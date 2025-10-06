El Real Avilés se enfrentará en la Copa del Rey al Ávila La eliminatoria a partido único se celebrará entre el 28 y el 30 de octubre en el estadio Adolfo Suárez

La 122º edición de la Copa del Rey ha vivido hoy lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la competición, el que concita a más equipos y de las categorías más diversas. Entre ellos estaba el Real Avilés Industrial, que quería conocer a su primer rival en una eliminatoria a partido único que se celebrará los días 28, 29 y 30 de octubre.

Este año se utilizaba el criterio de proximidad, dentro de un cuadrante denominado como 'noroeste'. Además, se repetía el criterio de jugar el partido único en el campo del equipo de inferior categoría. Según esa premisa, el rival del Real Avilés tenía acotado el grupo de posibles rivales en Segunda RFEF Segunda RFEF: Numancia, Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Ourense, Sámano, Astorga o Náxara.

Al final, el sorteo celebrado en el salón Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas deparó para los jugadores que entrena Dani Vidal un primer enfrentamiento ante el Real Ávila, un viejo conocido para el Real Avilés puesto que el año pasado ambos equipos coincidieron en Segunda RFEF. A punto estuvo de tocarle el Langreo, pero finalmente recibirá en Ganzábal al Racing de Ferrol.

El sorteo se había iniciado previamente con los equipos que jugaron las fases previas y la Copa Federación, donde se encontraba un equipo asturiano como el Puerto de Vega. Se llevó el premio gordo de jugar en casa ante un equipo de Primera División. Su rival llegará desde Galicia, ya que se enfrentarán al Celta de Vigo.

También estaban en este bombo equipos de Tercera Federación. En el caso del grupo asturiano, el representante en la Copa del Rey es el Caudal Deportivo, que tuvo suerte porque recibirá en su campo de Mieres al Sporting de Gijón de Segunda División. Por su parte, el Real Oviedo visitará al Ourense.