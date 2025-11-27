El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la izquierda, Álvaro en el Real Avilés. A la derecha, con el filial del Celta. LVA
Real Avilés - Celta Fortuna

Álvaro Fernández, portero del Real Avilés: «En el Celta viví cosas que me hicieron crecer y les guardo mucho cariño»

El guardameta del Real Avilés se reencontrará el domingo con un filial vigués con el que se rompió el cruzado y jugó un 'play off' de ascenso Segunda

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

Álvaro Fernández (Arganda del Rey, Madrid, 2000) es el único futbolista de la actual plantilla del Real Avilés Industrial con pasado en el Celta Fortuna ... , rival este domingo del conjunto blanquiazul en el Suárez Puerta. El cancerbero madrileño jugó dos temporadas y media en el filial celtista, primero en Segunda B y después en Primera Federación, abandonando el club en el mercado invernal de la temporada 2021-22 rumbo al Rayo Majadahonda, que también competía en la categoría de bronce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  5. 5 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  6. 6

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  7. 7

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  10. 10

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Álvaro Fernández, portero del Real Avilés: «En el Celta viví cosas que me hicieron crecer y les guardo mucho cariño»

Álvaro Fernández, portero del Real Avilés: «En el Celta viví cosas que me hicieron crecer y les guardo mucho cariño»