El Real Avilés cierra el fichaje de Borja Granero
Reforzará la línea defensiva y se espera que debute este domingo ante la Ponferradina
LVA
Lunes, 25 de agosto 2025, 12:46
El Real Avilés Industrial y el defensa valenciano Borja Granerohan llegado a un acuerdo para que el central se convierta en nuevo futbolista ... blanquiazul de cara a la temporada 2025/26. Un compromiso en el que se suma la opción de ampliar su vinculación una temporada más. El futbolista, que ya se encuentra en Avilés, ha iniciado esta mañana los entrenamientos junto al resto de los que serán sus nuevos compañeros.
Borja Granero es un central zurdo, con buen pie y técnico, lo que le facilita la salida de balón y el desplazamiento en largo. A ello suma su contundencia en el cuerpo a cuerpo y en el juego aéreo, con inteligencia en el juego para defender su parcela. Estas características le han hecho contar con una dilatada carrera asentada en Segunda División, Segunda B y Primera RFEF, defendiendo la elástica del Villajoyosa, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Extremadura UD, Deportivo de La Coruña, Castellón, Alcoyano y Gimnàstic de Tarragona, conjunto este último en el que coincidió con el actual técnico blanquiazul, Dani Vidal.
Hoy iniciará una nueva etapa con la elástica blanquiazul reforzando así la línea defensiva antes de encarar el primer partido de la competición, fijado para el domingo, a las 21.30 horas, frente a la SD Ponferradina.
