar más que nueve partidos en dos temporadas y media, si bien llegó a disputar un 'play off' de ascenso a Segunda División. Ahora, se medirá al Celta Fortuna en el Suárez Puerta con la camiseta de un Real Avilés que a nivel defensivo ha mejorado en las últimas jornadas. «Son dinámicas. Esta categoría es muy difícil, para mí es profesional por el nivel de los jugadores, y tienes que estar concentrado cada segundo porque te pueden crear una ocasión de la nada. Ni cuando encajábamos estaba preocupado, porque lo principal son los puntos, ni ahora creo que estemos haciendo un trabajo muy diferente».

En lo que sí confía el guardameta blanquiazule es en un nuevo ambiente de gala en el Suárez Puerta. «Su aliento nos da fuerzas en los peores momentos».