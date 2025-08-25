El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Granero.

El Real Avilés cierra el fichaje de Borja Granero

Reforzará la línea defensiva y se espera que debute este domingo ante la Ponferradina

LVA

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:46

El Real Avilés Industrial y el defensa valenciano Borja Granerohan llegado a un acuerdo para que el central se convierta en nuevo futbolista ... blanquiazul de cara a la temporada 2025/26. Un compromiso en el que se suma la opción de ampliar su vinculación una temporada más. El futbolista, que ya se encuentra en Avilés, ha iniciado esta mañana los entrenamientos junto al resto de los que serán sus nuevos compañeros.

